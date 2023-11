Asalka qalafsan ee Unugyada Eukaryotic: Iftiinka Kobcinta Gacanta

By

Kumanaan sano ka hor, dhacdo muhiim ah ayaa weligeed beddeshay habka nolosha ee meeraheena. Isku-dhafka laba unug oo yar-yar ayaa calaamad u ah waqti muhiim u ah taariikhda korriinka. Sida cilmi-baarayaashu u dhexgalaan sheekada asalka ah ee qaab-dhismeedka gacanta ee adag, waxay soo saarayaan fikrado cusub oo ku saabsan qaab-dhismeedka qallafsan ee unugyada eukaryotic.

Xuddunta isku darka qadiimiga ah waxaa ku jira abuurista mitochondria, oo loo yaqaan "awoodda unugga." Unugyadan tamarta-soo-saarka ah waxay wax ka beddeleen awoodda tamarta ee unugyada martida loo yahay waxayna u gogol xaarayeen horumarinta qaabab nololeed oo isku dhafan, oo isku dhafan. Laakiin mitochondria waa hal gabal oo ka mid ah halxiraalaha. Unugyada Eukaryotic waxay sidoo kale hayaan dhismayaal kale oo muhiim ah sida nukleus, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, peroxisomes, iyo vacuoles.

Asalka dhismayaashan ayaa muddo dheer ku wareeray cilmi-baarayaasha, iyagoo siinaya tilmaamo xaddidan si ay ugu socdaan qoto dheer ee taariikhda korriinka. Mala-awaalka "mitochondria dambe" ee jira waxay soo jeedinaysaa in unugga martida loo yahay uu hore u ahaa mid adag oo awood u leh inuu dadka kale ku daboolo phagocytosis. Si kastaba ha ahaatee, aragtidani waxay ku guuldareysatay inay sharaxdo sida iyo sababta unugga martida loo yahay uu noqday mid adag markii hore.

Gelitaanka muuqaalkan sayniska ee tillaabooyinka "mitochondria hore" mala-awaalka ay soo jeediyeen saynisyahano Bill Martin, Sven Gould, iyo Sriram Garg. Habkani wuxuu soo jeedinayaa in nidaamka endomembrane, oo ka masuul ah qaababka xuubka gudaha ee laga helo unugyo adag, uu kobcin lahaa wax yar ka dib alfaproteobacterium - awoowaha mitochondria - wuxuu degay gudaha unug martigelin ah oo fudud oo loo yaqaan archaea. Marka loo eego mala-awaalkan, qaababka xuubabka ayaa ka soo baxay vesicles ay sii daayeen awoowaha mitochondrial.

Xuubyadan, oo u eg kuwa ay daadisay bakteeriyada nool ee xorta ah maanta, waxay u badan tahay inay u adeegeen shaqadii hore ee soo saarista noocyada ogsijiinta sunta ah ee ay soo saarto endosymiont. Waxaa laga yaabaa inay sidoo kale gacan ka geysteen xallinta mushkilad kale oo ay sababtay isku darka DNA-da, abuurista caqabado xuub si ay u ilaaliyaan hidda-wadaha muhiimka ah ee unugga martida loo yahay.

Intaa waxaa dheer, xuubka ku wareegsan xudunta ayaa door muhiim ah ka ciyaaray mRNA kala-baxa iyo ka hortagga soo saarista borotiinnada aan macnaha lahayn ee unugyada. Xuubka xudunta u ah wuxuu u dhaqmay sidii xannibaad meel bannaan ah, taasoo u oggolaanaysa in la dhammaystiro farsamaynta mRNA ka hor tarjumaada, iyadoo ilaalinaysa daacadnimada mashiinnada samaynta borotiinka unugyada.

Iyadoo ay jiraan waxyaabo badan oo qarsoon oo ku xeeran kobaca unugyada, haddana mala-awaalka "mitochondria hore" wuxuu bixiyaa aragti cusub oo ku saabsan asalka qaab dhismeedka gacanta ee cakiran ee ka hooseeya qaababka nolosha adag. Qalab iyo farsamooyin cusub oo ay adeegsadaan, cilmi-baarayaashu waxay sii wadaan inay sii dhex galaan tagtada gacanta, iyaga oo daaha ka qaadaya siraha taariikhdeena kobcinta.

Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo (Su'aalo)

S: Waa maxay muhiimada mitochondria ee unugyada eukaryotic?

J: Mitochondria waa organelles kuwaas oo soo saara tamarta unugyada eukaryotic. Horumarintooda iyo ku biirintooda unugyadii hore ee martida loo ahaa waxay door muhiim ah ka ciyaareen awoodsiinta horumarinta qaababka nolosha unugyada badan ee kakan.

S: Maxay yihiin qaar ka mid ah dhismayaasha kale ee muhiimka ah ee laga helo unugyada eukaryotic?

J: Mitochondria ka sokow, unugyada eukaryotic waxay leeyihiin qaabab kala duwan, oo ay ku jiraan nucleus, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, peroxisomes, iyo vacuoles. Qaab-dhismeedyadani waxay ku lug leeyihiin hababka sida kaydinta DNA-da, isku-dhafka borotiinka, iyo maareynta qashinka gacanta.

S: Waa maxay mala-awaalka "mitochondria hore"?

J: Fikradda "mitochondria hore" waxay soo jeedinaysaa in nidaamka endomembrane ee laga helo unugyo adag maanta, oo ay ku jiraan xuubabka nucleus, uu kobcay wax yar ka dib markii alfaproteobacterium ay ku biirtay unug martigelin ah oo fudud. Mala-awaalkani waxa uu caqabad ku yahay fikradii hore ee ahayd in unugga martida loo yahay uu horeba u ahaa mid adag, taa beddelkeedana waxa uu soo jeedinayaa in kakanaantani ay kacday isku darka ka dib.

S: Sidee buu xuubabka ku hareeraysan xudunta u qaybiyaa hababka gacanta?

J: Xuubka ku xeeran xudunta ayaa door muhiim ah ka ciyaara hubinta kala goynta mRNA ee saxda ah iyo ka hortagga soo saarista borotiinnada aan macnaha lahayn. Iyadoo la siinayo xannibaad meel bannaan, xuubka nucleus wuxuu u oggolaanayaa dhammaystirka habaynta mRNA ka hor tarjumaada, iyadoo la ilaalinayo daacadnimada mashiinnada samaynta borotiinka unugyada.