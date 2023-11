Ku daah furka siraha Taariikhda Dhulka Biomarkers

By

Cyanobacteria waxay door muhiim ah ka ciyaartay qaabaynta taariikhda Dhulka iyagoo soo bandhigay ogsijiin atmospheric markii ugu horeysay. Fahamka horumarkooda ayaa muhiim u ah helitaanka fikrado ku saabsan samaynta hab-nololeedyada casriga ah. Muddo sanado ah, saynisyahannadu waxay rumaysnaayeen in 2-methylhopane, oo ah nooc gaar ah oo ah dufanka fosilka, ay u adeegeen sidii biomarker la isku halayn karo oo lagu aqoonsanayo Cyanobacteria ee sedimentiyada soo noqnoqda boqolaal milyan oo sano. Si kastaba ha ahaatee, cilmi-baadhisyo dhowaan la sameeyay ayaa ka hor yimid malo-awaalkan iyagoo muujinaya in bakteeriyada kale, gaar ahaan Alphaproteobacteria, ay sidoo kale soo saari karto lipids-kan.

Koox cilmi-baarayaal caalami ah, oo uu hoggaaminayo Yosuke Hoshino oo ka socda Xarunta Cilmi-baarista Jarmalka ee GFZ ee Geosciences iyo Benjamin Nettersheim oo ka socda MARUM - Xarunta Sayniska Deegaanka Badda ee Jaamacadda Bremen, ayaa bilaabay daraasad si loo ogaado runta. Diirada-saarkoodu wuxuu ahaa fahamka kala-duwanaanshaha phylogenetic iyo qaybinta hiddo-wadaha mas'uulka ka ah isku-darka dufanka waalidka ee 2-methylhopane, gaar ahaan hidda-wadaha HpnP. Marka la falanqeeyo helitaanka hiddo-wadayaashaan noole kala duwan, waxay rabeen inay ogaadaan kooxaha awood u leh inay soo saaraan biomarker.

Natiijooyinka daraasaddan, oo lagu daabacay joornaalka Nature Ecology & Evolution, ayaa iftiimiyay iftiin cusub oo ku saabsan taariikhda kobcinta ee Cyanobacteria. Cilmi-baadhayaashu waxay ogaadeen in hidda-wadaha HpnP ay u badan tahay inuu jiray awoowihii ugu dambeeyay ee Cyanobacteria in ka badan laba bilyan oo sano ka hor, halka muuqaalka Alphaproteobacteria uu dhacay kaliya 750 milyan oo sano ka hor. Tani waxay ka dhigan tahay in 2-methylhopane loo tixgelin karo biomarker la isku halayn karo si loo aqoonsado Cyanobacteria ogsajiinta soo saarta xilliyada gaarka ah ee taariikhda Dunida.

Marka la isku daro genetics iyo sedimentology, paleobiology, iyo geochemistry, daraasadani waxay muujineysaa muhiimada habab badan oo cilmi baaris ah si loo nadiifiyo fahamkayaga hab-nololeedyada qadiimiga ah. Isticmaalka biomarkers, sida 2-methylhopane, waxay u ogolaataa saynisyahano inay dib u dhisaan bay'ada hore si sax ah, iyagoo siinaya fikrado qiimo leh oo ku saabsan waayihii hore.

FAQ

Waa maxay biomarkers?

Biomarkers waa tilmaame la cabbiri karo oo laga helo noolaha ama hadhaaga, kuwaas oo bixiya macluumaadka ku saabsan hababka noolaha, xaaladaha deegaanka, ama taariikhda korriinka.

Waa maxay sababta Cyanobacteria ay muhiim u yihiin?

Cyanobacteria waxay door muhiim ah ka ciyaartay taariikhda dhulka iyagoo soo bandhigay ogsijiin atmospheric markii ugu horeysay, taasoo keentay horumarinta hab-nololeedyada hawada hawada.

Waa maxay 2-methylhopane?

2-methylhopane waa nooc gaar ah oo ka mid ah dufanka fosil ee loo tixgeliyey biomarker Cyanobacteria. Si kastaba ha ahaatee, waxaa la ogaaday in bakteeriyada kale, sida Alphaproteobacteria, ay sidoo kale soo saari karaan lipids-kan.

Maxay daraasaddu muujisay?

Daraasaddu waxay daaha ka qaaday in hidda-wadaha ka mas'uulka ah isku-darka 2-methylhopane, ee loo yaqaan HpnP, ay u badan tahay inuu jiray awoowgii ugu dambeeyay ee Cyanobacteria in ka badan laba bilyan oo sano ka hor. Muuqashada Alphaproteobacteria waxay dhacday wax badan ka dib, qiyaastii 750 milyan oo sano ka hor.

Sidee bay-markers biomarkers u nadiifin karaan fahamkayaga hababka deegaanka hore?

Biomarkers, sida 2-methylhopane, waxay bixiyaan macluumaad qiimo leh oo ku saabsan noolaha gaarka ah ama hababka ka jiray deegaan qadiimi ah. Markay falanqeeyaan kuwan biomarkers, saynisyahannadu waxay dib u dhisi karaan hab-nololeedyada hore iyaga oo si sax ah u heli kara aragtiyo taariikhda Dhulka.