Isticmaalka Gyroscope si loo cabbiro Kala duwanaanshaha Wareega Dhulka

Koox saynis yahano ah ayaa soo saaray hab cusub oo lagu cabbiro kala duwanaanshiyaha wareegga dhulka iyadoo la isticmaalayo gyroscope. Cilmi-baadhayaashu, oo fadhigoodu yahay Jarmalka Geodetic Observatory Wettzell, ayaa abuuray dalool layser ah oo dhererkiisu yahay 16 mitir, oo loo yaqaan "G," kaas oo u shaqeeya sida gyroscope nooca giraanta ah. Gudaha, laydhka laba-labalaha ah ee laysarka ee u socdaalaya jihooyin iska soo horjeeda ayaa is dhex gala si ay u abuuraan qaab faragelin. Cilmi-baadhayaashu waxay ogaadeen in marka dhulku wareego, isbedbedelka xawligiisa xawliga ah ayaa ka muuqda qaabka faragelinta. Marka la falanqeeyo qaabka faragelinta, cilmi-baarayaashu waxay awoodeen inay xisaabiyaan masaafada u socdaalay meel la siiyay oo dhulka ah muddo cayiman.

Daraasaddooda oo lagu daabacay joornaalka Nature Photonics, cilmi-baarayaashu waxay tijaabiyeen waxqabadka gyroscope-ka muddo afar bilood ah waxayna awoodeen inay cabbiraan dhererka maalinta la siiyay ilaa dhowr milyan oo ilbiriqsi gudahood. Heerkan saxda ah ayaa aad uga weyn habab hore oo loo isticmaali jiray in lagu cabbiro wareegtada dhulka waxaana loo isticmaali karaa in lagu dhiso qaabab juqraafiyeed sax ah oo loogu talagalay gaadiidka caalamiga ah.

Natiijooyinka kooxda waxaa ka wada hadlay Caterina Cimminelli iyo Giuseppe Brunetti qaybta Wararka & Aragtida sidoo kale waxaa lagu daabacay Nature Photonics. Cilmi-baadhayaashu waxay soo jeediyeen in habkan cusub ee cabbiraadda dhererka maalinta, oo ay weheliso kala duwanaanshihiisa, ay horseedi karto in la hagaajiyo qaababka geophysical, kuwaas oo leh codsiyo ballaaran oo kala duwan sida sayniska cimilada iyo navigation. Cilmi-baadhayaashu waxay rumaysan yihiin in habkani uu bixin karo sharraxaadyo sax ah oo ku saabsan dhererka maalinta, iyada oo la tixgelinayo arrimo kala duwan oo saameeya wareegga dhulka, sida jiidashada dayaxa, qulqulka badda, iyo xaaladaha jawiga.

Guud ahaan, habkan cusub ee gyroscope-ku-salaysan waxa uu ballan qaadayaa horumarinta fahamka wareegga dhulka iyo saamaynta uu ku leeyahay ifafaalaha juqraafiga ee kala duwan.

Ilo:

