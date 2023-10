Dayax madoobaadka soo socda: Dhacdo Cirka ah oo Cajiib ah

By

Toddobaadkan, indha-indhaynta cirka ee Yurub, Afrika, iyo Aasiya waxay ku jiraan daweyn maadaama ay heli doonaan fursadda ugu wanaagsan ee ay goob-joog uga noqon karaan dhacdo samada-ma-doobaad ah - qayb dayax-madoobaad ah. Inta lagu jiro dhacdadan naadir ah, qayb ka mid ah dayaxa ayaa lagu tuuri doonaa mugdi marka uu sii marayo hooska dhulka. In kasta oo laga yaabo in aanay ahayn wadarta dayax-madoobaad, waayo-aragnimadu waxa ay ballan-qaadaysaa in ay noqoto mid laga naxo si kastaba ha ahaatee.

Si ka duwan qorrax-madoobaadyada oo kaliya laga arki karo gobollo gaar ah, dayax-madoobaadka ayaa laga arki karaa meel kasta oo dhulka ah oo dayaxu ku yaal cirka. Tani waxay ka dhigan tahay in dadka ku nool gobollada la magacaabay ay marqaati ka heli doonaan gabi ahaan dayax-madoobaadka Sabtida, halka kuwa galbeedka Mareykanka ay nasiib darro ku waayi doonaan muuqaalkan samada.

Kuwa waqooyi bari ee Maraykanka, weli rajo baa u jirta! Marka uu dayaxu bilaabo inuu ka soo baxo bariga fiidnimadii Sabtida, wax yar uun qorrax dhaca, dadka deegaanka waxay awood u yeelan doonaan inay arkaan dhamaadka dabada dayax madoobaadka. Muddada dhacdadan yaabka leh waxay noqon doontaa mid gaaban, oo socon doonta 77 daqiiqo oo keliya.

Haddii aad dareento niyad jab ku saabsan maqnaanshaha dayax-madoobaadka bishan, ha xanaaqin! Calaamadee jadwalkaaga kan soo socda, ee loo dejiyay inuu dhaco Sebtembar 18, 2024. Inkasta oo ay sidoo kale noqon doonto mid gaaban, oo soconaysa 65 daqiiqo oo keliya, dayax-madoobaadka 2024 wuxuu ka muuqan doonaa dhammaan Waqooyiga Ameerika.

Waayo-aragnimada dayax-madoobaad ee ugu dambaysa, hubi inaad isha ku hayso wadarta dayax-madoobaad ee Maarso 7, 2025. Soconaya ku dhawaad ​​3.5 saacadood, wadar ahaan 65 daqiiqo, dhacdadan jannada waxay ka muuqan doontaa dhammaan Waqooyiga Ameerika. Markaa, billow qorshaynta xafladahaaga dayax-madoobaad oo samee taariikh la cosmos!

FAQ

S: Waa maxay dayax-madoobaad?

J: Dayax madoobaadku waxa uu yimaadaa marka uu dhulku dhex maro cadceedda iyo dayaxa, taas oo keenta hadh ku dhaca dusha dayaxa.

S: Dayax-madoobaad ma laga arki karaa meel kasta oo dhulka ah?

J: Haa, dayax-madoobaadka ayaa laga arki karaa meel kasta oo dhulka ah oo dayaxu ku yaal cirka.

S: Ma u baahanahay qalab gaar ah si aan u eego dayax-madoobaadka?

J: Si ka duwan qorrax-madoobaadyada, dayax-madoobaadku uma baahna muraayado gaar ah ama qalab si loo eego. Kaliya raadso muuqaal cad oo cirka ah oo ku raaxayso bandhigga!

S: Waa maxay sababta dayax-madoobaadka bishan sidoo kale loogu yeero Dayaxa Hunter?

J: Dayaxa Hunter's Moon waa magaca loo yaqaan bisha Oktoobar. Dhaqan ahaan, wakhtigan oo kale sanadka ayaa lala xiriiriyaa ugaarsiga, maadaama xayawaanka ugaadha lagu naaxiyo fadliga xagaaga dambe, heerkulka qabowgu wuxuu fududeeyaa kaydinta iyo ilaalinta hilibka jiilaalka. Intaa waxaa dheer, kor u kaca muuqaalka iftiinka dayaxa inta lagu jiro wakhtigan wuxuu caawiyaa raacdada habeennimada ee xayawaanka.