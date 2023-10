Warshadaha Hawada Sare ee Varda oo ku soo degaya dayax gacmeedyada xiga ee Australia iyadoo ansixinta Maraykanku ay wali sugayso

By

Shirkadda hawada sare ka shaqeysa ee Varda Space Industries ayaa ku dhawaaqday inay ku soo degi doonto dayaxgacmeedkeeda soo socda Australia iyadoo ay sii wadato la shaqaynta sharciyeeyayaasha Mareykanka si ay u hesho ogolaansho dib u soo celinta hawsheeda ugu horeysa ee Utah. Shirkadda ayaa dhawaan la kulantay diidmo markii ay codsanaysay in ay ku degto dayax-gacmeedkeeda saxaraha Utah sababtoo ah arrimaha isuduwidda ee hoos yimaada qaabka cusub ee dib-u-celinta ee loo yaqaan Qeybta 450. Agaasimaha Guud ee Varda Delian Asparouhov ayaa caddeeyay in diidmada aysan sabab u ahayn walaacyo badbaado laakiin ay caqabad ku tahay isuduwidda dhinacyo badan. .

Inkasta oo ay qorshaynayso in ay ku degto Australia, Varda waxa ay wali u baahan tahay shatiga dib u soo celinta FAA xataa haddii aanu dayax gacmeedku dib ugu soo noqon ciidda Maraykanka. Asparouhov wuxuu sharxay in doorashada kala duwanaansho ay ku saleysan tahay helitaan kala duwan, kheyraad, iyo awoodo. Shirkaddu waxay qorshaynaysaa inay lahaato ugu yaraan 3-4 saf oo online ah waxayna higsanaysaa inay ku guulaysato dib u soo noqoshada hal mar bishii 2026.

Culayska sharciyeynta ayaa walaac weyn ka qabay warshadaha hawada sare, sida lagu muujiyay marag-furka saddex shirkadood oo waaweyn oo hawada sare ka hor Congress-ka. Shirkadahani waxay si wada jir ah u codsadeen ilo badan oo FAA ah si ay u maareyso kororka shaqada shati bixinta waxayna xoojisay muhiimada ay leedahay habaynta sharciga si loo ilaaliyo tartanka Mareykanka ee marxaladda caalamiga ah.

Asparouhov wuxuu carrabka ku adkeeyay baahida loo qabo shaqaaleysiinta iyo ka jawaabista Xafiiska FAA ee Gaadiidka Goobaha Ganacsiga, isaga oo qiraya kobaca jibbaarada ah ee dhaqdhaqaaqa hawada sagaalkii sano ee la soo dhaafay. Wuxuu carrabka ku adkeeyay in hagaajinta aysan ahayn inay wax u dhimeyso amniga ama qaanuunka laakiin waa in la hubiyo in ay jiraan shaqaale ku filan oo sameeya falanqaynta farsamada iyo isuduwidda lagama maarmaanka ah.

