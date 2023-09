Cirbixiyayaashu waxay markii ugu horeysay ka eegaan mowjadaha raadiyaha ee Nooca Ia Supernova

By

Khubarada cirbixiyeenada ayaa sameeyay daahfur aan hore loo arag iyaga oo ogaanaya hirarka raadiyaha ee ka soo baxaya nooca Ia supernova. Kormeerkan curdinka ah wuxuu daaha ka qaadayaa fikrado cusub oo ku saabsan dabeecadda qaraxyada dhogorta cad iyo deegaankooda hodanka ku ah helium.

Nooca Ia supernovae waa qaraxyo nukliyeer ah oo ku dhaca xiddigaha cadaanka ah. Waxaa aad u isticmaala cirbixiyayaashu si ay u cabbiraan fogaanta cosmological iyo daraasaynta fidinta koonka. Si kastaba ha ahaatee, habka saxda ah ee ka dambeeya Nooca Ia supernovae si buuxda looma fahmin. Waxaa la rumeysan yahay in qaraxa uu ka dhashay dhaq-dhaqaaq ballaaran oo ka yimid xiddig weheliya, halkaas oo walxaha la aqoonsaday ay ka kooban yihiin inta badan hydrogen. Si kastaba ha ahaatee, waxaa sidoo kale la qiyaasayey in dhogorta cad-cad ay awood u leedahay inay helium ka soo saarto xiddig wehel ah oo hore u lumay lakabka sare ee hydrogen.

Mid ka mid ah waxyaalaha qarsoon ee ku xeeran qaraxyada dhogorta cad ayaa ah hab-dhaqanka maaddada laga xayuubiyay xiddiga weheliya. Dhammaan walxuhu kuma dhacaan dhogorta cad; Qaar ka mid ah waxay sameeyaan daruur ah walxo wareeg ah oo ku wareegsan nidaamka xiddigaha binary. Waxaa la filayey in mawjadaha naxdinta leh ee ka dhashay qaraxa ku dhex wareegaya walxahan dawaafka ah ay kiciyaan atamka oo ay ka dhashaan qiiqa mowjadaha raadiyaha ee xooggan. In kasta oo indha-indhayn badan oo ku saabsan nooca Ia supernovae ay ku dhex jiraan daruuro walxo dawaaf ah, qiiqa mowjadaha raadiyaha lama ogaan ilaa hadda.

Koox cilmi-baarayaal caalami ah, oo ay ku jiraan xubno ka socda Jaamacadda Stockholm iyo National Astronomical Observatory of Japan, ayaa arkay nooc Ia supernova ah oo qarxay 2020. Waxay ogaadeen in supernova-kan ay ku wareegsan yihiin walxo wareeg ah oo ugu horreyn ka kooban helium. Intaa waxaa dheer, waxay si guul leh uga heleen mowjadaha raadiyaha ee supernova. Isbarbardhigga xoogga hirarka raadiyaha ee la arkay iyo moodooyinka aragtida, cilmi-baarayaashu waxay go'aamiyeen in dhogorta cadi ay ku ururinaysay walxaha qiyaastii 1/1000 tirada qorraxda sannadkii. Kani waa noocii ugu horeeyay ee la xaqiijiyay Nooca Ia supernova ee uu kiciyay tiro badan oo ka timid xiddig weheliye leh lakabka sare oo ka kooban helium.

Helitaanka mowjadaha raadiyaha ee nooca helium-ka qaniga ku ah Nooca Ia supernova ayaa la filayaa inay sii qotomiso fahamkayaga habka qaraxa iyo xaaladaha keenaya Nooca Ia supernova. Kooxda cilmi-baadhistu waxay qorshaynayaan inay sii wadaan raadinta qiiqa raadiyaha ee ka imanaya nooca Ia supernovae kale si ay u helaan fikrado dheeraad ah oo ku saabsan horumarka u horseedaya dhacdooyinkan qarxa.

