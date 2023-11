Daah-fur Xiiso Leh: Nidaamyada Qorraxda Analog-ga Qorraxda

By

Baadigoobka si loo fahmo sida meerayaashu u sameeyaan una horumaraan, cilmi-baarayaashu waxay u jeesteen hab-dhiska meereyaasha ee ku xeeran isbarbardhigga qoraxda. Nidaamyadani waxay bixiyaan aragtiyo qiimo leh oo ku saabsan hababka qaabeeya meerayaasha jawiyada la midka ah Nidaamka Qorraxda ee noo gaar ah. Natiijooyinkii ugu dambeeyay ee daraasad ku lug leh xogta sawir-qaadista ee TESS iyo xogta spectroscopic ee laga helay aaladda SOPHIE ayaa daaha ka qaaday ogaanshaha iyo sifada laba hab meereedka soo jiidashada leh ee ku wareegaya analoog qoraxda TOI-1736 iyo TOI-2141 [source].

Cilmi-baadhayaashu waxay sameeyeen falanqayn muuqaal ah si ay u ururiyaan xawaaraha shucaaca ee saxda ah (RV) iyo sifooyinka jireed ee xiddigaha martida loo yahay ee nidaamyadan. TOI-1736 iyo TOI-2141 labaduba waxay ku ciyaaraan martigeliyaha ku-meel-gaarka Neptune-hoosaadka, mid kasta oo leh astaamo soo jiidasho leh. TOI-1736 sub-Neptune wuxuu ku faanaa radius 2.44 ± 0.18 R⊕, muddo orbital ah oo ah 7.073088(7) maalmood, iyo cuf dhan 12.8±1.8 M⊕. Dhanka kale, TOI-2141's sub-Neptune wuxuu soo bandhigay raadiyaha 3.05 ± 0.23 R⊕, muddo orbital ah oo ah 18.26157(6) maalmood, iyo tiro dhan 24 ± 4 M⊕.

Waxa si gaar ah u soo jiidanaya TOI-1736 waa kala duwanaanshaheeda muddada dheer ee RV, kaas oo tilmaamaya xal laba meere ah oo ay weheliso isbeddel toosan. Saaxiibka dibadda, oo loo yaqaan TOI-1736 c, wuxuu muujinayaa nus-weynida RV ee 201.1± 0.7 ms−1, taasoo soo jeedinaysa baaxadda la saadaaliyay ee mcsini=8.09±0.20 MJup. Marka la falanqeeyo GAIA DR3 qaylada xad-dhaafka ah ee astrometric, cilmi-baarayaashu waxay awoodeen inay qiyaasaan tirada TOI-1736 c inta u dhaxaysa 8.7+1.5-0.6 MJup. Meerahan aadka u sarreeya waxa uu raacayaa orbit-eccentric leh muddo orbital ah oo ah 570.2 ± 0.6 maalmood, eccentricity 0.362 ± 0.003, iyo dhidibka semi-weyn ee 1.381 ± 0.017 au. Waxaa cajiib ah, TOI-1736 c waxay ku nooshahay aagga la degganaan karo ee analoogga qoraxda, iyada oo heleysa qiyaastii 0.71± 0.08 jeer dhacdada qulqulka bolometric ee Dhulka.

Falanqaynta xiriirka baaxadda-radius ee ku-meel-gaarka ah ee Neptun-hoosaadka, TOI-1736 b iyo TOI-2141 b, waxay muujinayaan in labada meerayaashan ay u badan tahay inay leeyihiin xudun cufan oo cufan oo la mid ah Dhulka iyo baqshad qani ku ah biyaha. Natiijooyinkani waxay iftiiminayaan iftiin cusub oo ku saabsan hababka kala duwan ee meeraha ee ka jira koonkeena waxayna bixiyaan fikrado qiimo leh oo ku saabsan samaynta meeraha iyo horumarka.

FAQ

S: Waa maxay analoogga qoraxda?

J: Analoogga qorraxdu waa xiddig si dhow ugu shabbahay Qorraxdeenna marka loo eego sifooyinka jir ahaaneed.

S: Waa maxay TESS?

J: TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) waa telescope meel bannaan oo loogu talagalay in lagu raadiyo exoplanets iyadoo la adeegsanayo habka gaadiidka.

S: Waa maxay xidhiidhka mass-radius ee meerayaasha?

J: Xidhiidhka mass-radius waxa uu tilmaamayaa xidhiidhka ka dhexeeya baaxadda meeraha iyo raadkiisa. Waxay ka caawisaa saynisyahannada inay ogaadaan halabuurka iyo qaab-dhismeedka meeraha.

S: Waa maxay aagga lagu noolaan karo?

J: Aagga la degi karo waa gobolka ku xeeran xiddigta halkaas oo laga yaabo in xaaladuhu ku habboon yihiin jiritaanka biyaha dareeraha ah, oo ah qayb muhiim u ah nolosha sida aynu ognahay.