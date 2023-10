Helitaanka Cusub ee Xiddigga Xiddigga: Dahsoon ee Xiddigaha

Bishii Luulyo 1952, goob-jooge cilmi-baaris oo xiddigiye ah oo ku taal Palomar, California, ayaa bilaabay sahaminta sawir-qaadista habeenkii si ay u sahamiso walxaha samada, oo ay ku jiraan asteroids. Ma ay ogayn inay ku dhow yihiin inay ku turunturoodaan dhacdo gaar ah oo saynisyahannadu ka walaacsan yihiin tobanaan sano ee soo socda.

Intii lagu guda jiray sahanka, saddex xiddigood ayaa si lama filaan ah hawada khafiifka ah u libdhay, taas oo ka tagey cirbixiyeennada carrab la'aan. Saxankii hore ee sawirku waxa uu qabsaday xiddigahan oo si aad ah isugu xidhan, iyaga oo si fiican u ifaya oo cabbirkoodu dhan yahay 15. Si kastaba ha ahaatee, 53 daqiiqo ka dib, markii isla qaybta cirka mar kale la sawiray, xiddigihii si buuxda ayay u baaba’een iyada oo aan wax raad ah la helin.

Iyadoo ay naadir tahay xiddiguhu, waxay la kulmi karaan dhacdooyin ay ka mid yihiin qaraxyo ama kororka iftiinka degdega ah. Si kastaba ha ahaatee, waayitaan dhammaystiran waa dhacdo aan caadi ahayn. Caddaynta sawirku waxay si cad u muujisay joogitaanka xiddigaha ee muuqaalka hore iyo maqnaanshahooda soo socda.

Aragtida xiddigaha sida dhaqsaha leh u dhimaya ayaa la tixgeliyey laakiin waxaa la kulmay caqabado waaweyn. Indho-indheyntii xigtay ma muujin wax caddayn ah oo muujinaya in xiddiguhu ay sii yaraanayaan wax ka badan cabbirka 24. Tani waxay tusinaysaa in xiddiguhu ay ku dhumi lahaayeen wax ka badan 10,000 wax ka yar saacad, taas oo u muuqata mid aan macquul ahayn.

Saynis yahanadu waxay soo saareen dhowr aragtiyood si ay u sharxaan dhacdadan hal-abuurka leh. Hal mala awaal ayaa soo jeedinaysa in saddexda xiddigood ay dhab ahaantii ahaan lahaayeen hal xiddig oo la kulmay koror ku meel gaar ah oo dhalaal ah taasoo ay ugu wacan tahay raadiyaha degdega ah ee uu sii daayo magnetar. Inta uu qaraxani socdo, dalool madaw oo tiro badan ayaa laga yaabaa inuu dhex maray xiddigaha iyo Dhulka, taasoo keenta in dillaacu uu noqdo muraayad cufisjiid ah oo u muuqda saddex sawir oo kala duwan waqti yar.

Aragti kale oo soo jiidasho leh ayaa soo jeedinaysa in aanay xiddiguhu gabi ahaanba ahayn xiddigo balse ay ka dhalatay wasakheynta siigada shucaaca ee taarikada sawirrada. Maadaama goobta Palomar Observatory ay ku taallay meel u dhow saxaraha New Mexico halkaas oo tijaabada hubka nukliyeerka ay ka dhacaysay muddadaas, waxaa suurtogal ah in taarikada ay wasakhoobeen, taasoo keentay in baro dhalaalaya ay ka soo baxaan sawirada qaar iyadoo ay maqan yihiin kuwa kale.

In kasta oo ay jiraan aragtiyahaas, sharraxaadda dhabta ah ee ka dambeeya xiddigaha la waayay ayaa weli ah mid aan muuqan. Saynis yahanadu waxay sii wadaan inay daraasad ku sameeyaan dhacdadan, iyagoo rajeynaya inay iftiimiyaan dhacdadan dahsoon oo ay furfuraan sirta caalamka.

FAQ

S: Dhab ahaantii xiddiguhu ma lumin karaan?

J: Xiddigaha si dhif ah ayey u baaba'aan gebi ahaanba, maadaama ay yihiin jir weyn oo samada ah oo cimrigoodu dheer yahay. Si kastaba ha ahaatee, waxay la kulmi karaan dhacdooyin sida qaraxyo ama koror degdeg ah oo dhalaal ah.

S: Maxay yihiin sharraxaadaha suurtogalka ah ee xiddigaha la waayay?

J: Saynis yahanadu waxay soo jeediyeen dhowr aragtiyood, oo ay ku jiraan suurtogalnimada in xiddiguhu si degdeg ah u dhumiyaan ama fikradda ah in aanay xiddiguhu gabi ahaanba xiddigo ahayn, laakiin ay ku wasakhoobeen taarikada sawirrada.

S: Ma laga yaabaa in xiddigahan lumay ay ka dhalan karaan wasakheynta siigada shucaaca?

J: Aragtidu waxay soo jeedinaysaa in xiddiguhu ay noqon karaan dhalanteed ay sababtay boodh shucaac ah oo ku yaal taarikada sawirada ee tijaabada hubka nukliyeerka ee u dhow. Aragtidani waxay ahaanaysaa hal sharraxaad oo suurtagal ah.

S: Miyaa la arkay arrin la mid ah tan iyo markaas?

J: In kasta oo dhacdooyinka xiddiguhu ay yihiin kuwo naadir ah, haddana waxa jiray warbixino ku saabsan dhacdooyin la mid ah indha-indheynta xiddigiska qaarkood. Si kastaba ha ahaatee, dhacdo kastaa waxay keentaa caqabadaheeda gaarka ah iyo waxyaalaha qarsoon ee saynisyahannadu si ay u xalliyaan.