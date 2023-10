Dareemayaasha Dabagalka Xiddigta Cusub waxay sahlaan ogaanshaha burburka dayax-gacmeedka

By

Dareemayaasha raadraaca xiddigaha ayaa la sameeyay si ay u caawiyaan satalaytka in ay ogaadaan qashinka halista ah ee orbital ee aan dhulka laga arki karin. Xiddig-raacayaasha waxay isticmaalaan booska la yaqaan ee xiddigaha si ay dayax gacmeedyadu u jiheeyaan. Arcsec, oo ah khabiir ku takhasusay qayb ka mid ah dayax-gacmeedka Belgian, ayaa la kaashanaya mashruuca maamulka taraafikada hawada ee Boortaqiiska ee NeuraSpace si loo horumariyo raadiyaha xiddigta burburka leh kaas oo la filayo in lagu muujiyo meel bannaan 2025. Iyadoo la isku darayo dareemayaasha Arcsec iyo xogta NeuraSpace ee jirta ee ilaha dadweynaha iyo telescope dhulka. Iskaashatada, ka-shaqaynta Boortaqiisku waxay awood u yeelan doontaa inay raadraacdo qashinka yaryar ee orbital. Dhanka kale, Redwire, oo fadhigeedu yahay Jacksonville, Florida, ayaa soo saartay raad-raac xiddigeed kaas oo ogaan kara qashinka waxaana la qorsheeyay in uu wareego lixda bilood ee soo socda. Soosaarayaal kale ayaa sidoo kale sahaminaya horumarinta xiddigaha raadraacayaasha si loo ogaado qashinka.

Hal codsi oo loogu talagalay raad-raacayaasha xiddigta ee ogaanshaha qashinka waa sawirka walxaha aan wada shaqayn ee u dhow dayax gacmeedka. True Anomaly, sameeye dayax-gacmeed ku saleysan Denver, ayaa qorsheynaya inuu isticmaalo Redwire SpectraTRAC trackers starers iyo kamaradaha dayax gacmeedka loogu talagalay ujeedadan. Luis Gomes, oo ah maamulaha khabiirka yar yar ee ku takhasusay dayax-gacmeedka AAC Clyde Space, wuxuu sharxayaa in raadraacayaasha xiddiguhu ay durba ogaan karaan walxaha aan samada ahayn, laakiin xogtan sida caadiga ah waa la iska indhatiraa si loo ilaaliyo awoodda xisaabinta dusheeda.

Arcsec waxa kale oo uu sahaminayaa habab dib loogu habayn karo raad-raacayaasha xiddigaha ee horeba ugu jiray orbit-ka si loo ogaado qashinka. Shirkaddu waxay ilaa hadda keentay 50 xiddigood oo raad-raacayaal ah, oo u badan kuwa loo yaqaan 'cubeat' ganacsi ee ku sugan orbit-ka dhulka hooseeya. Ku qancinta macaamiisha xiddigaha raadiyaha si ay ula socdaan qashinka sidoo kale waxay ku lug yeelan doontaa xoogaa kharashyo dheeri ah laakiin waxay hagaajin kartaa sawirka astaanta hawl-wadeennada. Iskaashiga ka dhexeeya Arcsec iyo NeuraSpace waxay siisaa dhiirigelin isticmaalayaasha raadraacayaasha xiddigaha si ay u noqdaan waardiye-qashin, maadaama macaamiishu ay ka heli doonaan adeeg wanaagsan iyo aragtiyo ka imanaya goobta maaraynta taraafikada.

