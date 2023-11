Aragti cusub oo ku saabsan aayaha Exoplanets Orbiting Rho Coronae Borealis

By

Daraasad dhowaan lagu daabacay joornaalka Astrophysical Journal ayaa iftiimisay dhimista soo socota ee afar exoplanets ee nidaamka Rho Coronae Borealis (RCB). Quruxda meerahan waxa ay wajahayaan masiirka lama huraanka ah maadaama xidigta martida loo yahay, xidigta jaalaha ah ee qorraxdeena la mid ah, ay ku dhowdahay wejigeeda weyn ee cas, kaas oo la filayo inuu dhaco ilaa hal bilyan oo sano.

Daraasadda, oo cinwaan looga dhigay "Saadaasha Engulfment Planetary ee gudaha Nidaamka Rho CrB," waxaa sameeyay Stephen R. Kane oo ka socda Waaxda Dhulka iyo Sayniska Planetary ee Jaamacadda California, Riverside. Kane waxa uu baadhay mustaqbalka Rho Coronae Borealis iyo exoplanets iyada oo la isticmaalayo moodooyinka kobcinta xiddigaha.

Cilmi baaristu waxay daaha ka qaaday in saddex ka mid ah xayndaabyada, magacyadooda Rho Coronae Borealis e, b, iyo c, ay ku jiraan meel si gaar ah u nugul sababtoo ah waxay u dhow yihiin xiddiga. Meereyaashan ugu hooseeya waxay halis ugu jiraan in ay gebi ahaanba qarqiyaan xiddigta ballaadhinta marka ay gasho wejigeeda weyn ee cas.

Iyadoo cilmi-baadhisyada qaarkood ay soo jeedinayaan in masiirka meereyaasha-Jupiter-ka-hooseeya ee ku dhex jira qayb gaar ah oo ka mid ah xiddigaha la shaabadeeyey, taasoo la micno ah inaysan haysan fursad ay ku badbaadaan, waxaa jirta rajo rajo ah oo meerayaasha kale ee nidaamka. Marka uu xiddiggu bararayo, meerayaashu waxa ay is-cejisan karaan midba midka kale, taas oo suurtogal ah in ay keento dhawaaq dhaqdhaqaaq oo ay ka sii fogeeyaan xiddiga. Xaaladaha qaarkood, isdhexgalkan ayaa laga yaabaa inuu bixiyo waddo ay ku baxsan karaan meerayaashan.

Si kastaba ha ahaatee, isla isdhexgalka biyaha ee suurtogalka ah badbaadin kara meeraha ayaa sidoo kale ka shaqayn kara. Xoogagga cufisjiidadka ee u dhexeeya meerayaasha iyo xiddiguhu waxay u kaxeyn karaan gudaha, iyaga oo ku sii dhowaanaya dhimashadooda. Saynis yahanadu waxay si firfircoon u baranayaan hababkaas iyagoo eegaya xiddigaha ka soo baxaya taxanaha ugu muhiimsan.

Iyadoo masiirka qof kasta oo ku jira nidaamka Rho Coronae Borealis uu si aad ah u kala duwanaan karo, cilmi-baaristu waxay muujineysaa in meeraha e, meeraha gudaha, ay u badan tahay inuu si degdeg ah u uumi baxo marka uu ku dhaco xiddiggu. Meeraha b, oo ah kan ugu baaxadda weyn afarta meerayaasha, ayaa la filayaa in uu la kulmo khalkhal ba'an, taas oo ka dhigaysa badbaadadiisa mid aan macquul ahayn. Bararka xiddiga ee ay sababaan maadada meeraha b waxa kale oo ay saamayn ku yeelan kartaa masiirka meereyaasha c iyo d, taas oo soo dadajinaysa liqidda.

In kasta oo moodooyinka iyo jilitaannada ay bixiyaan aragtiyo muhim ah oo ku saabsan mustaqbalka Rho Coronae Borealis iyo meeraha meeraha meeraha, faahfaahinta gaarka ah ee aayahooda ayaa weli ah mid adag in la sii hubsado illaa hadda. Si kastaba ha ahaatee, cilmi-baadhistan ayaa bixisa aragti cusub oo ku saabsan natiijooyinka suurtagalka ah ee exoplanets ee ku wareegaya xiddigga wejigeeda weyn ee cas.

Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo (Su'aalo)

S: Waa maxay Rho Coronae Borealis?

J: Rho Coronae Borealis waa xiddig huruud ah oo huruud ah oo ku yaal meel qiyaastii 57 sano iftiin u jirta Dhulka. Waxay la wadaagtaa isku shabbahay Qorraxdeenna marka loo eego cufka, radius, iyo iftiinka.

S: Immisa jir ayuu jiraa Rho Coronae Borealis?

J: Rho Coronae Borealis waa ku dhawaad ​​toban bilyan oo sano, taas oo ka dhigaysa laba jibbaar da'da Qorraxdeena.

S: Waa maxay wajiga weyn ee cas?

J: Marxaladda weyn ee cas waa marxalad horumar ah oo xiddigle ah, sida Rho Coronae Borealis, oo barara qiyaasta xadiga ah sababtoo ah yaraanta shidaalka hydrogen ee xudunta u ah. Marxaladani waxay dhacdaa marka xiddiggu daalo shidaalkiisa nukliyeerka iyo lakabka sare ee ka soo baxa.

S: Miyay gebi ahaanba xiddiguhu baabbi'in doonaan exoplanets?

J: Exoplanet-ka ugu hooseeya, Rho Coronae Borealis e, ayaa la filayaa inuu si degdeg ah u uumi baxo. Exoplanet-ka wayn, Rho Coronae Borealis b, waxa ay u badan tahay in ay la kulmi doonto khalkhal baraf ah, halka kuwa kale ee exoplanets laga yaabo in ay qarqiyaan ama ay lumiyaan cufka iyada oo uumi baxa marka ay u soo wareegaan dhanka xiddiga.

S: Ma jirtaa rajo laga qabo badbaadada dhul-beereedka?

J: Qaar ka mid ah isdhexgalka u dhexeeya xayndaabyada xayndaabyada ayaa laga yaabaa inay keenaan dhawaaqyo dhaqaaq ah oo dhexdhexaad ah ama ka sii fogeeya xiddigga, taasoo bixisa waddo ay ku baxsan karaan. Si kastaba ha ahaatee, xoogagga cufisjiidadka ayaa sidoo kale u soo dhowaan kara dhimashadooda. Badbaadinta dhul-beereedka aan la hubin ayaa weli ah mid aan la hubin.