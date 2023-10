Furitaanka siraha Habdhaqanka Unugyada Substrates Jilicsan: Isbedelka Qaabka Mechanobiology

By

Koox cilmi baaris ah oo ka socota jaamacadda Turku iyo Turku Bioscience Centre, oo kaashanaya Misvik Biology Ltd, ayaa soo saaray hab wax ku ool ah oo lagu baranayo sida unugyada kansarku u dhaqmaan labada deegaan ee jilicsan iyo kuwa qallafsan. Caqiidada soo jireenka ahi waxa ay ahayd in unugyadu ay u muuqdaan in ay ku faafo oo ay aad ugu koraan meelo adag. Si kastaba ha noqotee, daraasaddan ayaa caqabad ku ah mala-awaalkaas oo furaysa waddooyin cusub oo cilmi baaris ah bayoolajiga kansarka iyo injineernimada unugyada.

Kooxdu waxay adeegsatay qaabayn xisaabeed iyo xaalado korriin oo kala duwan si ay u barbar dhigaan hab-dhaqanka unugga ee meelaha jilicsan iyo qallafsan si faahfaahsan. Waxay isticmaaleen mishiin iswada si ay u daabacaan borotiinada kala duwan ee isku dhafka ah ee dusha sare ah, iyaga oo ku dayanaya borotiinada ku wareegsan unugyada jidhka oo bixiya macluumaadka ku saabsan deegaanka unugyada.

Natiijooyinka cilmi-baaristu waxay muujisay in isku-dhafka saxda ah ee borotiinku ay taageeri karaan koritaanka unugyada dusha jilicsan, iyagoo siinaya tilmaamo badbaado oo muhiim ah. Tani waxay caqabad ku noqonaysaa jaantuska jira waxayna bixisaa fursado cusub oo cilmi baaris ah oo ku saabsan bayoolajiga kansarka iyo injineernimada unugyada labadaba. Kooxda cilmi-baaristu waxay aaminsan yihiin in isticmaalka isku-dhafka borotiinka ee kala duwan ee dhaqanka unugyada, ay abuuri karaan goob jireed oo dheeraad ah oo ka baxsan jidhka, taas oo u oggolaanaysa qaabaynta waxtarka leh ee gobolada buka iyo caafimaadka leh.

Cilmi-baadhistan ayaa sidoo kale iftiimisay sida unugyadu ay ugu adkeysan karaan, ugu shaqeyn karaan, oo ay si wax ku ool ah ugu muujin karaan substrates jilicsan. Waxay keentay isbeddel aasaasi ah oo ku yimid fahamkeenna makaanobioloji. Fikradahani waxay awood u leeyihiin inay horumariyaan fahamkayaga horumarka kansarka iyo horumarinta xeeladaha cusub ee injineernimada unugyada.

Guud ahaan, daraasaddan ayaa daaha ka qaaday aqoonta muhiimka ah ee ku saabsan hab-dhaqanka unugga ee substrates jilicsan, caqabad ku ah caqiidooyinka jira iyo furitaanka waddooyinka cusub ee cilmi-baarista mustaqbalka ee bayoolajiga kansarka iyo injineernimada unugyada.

Source:

- James RW Conway et al, Qaybaha matrix-ka-ka-baxsan ee qeexan waxay taageeraan faafinta unugga adayga-aan-lahayn iyo calaamadaynta adhesion, Tallaabooyinka Akadeemiyada Qaranka ee Sayniska (2023).