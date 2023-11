Trou au Natron: Furitaanka siraha Juquraafiga ee Samaynta dahsoon ee Chad

By

Sawirada dayax gacmeedka iyo socdaalada sayniska ayaa iftiimiyay hal-abuurka Trou au Natron ee Chad, taas oo daaha ka qaaday yaabab juquraafiyeed oo soo jiitay cilmi-baarayaasha muddo sanado ah. Godkaan folkaanaha ah iyo harada soodhaha, oo ku taal waqooyiga Chad, ayaa si cajiib ah ugu shabbahay weji rooxaan ah marka kor laga eego. Astaamaha gaarka ah ee qaabkan ayaa soo jiitay indhaha saynisyahannada iyo cirbixiyeennada si isku mid ah.

"Wajiga" ee Trou au Natron waa natiijada dhaqdhaqaaqyada volcano kala duwan iyo ururinta kaydka milixda wakhti ka dib. Cirifka caldera wuxuu sameeyaa dulucda, soona saaraysa hadhyo naxdin leh oo qeexaya geesaha. "Indhaha" iyo "sanka" waa cones-ka dhogorta leh, buuro dhaadheer oo ku hareeraysan daloolka foolkaanada. Koofiyadahan cinderka ah waa kuwo aad u da'yar marka loo eego juqraafi ahaan waxayna u badan tahay in la sameeyay dhowrkii milyan ee sano ee la soo dhaafay.

"Afka" ee gaarka ah waxaa lagu daboolay qolof macdan ah oo ka kooban natron, isku dhafka sodium carbonate, sodium bicarbonate, sodium chloride, iyo sodium sulfate. qolof Tani waxay u samaysaa sida barkadaha biyaha kulaylka ah ee dusha sare oo ay uumi baxaan, oo ka tago uumiga qani ku ah macdanta.

Iyadoo Trou au Natron ay weli tahay meel fog oo adag in la galo, saynisyahannadu waxay sii wadaan daraasadda cajaa'ibkan juqraafiga. Falanqaynta shaybaarrada dhagaxa iyo fosilka ee la ururiyey 1960-kii ayaa daaha ka qaaday in godka uu mar buuxiyey haro glacial ah qiyaastii 14,000 oo sano ka hor. Sannadkii 2015-kii, socdaal uu hoggaaminayey cilmi-baare Jarmal ah oo lagu magacaabo Stefan Kröpelin ayaa soo ururiyay muunado algae-biyood ah oo fossil ah oo lagu qiyaasay in la sameeyay qiyaastii 120,000 oo sano ka hor.

Indho-indhaynta dayax-gacmeedka ee NASA ee Terra dayax-gacmeedka ayaa sidoo kale gacan ka geystay fikrado qiimo leh oo ku saabsan gobolka. Xogta la ururiyey ayaa ka caawisay cilmi-baarayaasha inay si wadajir ah u gooyaan waqti adag oo ah waxqabadyada foolkaanaha, iyadoo Trou au Natron uu yahay mid ka mid ah dhacdooyinka juqraafi ee ugu muhiimsan.

Trou au Natron waxa uu u adeegaa sidii marqaati u ah taariikhda juquraafiyeed ee firfircoon ee Chad. Sida saynisyahannadu ay ugu dadaalayaan inay daah furaan siraha ku qarsoon guntiisa, yaabkan dabiiciga ah wuxuu sii wadaa inuu soo jiito male-awaalkeena muuqaalkiisa adduunka kale.

