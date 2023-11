Cirbixiyeenada Cusub Ee La Magacaabay Waxay U Diyaargaroobayaan Soo Gelitaanka Hawada Sare

By

Horumar xiiso leh oo sahaminta hawada sare ah, laba cirbixiyeen oo si heer sare ah u soo baxay, Jasmin Moghbeli iyo Loral O'Hara, ayaa isku diyaarinaya inay bilaabaan hawl-socod hawada sare ah oo ka bilaabmaya Saldhigga Caalamiga ah ee Hawada Sare (ISS) Arbacada. In kasta oo tani aysan ahayn socodkii ugu horreeyay ee dhammaan dumarka oo dhan, waxay u adeegtaa sidii marag madoonto ah oo sii kordheysa doorka haweenka ee sahaminta hawada sare.

Ujeedada ugu muhiimsan ee socodka hawada sare ee aan caadiga ahayn waa in lagu fuliyo hawlaha dayactirka muhiimka ah ee ISS. Moghbeli iyo O'Hara waxaa loo xilsaari doonaa inay ka saaraan sanduuqa elektiroonigga ah ee loo yaqaan Kooxda Soo noqnoqda Raadiyaha ee nidaamka anteenada isgaarsiinta ee saldhigga. Qalabkan muhiimka ah waxa uu fududeeyaa u beddelka tamarta korantada ee mowjadaha raadiyaha, isaga oo awood u siinaya xidhiidhka ka dhexeeya ISS iyo meeraha gurigayaga.

Intaa waxaa dheer, inta lagu jiro howlgalka, labada lamaane ee gaarka ah waxay bedeli doonaan mid ka mid ah laba iyo tobanka shirar ee trundle sidda ee ku yaal wadajirka alfa rotary. Xirmooyinkani waxay door muhiim ah ka ciyaaraan hubinta wareegga saxda ah ee xayndaabyada qoraxda ee saldhigga, iyaga oo u oggolaanaya inay si wax ku ool ah ula socdaan Qorraxda marka ISS ay ku wareegto Dhulka. Habkan saxda ah wuxuu wanaajiyaa ururinta iyo kaydinta tamarta cadceedda, taasoo bixisa tamarta lagama maarmaanka u ah saldhigga oo dhan.

Waxaa xusid mudan in tani ay noqon doonto waayo-aragnimadii ugu horreysay ee socodka hawada sare ee labada cirbixiyeen, taasoo ku dari doonta muhiimadda munaasabaddan muhiimka ah. Moghbeli, oo loo aqoonsaday in ay tahay xubinta dhaqdhaqaaqa baabuurta ee 1, ayaa si fudud loogu aqoonsan doonaa suudhkeeda oo leh xariijimo cas. Dhanka kale, O'Hara, oo ah xubinta ka tirsan shaqaalaha 2, waxay xiran doontaa suudh aan sumad lahayn.

Iyadoo la eegayo mustaqbalka, maareeyayaasha saldhigyadu waxay leeyihiin qorshayaal socod-mareen kale oo muhiim ah oo ay ku lug leeyihiin O'Hara iyo Hay'adda Hawada sare ee Yurub (ESA) cirbixiyeenka Andreas Mogensen. Hawlgalkan soo socda waxa uu hiigsanayaa in uu muunado ka soo ururiyo bannaanka dhismaha orbital si loo baaro. Saynis yahanadu waxa ay aad u xiiseeyaan in ay sahamiyaan in noole-hayayaashu u adkeysan karaan xaaladaha adag ee hawada sare.

Sida xuduudaha sahaminta bini'aadamka ay sii wadaan in la riixo, marin-haweedkan ma aha oo kaliya inay gacan ka geystaan ​​dayactirka joogtada ah iyo shaqeynta ISS laakiin sidoo kale waxay bixiyaan xog qiimo leh si loo fahmo jiritaanka suurtagalka ah ee nolosha ee ka baxsan meeraheena.

FAQ

1. Immisa socod-hawleed dhedig ah ayaa jiray taariikhda?

Waxaa jiray afar meel oo dumar ah oo dhan taariikhda, oo ay ku jiraan howlgalka soo socda ee cirbixiyeennada Jasmin Moghbeli iyo Loral O'Hara.

2. Waa maxay ujeedada koowaad ee socodka hawada sare ee soo socda?

Ujeedada ugu muhiimsan ee socodka hawada sare waa in lagu sameeyo hawlo dayactir ah Xarunta Hawada Caalamiga ah (ISS), oo ay ku jiraan ka saarida sanduuqa elektiroonigga ah iyo beddelka isku xirka taranka.

3. Door intee le'eg ayay ka ciyaaraan shirarka masruufka ee ISS?

Isku-xidhka masruufka ayaa muhiim u ah wareegga saxda ah ee xayndaabyada qoraxda ee saldhigga, taas oo u oggolaanaysa inay si wax ku ool ah ula socdaan Qorraxda marka ISS ay ku wareegto dhulka.

4. Waa maxay ujeedada socodka hawada sare ee mustaqbalka ee ku lug leh Loral O'Hara iyo Andreas Mogensen?

Hawlgalka soo socda ayaa ujeedadiisu tahay in laga soo ururiyo muunado bannaanka ISS si loo falanqeeyo bal in ay nooleyaal yaryari ku noolaan karaan xaaladaha adag ee bannaanka bannaanka.

5. Sidee bay socodka hawada sare uga qaybqaataan fahanka nolosha ka baxsan Dhulka?

Adigoo riixaya xuduudaha sahaminta aadanaha iyo aruurinta xog aad u qiimo badan, socodka hawada sare waxay bixiyaan fikrado muhiim ah oo ku saabsan jiritaanka suurtagalka ah ee nolosha ee ka baxsan meeraheena.