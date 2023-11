Sahaminta qoto-dheeraadka Qarsoon: Dhirta Coral ee Gaarka ah ayaa lagu soo bandhigay Galápagos

By

Dhakhaatiirta bayoolajiga badda waxay sameeyeen horumar aan caadi ahayn iyagoo helay laba xeebood oo badda hoosteeda ah oo si cajiib ah u dhawrsan oo ka baxsan xeebaha jasiiradaha Galápagos. Biyo-mareenadan, oo daaha laga rogay intii lagu jiray socdaalkii dhawaa, ayaa muujinaya saamaynta baaxadda leh ee nidaamyadan deegaanka ee gaarka ah ku leeyihiin kala duwanaanshaha noolaha badda.

Waxay ku yaalliin inta u dhaxaysa 370 iyo 420 mitir oo ka hoosaysa oogada sare ee badda, xeebahan cusub ee la helay waxay balaadhiyeen fahamkayaga kaydka badda ee Galápagos ee qotodheer, biyo qabow oo shacaab ah. Xeebta yar ayaa dhererkeedu dhan yahay 250 mitir, halka dhiggeeda ka weynna uu dhan yahay 800 mitir oo yaab leh. Helitaanka dib-u-dhacyadan ayaa tilmaamaya in ay jireen kumanaan sano, iyaga oo ilaalinaya noocyo badan oo dhagaxyo dhagax ah.

Socdaalku wuxuu ahaa iskaashi aan hore loo arag oo ay ku lug lahaayeen 24 saynisyahano oo ka kala socda 13 hay'adood iyo jaamacado magac leh. Hawlgalkoodu wuxuu bilaabmay Sebtembar 18, iyagoo isticmaalaya tignoolajiyada iskaanka laser-ka aadka u jeexan si ay si taxadar leh u khariidadeeyaan reefs coral si sax ah oo yaab leh. Iyaga oo ka faa'iidaysanaya farsamadan horumarsan, saynisyahannadu waxa ay awoodeen in ay qabtaan tafaasiisha daqiiqadaha ah, xataa inta yar ee 2 milimitir ah, oo ay aqoonsadaan noolaha nool ee deggan sagxadda badda. Horumarkaani waa guul muhiim ah, maadaama hababka caadiga ah ee khariidaynta biyaha hoostooda ay ku guul daraysteen inay bixiyaan muuqaalada heerka sare ah ee nolosha badda.

Bishii Abriil, reefs-badeedkii ugu horreeyay ee gunta hoose ayaa laga helay Galápagos, taas oo ay ugu wacan tahay mid bini'aadmigu qabsaday. Muujintii xigtay ee deegaankan qadiimiga ah ee biyaha hoostooda, oo ay ka buuxaan noolaha badda ee xiisaha leh, ayaa ka yaabiyay bulshada sayniska. Kooxda cilmi-baaristu waxay ka koobnaayeen saynisyahano la qaddariyo oo ka socda Machadka Schmidt Ocean, Galapagos National Park Directorate, iyo Charles Darwin Foundation (CDF), iyo kuwo kale.

Stuart Banks oo ka socday CDF ayaa carrabka ku adkeeyay muhiimadda natiijooyinkan, isagoo sheegay, "Helitaanka xeebaha qoto dheer iyo muddada dheer waxay nagu soo dhawaynaysaa ilaalinta cabbirrada qarsoon ee kala duwanaanshaha badda iyo fahamka doorka ay degaannada qoto dheer ka ciyaaraan ilaalinta caafimaadka baddeena."

Intii lagu guda jiray socdaalka, kooxdu waxay sidoo kale sahamisay xad-dhaafka badda ee gudaha Isla del Coco National Marine Park. Qaababkan buuraleyda ah ee biyaha hoostooda ku jira, in kasta oo aanay aad u dheerayn in ay jebiyaan dusha sare ee badda, waxa ay caddeeyeen in ay hoy u yihiin noocyo kala duwan oo shacaab ah oo badda hoostooda ku raran, taas oo muujinaysa kala duwanaanshaha noole ee kobcaya.

Daahfurka laga helay mareegaha qoto dheer ee shacaabka badda ayaa daaha ka qaaday qaar ka mid ah siraha ku dhex jira moolka badda. Sawirrada ay qabteen cilmi-baarayaashu waxay noo oggolaanayaan inaan si toos ah ugu markhaati furno quruxda xiisaha leh ee nidaamyadan deegaanka ee quusta iyo kor u qaadista wacyiga baahida loo qabo ilaalinta iyo ilaalinta iyaga jiilalka mustaqbalka.

Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo (Su'aalo)

S: Waa maxay muhiimada helitaanka xeebaha moolka dheer ee xeebaha Galápagos?



J: Helitaankani waxa uu balaadhinayaa fahamkeena qoto dheer, biyo qabow ee ku jira kaydka badda ee Galápagos, isaga oo iftiiminaya muhiimada ay deegaankan u leeyihiin kala duwanaanshaha noolaha badda.

S: Sidee loo sameeyay khariidadaha shacaab?



J: Tignoolajiyada iskaanka leysarka ayaa la isticmaalay, iyada oo soo bandhigtay tafaasiisha sida yar 2 milimitir iyo muujinta noolaha nool ee sagxadda badda.

S: Yaa ka qayb galay socdaalka?



J: Socdaalku waxa uu ku lug lahaa dadaal iskaashi, oo ay la socdeen 24 saynisyahano oo ka kala socday 13 urur iyo jaamacado, oo ay ku jiraan Schmidt Ocean Institute, Galapagos National Park Directorate, iyo Charles Darwin Foundation (CDF).

S: Maxay tahay muhiimada ay u leeyihiin in ay ilaashadaan caafimaadka badda?



J: Deep-sea reefs waxay door muhiim ah ka ciyaaraan ilaalinta kala duwanaanshaha noolaha badda waxayna gacan ka geystaan ​​caafimaadka guud ee nidaamyada deegaanka badda.

S: Maxaa kale oo la ogaaday intii lagu jiray socdaalku?



J: Kooxdu waxa kale oo ay sahamiyeen xaddi-badeedyo ku dhex jira gudaha Isla del Coco National Marine Park, iyaga oo helay noocyo badan oo shacaab ah oo badda ku raran oo ukun ku raran yihiin, taas oo sii iftiimisay kala duwanaanshaha noole ee meelahan biyaha hoostooda ku nool.