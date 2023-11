Viral Predators: Sahaminta Adduunka isku dhafan ee Fayrasyada iyo Satelite-kooda

By

Weligaa ma istaagtay si aad ula yaabto waxa dhacaya marka fayrasku ku dhaco fayras kale? Waxaa soo baxday in fayrasyadu runtii ku dhici karaan dhibbanayaal fayrasyo ​​kale ah, cawaaqibta ka dhalan kartana aad ayay uga fog yihiin kuwa caadiga ah. Ku soo dhawoow aduunka soo jiidashada leh ee ugaadhsada fayraska iyo dayax-gacmeedkooda.

Marka uu fayrasku galo unug, waxa uu dooran karaa in uu hurdo ama uu isla markiiba bilaabo in uu dib u soo celiyo. Marka la eego ku-noqoshada, fayrasku waxa uu gacanta ku hayaa mishiinnada molecular-ka unugga si uu u soo saaro nuqullo isaga laftiisa ah ka hor inta aanu xorayn. Si kastaba ha ahaatee, mararka qaarkood fayrasku waxa uu daaha ka qaadaa in uu soo galay unug uu hore u deganaa fayras kale oo hurdo ah. Waxa meesha ka baxayaa waa dagaal gacan ku heynta ah oo u dhexeeya labada qof ee soo duulay, halkaas oo guushu ay sheegan karto dhinac kasta.

Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira xaalado uu fayrasku la kulmo yaabab lama filaan ah markuu soo galayo unugga: ugaarsi fayras ah oo si gaar ah u sugaya inuu ugaadhsado fayraska soo socda. Ugaadhyahan fayraska ah, oo loo yaqaan satalaytka fayras, ayaa ay yaqaaneen cilmi-baarayaasha bayoolajiga muddo tobanaan sano ah. Waxay saameyn weyn ku yeelan karaan fayrasyadooda "caawiye", ama iyaga oo daciifiya ama ka dhigaya dilaayaal waxtar leh.

Dhacdada satalaytka fayrasku waxa ay dhaafsiisan tahay bakteeriyada. Dhirta dayax-gacmeedyada fayraska ah ee jiifa unugyada dhirta, sugaya fayraska kale, ayaa jira waxayna saameyn weyn ku yeelan karaan caafimaadka dalagga. Intaa waxaa dheer, cilmi-baaris dhawaanahan waxay soo jeedinaysaa in nidaamyo badan oo ka-hortagga fayraska, sida aaladda tafatirka hidda-wadaha CRISPR-Cas9, laga yaabo inay ka yimaadeen tartanka hubka ee u dhexeeya fayrasyada iyo satalaytkooda.

Daah-fur xiiso leh oo dhowaan la sameeyay, koox ka mid ah ugaarsadeyaasha phage-ga ee Jaamacadda Maryland, Baltimore County ayaa ku turunturooday phage-ga dayax-gacmeedka ee loo yaqaan MiniFlayer kaas oo leh qaab nololeed u gaar ah. Si ka duwan dayax-gacmeedyada kale ee la yaqaan, MiniFlayer waxay lumisay awood ay ku jiifsato. Taa baddalkeeda, waxay soo saartay lifaaq qaboojin ah oo u oggolaanaya inay ku dhegto fayraskeeda caawiye sida vampire, taasoo abuuraysa iskaashi aan la kala sooci karin oo ku saabsan ugaarsiga martigeliyaha cusub.

Cilmi baadhayaashu wali waxay daaha ka qaadayaan waxyaalaha qarsoon ee ku xeeran satalaytka fayraska, laakiin awooddooda inay beddelaan fahamkayaga xeeladaha ka hortagga fayraska waa mid aad u weyn. Dhaqdhaqaaqa qalafsan ee u dhexeeya fayrasyada iyo satalaytadooda waxay bixiyaan aragtiyo qiimo leh oo ku saabsan adduunka adag ee ugaarsiga fayraska iyo ugaadhsiga.

Su'aalaha Badiya La Weydiiyo

Fayrasyadu ma bukoon karaan?

Haa, fayrasyadu waxay daciifin karaan shaqadooda caadiga ah markay la kulmaan fayrasyada kale ee loo yaqaan satalaytka fayraska.

Waa maxay satalaytka fayrasku?

Satellite-ka fayrasku waa fayrasyo ​​ugaadhsada fayrasyada kale. Waxay wax u dhimi karaan fayraska caawiyay ama waxay ka dhigi karaan dilaayaal hufan.

Sidee bay dayax-gacmeedyada fayrasku u saameeyaan bayoolaji?

Satellite-ka fayrasku waxa uu door ka ciyaara tartanka hubka ee socda ee u dhexeeya iyaga iyo fayrasyada caawiya. Dagaalkan ayaa horseedaya horumarinta hababka kala duwan ee ka hortagga fayraska, kuwaas oo qaarkood ay ka faa'iideysteen cilmi-baarayaal daraaseynaya xeeladaha ka hortagga fayraska.

Waa maxay muhiimada MiniFlayer, phage-ka dayax gacmeedka ee dhawaan la helay?

MiniFlayer waa phage-kii ugu horreeyay ee dayax-gacmeedka ee la ogaaday inuu lumiyay awooddii uu ku jiifsan lahaa. Taa beddelkeeda, waxay soo saartay lifaaq gaar ah oo u oggolaanaya inay ku dhegto fayraskeeda caawiye. Daahfurkan ayaa iftiiminaya xeeladaha kala duwan ee ay adeegsadaan dayax gacmeedyada fayrasku si ay u hubiyaan badbaadadooda iyo dib u soo laabashadooda.

