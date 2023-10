Farsamo Cusub Ayaa Adeegsata Nolosha Maqalka Si Loo Helo Macdanta Qarsoon

By

Daraasad cusub oo ay sameeyeen cilmi-baarayaal ka tirsan jaamacadda British Columbia ayaa daaha ka rogtay hab cusub oo lagu ogaanayo kaydadka macdanta ee qarsoon. Halkii lagu tiirsanaan lahaa farsamooyinka qodista dhaqameed, daraasaddu waxay soo jeedinaysaa isticmaalka falanqaynta microbiological ee shaybaarada ciidda si ay si sax ah u aqoonsato waxa dusha ka hooseeya.

Cilmi-baadhistan oo lagu daabacay joornaalka Nature Communications Earth and Environment, ayaa si gaar ah diiradda u saaraysa aqoonsiga kimberlite-ka, oo ah nooc ka mid ah dhagaxyada loo yaqaanno dheemanka. Falanqaynta shaybaarada ciidda ee kor ku xusan ee la xaqiijiyay kaydadka kimberlite-ka, cilmi-baarayaashu waxay awoodeen inay aqoonsadaan tilmaamayaasha microbial kuwaas oo si aad ah ugu xiran joogitaanka kimberlite. Dhab ahaantii, 59 ka mid ah 65 tilmaame ee lagu aqoonsaday shaybaadhka ayaa laga helay muunadaha ciidda.

Farsamadan cusubi waxay furaysaa fursadaha sahaminta noocyada kale ee kaydadka macdanta sidoo kale. Iyadoo daraasaddu ay inta badan diiradda saartay kaydka naxaasta ee kimberlite iyo porphyry, cilmi-baarayaashu waxay aaminsan yihiin in falanqaynta microbiological ay suurtagal tahay in loo isticmaalo in lagu ogaado noocyo badan oo macdan ah.

Faa'iidooyinka habkan ayaa ka baxsan saxnaantiisa. Shirkadaha ku jira warshadaha macdanta waxay u taagan yihiin inay badbaadiyaan xaddi badan oo waqti iyo lacag ah iyagoo ku daraya falanqaynta microbiological habka sahaminta macdanta. Farsamooyinka qodista dhaqameedku waxay noqon karaan kuwo qaali ah, taasoo ka dhigaysa mid muhiim u ah shirkaduhu inay si cad u fahmaan kaydadka macdanta ee suurtogalka ah ka hor intaysan bilaabin hawlaha qodista ee qaaliga ah.

Maadaama bulshadeenu ay sii kordheyso mudnaanta tamarta la cusboonaysiin karo oo ay ka shaqeyso yareynta saameynta isbeddelka cimilada, baahida loo qabo hababka sahaminta macdanta saxda ah oo hufan ayaa ka weyn sidii hore. Iyadoo la horumarinayo xogta saxeexyada microbial ee macdanta kala duwan, cilmi-baarayaashu waxay rajeynayaan inay ballaariyaan codsiga farsamadan macdanno "cimilo-xiran" dheeraad ah.

Iyadoo daraasaddan ay ka dhigan tahay horumar weyn oo dhinaca sahaminta macdanta, cilmi baaris dheeraad ah iyo ansaxinta waxay noqon doontaa lagama maarmaan si loo aasaaso awoodda buuxda ee falanqaynta microbiological sida qalabka caadiga ah ee warshadaha. Si kastaba ha ahaatee, habkan cusubi waxa uu ballan qaadayaa in wax laga beddelo hababka sahaminta macdanta iyo furitaanka khayraadka qarsoon ee dhulka dushiisa hoose.

FAQ

Maxay tahay ujeedada cilmi-baadhista laga sameeyay Jaamacadda British Columbia?

Ujeedada cilmi-baadhistu waa in la sameeyo hab lagu aqoonsanayo kaydadka macdanta ee ku qarsoon lakabyada ciidda hoostooda. Marka la falanqeeyo nolosha yaryar ee ciidda, cilmi-baarayaashu waxay qiyaasi karaan joogitaanka macdanta dhulka hoostiisa iyada oo aan la isticmaalin farsamooyin qodis ah oo qaali ah.

Waa maxay tilmaamayaasha microbial?

Tilmaamayaasha Microbial waa noocyo gaar ah oo ka mid ah microbes ama kala duwanaanshaha dhaqdhaqaaqa microbial kuwaas oo u adeega sida calaamadaha joogitaanka macdanta qaarkood. Daraasadda, cilmi-baarayaashu waxay aqoonsadeen tilmaamayaasha microbial kuwaas oo si aad ah ugu xiran kimberlite, oo ah nooc ka mid ah dhagaxyada loo yaqaan inay ku jiraan dheeman.

Waa maxay faa'iidooyinka suurtagalka ah ee falanqaynta microbiological ee sahaminta macdanta?

Isku dhafka falanqaynta microbiological ee habka sahaminta macdanta waxay bixin kartaa faa'iidooyin dhowr ah. Waxay u badbaadin kartaa wakhtiga iyo lacagta labadaba shirkadaha macdanta iyada oo siinaya macluumaad sax ah oo ku saabsan kaydadka suurtagalka ah ka hor inta aan la bilaabin hawlaha qodista. Intaa waxaa dheer, habkani wuxuu la jaan qaadayaa diiradda sii kordheysa ee tamarta la cusboonaysiin karo iyo dadaalka yaraynta isbeddelka cimilada, maadaama ay awood u siinayso aqoonsiga macdanaha khuseeya dhinacyadan.