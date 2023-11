Helitaanka Cusub iyo Horumarrada xiisaha leh ee Sahminta Hawada Sare

By

Oktoobar waxay ahayd bil soo jiidasho leh oo soo jiidasho leh adduunka sahaminta hawada sare. Laga soo bilaabo daah-furka muunadaha asteroid-ka ee qaaliga ah ilaa daah-furka muuqaallada cajiibka ah ee dayax-gacmeedyada fog, horumar kastaa waxa uu gacan ka geystay fahamkayaga caalamka iyo yaabihiisa.

Hawlgalka NASA ee OSIRIS-REx waxa uu bixiyay aragtiyo la taaban karo oo ku saabsan waxyaalaha dhismaha ee suurtagalka ah ee nolosha. Falanqaynta bilawga ah ee muunada asteroid-ka ee ay soo aruurisay OSIRIS-REx waxay daaha ka qaaday raadadka kaarboonka iyo biyaha sare. Daahfurkani waxa uu tilmaamayaa suurtogalnimada in asteroids ay ku jiri karaan maaddooyinka lagama maarmaanka u ah soo ifbaxa nolosha Dhulka.

Mashruuc xiiso leh oo la yiraahdo "Go for Stack," Xarunta Sayniska California waxay soo bandhigtay Dedaalka oo ah kii ugu horreeyay oo kaliya oo "diyaar u ah in la bilaabo" xirmooyinka Shuttle Space. Laba gantaal oo waaweyn oo xoojinaya, oo ay weheliso taangiga dibadda iyo orbiter-ka, ayaa lagu soo bandhigay Los Angeles. Bandhiga muqaalkani waxa uu dhererkiisu dhan yahay 20 sheeko waxana uu astaan ​​u yahay guulaha laga gaadhay sahaminta hawada sare.

Intaa waxaa dheer, dayax-gacmeedka Juno, ka dib sannado badan oo uu baranayey Jupiter, wuxuu qabtay muuqaallo soo jiidasho leh oo dayaxu Io. Sawirradani waxay muujinayaan Io oo ah adduunka ugu firfircoon volcano ee habka qoraxda, oo leh dusha sare ee ay nabarteen foolkaanaha iyo harooyinka lafaha dhalaalay. Waxay si cad u bidhaamayaan jahawareerka Io ee la soo dhaafay, iyaga oo naga tagay cabsida quruxda meeraha ee meeraha.

Dhinaca dirista dayax-gacmeedka, United Launch Alliance ayaa si guul leh u furtay Amazon's KuiperSat-1 iyo KuiperSat-2 iyadoo la adeegsanayo gantaalaha Atlas V. Dayax gacmeedyada noocaan ah waxay calaamad u yihiin bilowga qorshaha hamiga Amazon ee ah in la abuuro megaconstellation si ay ula tartamaan SpaceX's Starlink.

Hawlgalka cilmi-nafsiga ee NASA ayaa sidoo kale dejisay himilooyinkeeda aragtiyo cusub. Iyada oo laga bilaabay Xarunta Hawada Sare ee Kennedy, hadafku wuxuu higsanayaa inuu sahamiyo cilmi nafsiga asteroid-ka qaniga ku ah birta, kaas oo ku nool inta u dhaxaysa Mars iyo Jupiter. Safarkan muhiimka ah ayaa calaamad u ah hawshii ugu horeysay ee NASA ee asteroid ka kooban bir u badan.

Waxaa intaa dheer, ku celcelinta dharka qoyan ee buuxa ee gantaalka Ariane 6 ayaa ka dhacay French Guiana. Ku celcelintani waxay ku lug lahayd shidaal siinta iyo daadinta gantaalka, iyada oo siinaya fikrado muhiim ah oo ku saabsan diyaargarowga hawlgelinta Ariane 6. Iyada oo tijaabinta rasaasta mishiinka la filayo dhammaadka Noofambar, bilawga bilawga ah ee Ariane 6 ayaa la filayaa mustaqbalka dhow.

Ciidanka Cirka ee dhawaan la sameeyay ayaa daaha ka qaaday rinjiyeynteedii ugu horeysay ee rasmi ah—farshaxan xiiso leh oo muujinaya Boeing X-20 Dyna-Soar oo ka hortagaya dayax gacmeedka cadawga. Go'aanka ah in la abuuro khayaali ah, rinjiyeynta dib-u-noqoshada ka soo dabeecadda la soocay ee hawlo badan oo meel bannaan.

Ugu dambeyntii, Oktoobar waxay arkeen cosmonauts Ruush ah oo ku sugan Saldhigga Caalamiga ah ee Hawada Caalamiga ah oo la kulma qaboojiye lama filaan ah intii lagu jiray socodka hawada sare. Iyadoo taxaddarrada badbaadada la sameeyay, dhacdada ayaa muujineysa caqabadaha cirbixiyeennada ay la kulmaan inta lagu jiro dhaqdhaqaaqyada ka baxsan.

Horumaradan soo jiidashada leh ee sahaminta hawada sare waxay muujinayaan raadinta socda ee lagu daah furayo siraha koonkeena. Waxay dhiirigeliyaan oo ay ina xasuusiyaan fursadaha aan dhammaadka lahayn ee ka baxsan meeraheena buluugga ah.

