Saamaynta Haydaroojiinta Dhexdhexaadka ah ee Baxsashada Lyman-Alpha Photons ee Dib-u-habaynta-Epoch Galaxies

Astronomers ayaa weli hubin habka iyo waqtiga dib-u-celinta, taas oo ah marka hydrogen-ka koonku uu mar kale noqday ionized ka dib markii uu jiray atom dhexdhexaad ah ilaa 200 milyan oo sano. Reionization-ka waxaa dhaqaajiya Lyman-continuum (LyC), photons, kuwaas oo leh tamar ay ku garaacaan elektarooniga atamka hydrogen. Su'aashu waxay tahay, xaggee ka yimaaddeen sawirada LyC? Xiddigo badan oo cirbixiyeena ayaa aaminsan in galaxyadii hore ay door ku lahaayeen dib u habeynta caalamka.

Muddadii dib-u-soo-noolaynta, waxaa jiray galaxyo soo saaray shucaaca Lyman-Alpha (Lyα), kaas oo la sii daayo marka atamka hydrogen-ka ay ka guuraan xaaladdoodii ugu horreysay ee farxadeed una gudubtay dhulkoodii. Si kastaba ha ahaatee, dhammaan sawirada Lyα ma aysan awoodin inay ka baxsadaan galaxyadan. Haddii Lyα photon uu ku firdhiyo cidhifka galaxyada, waxa laga yaabaa inuu baxsado oo la ogaado. Haddii aysan jirin sawir-qaadayaal Lya ah oo baxsan karin, waxay soo jeedinaysaa in sawir-qaadayaasha LyC aysan sidoo kale awoodin inay baxsadaan, galaxyaduna kama qayb qaadan dib-u-soo-celinta.

Jiritaanka haydarojiin dhexdhexaad ah (HI) ee galaxiyadan ayaa caqabad ku noqon kara baxsashada Lyα photons iyo, sidaas awgeed, sawir-qaadayaasha LyC. Si loo baaro tan, daraasad ayaa lagu sameeyay muunad galaxies ah oo lagu arkay meel u dhow dhammaadka reionization, iyadoo la adeegsanayo Lya iyo [CII] qiiqa (sii daayo kaarboon oo nuugay qaddarka saxda ah ee tamarta hal elektaroonig ah si uu u baxsado) si loo cabbiro isbeddelkooda.

Isbedelka guduudan ee Lya iyo [CII] ee galax kasta ayaa la barbardhigay. Cilmi-baadhayaashu waxay ogaadeen in xawaaraha xawaaraha u dhexeeya labada nooc ee qiiqa, loo yaqaan 'Lyα velocity offset', uu si togan ula xiriiriyay gaaska HI ee galaxies ka Epoch of Reionization. Tani waxay soo jeedinaysaa in baxsadka Lya ee galaxiyadan ay saameynayso gaaska guud ee HI, halkii ay ka ahaan lahayd gobollada maxalliga ah.

Natiijooyinka ayaa tilmaamaya in kororka gaaska HI uu ka dhigayo mid aad u adag in Lyα photons ay baxsadaan, taas oo sidoo kale caqabad ku ah baxsashada lyC ionizing photons. Tani waxay soo jeedinaysaa in daraasaynta guud ahaan nuxurka HI ee galaxies ay ku siin karto fikrado ku saabsan habka dib u midaynta caalamka.

Indho-indhaynta mustaqbalka ee James Webb Space Telescope (JWST) ayaa la filayaa inay bixiso xog tayo sare leh oo ku saabsan galaxyadii hore ee xilligii dib-u-naynta, iyadoo siinaya faham weyn oo ku saabsan muddadan muhiimka ah ee taariikhda caalamka.

Ilaha: Lauren Elicker, Jaamacadda Cincinnati