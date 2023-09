Cirbixiyeenada Turkiga waxay wax ku bartaan NGC 2509 Kutlada Furan iyagoo isticmaalaya Xogta Gaia

By

Isticmaalka xogta ESA's Gaia dayax-gacmeedka, cirbixiyeennada ka socda Jaamacadda Istanbul waxay sameeyeen daraasad ku saabsan kutlada furan ee NGC 2509, iyagoo siinaya aragtiyo ku saabsan cabbiraadaha qaabdhismeedka iyo astrophysical. Kutlooyinka furan waa kooxo xiddigo ah oo si dabacsan cufisjiidad midba midka kale ugu xidhan oo ka samaysan daruur isku mid ah oo molecular ah. NGC 2509, oo ku taal koox-kooxeedka Puppis, waa koox-da' dhexe oo furan oo si liidata loo darsay, iyada oo qaar badan oo ka mid ah hantidooda aan weli la hubin. Si loo baadho NGC 2509, cirbixiyayaashu waxay falanqeeyeen xogta astrometric iyo sawir-qaadista ee Gaia Data Release 3. Waxay ka sooceen xubnaha kooxda xiddigaha garoonka waxayna go'aamiyeen cabbirro aasaasi ah oo sax ah oo NGC 2509 ah.

Daraasadu waxay ogaatay in NGC 2509 uu leeyahay celceliska saxda ah ee dhaqdhaqaaqa -2.72 iyo 0.8 mas / sanadka ee kor u kaca saxda ah iyo hoos u dhaca, siday u kala horreeyaan. Masaafada lagu qiyaasey waa qiyaastii 8,200 oo sano oo iftiin ah, da'deeduna waxay u badan tahay 1.5 bilyan oo sano. Xadadka xaddidan ee kooxdu waa ilaa 16.7 sano iftiin, casaankuna waa 0.1 mag. Macnaha NGC 2509 waxaa lagu qiyaasaa inuu joogo heerka 0.0152 dex, cufnaanta xidigta dhexena waa qiyaastii 32.33 xidigood/arcmin².

Balaadhinta liiska kooxaha furan ee caanka ah iyo in si faahfaahsan loo barto ayaa muhiim u ah kor u qaadida fahamkayaga samaynta iyo kobcinta galaxyadayada. Daraasadani waxay gacan ka geysataa aqoonta NGC 2509 waxayna bixisaa macluumaad qiimo leh oo ku saabsan hantideeda. Baadhitaano dheeraad ah iyo daraasad ku saabsan kooxo furan ayaa sii wadi doona in ay daah furto wax badan oo ku saabsan dabeecadda qalafsan ee koonkeena.

