Ustraaliya Waxay Soo Saartay Qalab Baadhitaan Ku Salaysan CRISPR oo loogu talagalay Ogaanshaha Fayraska Busbuska

Cilmi-baarayaal Australia jooga ayaa soo saaray qalab lagu baaro cudurka, MPXV-CRISPR, oo loogu talagalay in lagu ogaado fayraska daayeerka (MPXV). Qalabkan, oo ah kii ugu horreeyay ee noociisa ah ee Australia, wuxuu isticmaalaa tignoolajiyada CRISPR si loo ogaado fayraska si sax ah iyo xawaare cajiib ah. Cilmi-baarista, dadaal wadajir ah oo uu hoggaaminayo Peter Doherty Institute for Infection and Immunity iyo Walter iyo Eliza Hall Institute of Research Medical, ayaa lagu daabacay The Lancet Microbe.

Inkasta oo tignoolajiyada CRISPR ay caan ku tahay awoodeeda tafatirka genome, waxay dhawaan soo baxday sidii qalab awood leh oo loogu talagalay ujeedooyinka ogaanshaha. MPXV-CRISPR waxaa loogu talagalay in lagu beegsado taxanaha hidde-sidaha gaarka ah ee laga helo kaliya fayraska MPXV. Dr. Soo Jen Low oo ka tirsan Jaamacadda Melbourne, oo ka mid ah qorayaasha ugu horreeya ee daraasadda, ayaa sharraxay in aaladaha baadhista ee CRISPR-ku-salaysan ay u dhaqmaan sida baarayaal sax ah oo aad u sarreeya, oo si degdeg ah u aqoonsanaya walxaha hidde-sideyaasha ee la xidhiidha cudur-sidaha gaarka ah.

Qalabka MPXV-CRISPR waxaa loo qorsheeyay in lagu aqoonsado fayraska iyada oo loo marayo injineernimada "hagayaasha" oo ku salaysan kaydinta 523 MPXV genomes. Marka DNA-da fayrasku ku jiro muunad bukaan-socod ah, nidaamka CRISPR waxaa lagu hagayaa bartilmaameedka wuxuuna sii daayaa calaamad muujinaysa jiritaanka fayraska. Heerarka xasaasiga ah iyo saxda ah ee habkan tijaabinta waxay la mid yihiin hababka PCR ee heerka dahabka ah laakiin iyadoo laga faa'iideysanayo bixinta natiijooyinka qayb yar oo wakhtiga ah.

Mid ka mid ah astaamaha asaasiga ah ee MPXV-CRISPR waa xawaaraha ay ku bixin karto ogaanshaha cudurka. Baadhista dhaqameed ee cudurka daayeerku waxay inta badan ku tiirsan yihiin goobaha shaybaadhka ee dhexe, taas oo keeni karta dib u dhac maalmo badan ka hor inta aan natiijooyinka baadhitaanka la helin. Taa beddelkeeda, MPXV-CRISPR waxay ku ogaan kartaa fayraska 45 daqiiqo oo keliya, taasoo u oggolaanaysa in si degdeg ah goobta loo ogaado.

Kooxda cilmi-baadhistu waxay hadda ka shaqaynaysaa sidii ay MPXV-CRISPR ula qabsan lahayd qalab la qaadi karo oo la geyn karo goobaha daryeelka ee dalka oo dhan. Tani waxay sahlaysa in si dhakhso leh oo la heli karo ogaanshaha, gaar ahaan meelaha fog fog ama meelaha leh kheyraad xaddidan. Kooxdu waxay higsanaysaa inay wax ka beddesho maaraynta busbuska, hagaajinta natiijooyinka bukaan-socodka, iyo inay xoojiso jawaabta caafimaadka dadweynaha ee dillaaca mustaqbalka.

Wadashaqeynta cilmi-baarista waxaa ku lug lahaa Machadka Peter Doherty, Walter iyo Eliza Hall Institute of Research Medical, Xarunta Caafimaadka Galmada Melbourne, iyo Jaamacadda Monash.

