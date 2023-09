Cilmi-baaraha Dhallinta Da'da Yar Ayaa Helay Wasab Awood U Leh In Uu Wax Ku Dhasho Cag

By

Baadhitaan cajiib ah, cilmi-baare da'yar oo lagu magacaabo Matvey Nikelshparg ayaa ogaaday in noocyada xashiishyada dulin ay awood u leeyihiin inay ku qodaan balaastiig. Nikelshparg, oo aad u xiiseeya barashada xasaradaha parasitoid-ka, ayaa daahfurkan sameeyay xili uu tijaabiyay xasharaadka shaybaadhka gurigiisa.

Noocyada su'aasha ah, Eupelmus messene, waa xashiish yar oo sida caadiga ah ugxantiisa dul saara ama gudaha cayayaanka kale. Xameetidaani waxay adeegsataa xubin la yiraahdo ugxansiiyaha si ay u dhaliso korriinka dhirta ee engegan, ee loo yaqaan xameetida, taasoo ilaalisa dirxiga noocyada kale ee wasps. Si kastaba ha ahaatee, Nikelshparg waxay ogaatay in E. messene wasp uu isticmaali karo ugxantiisa si uu u qodo saxan petri caag ah oo uu ukun dhigo meel ka baxsan weelka.

Nikelshparg wuxuu ku sheegay natiijooyinkiisa joornaalka cilmi baarista Hymenoptera. Waxa uu sameeyay tijaabooyin si uu u sahamiyo waxa dhici doona marka lafaha E. messene badan la dhigo hal dirxiga martida loo yahay saxan petri. Iyadoo inta badan xashiishyada isla markiiba ay weerareen dirxiga, hal shakhsi ayaa doortay inuu dhexda u galo gidaarka polystyrene ee saxanka. Dhaqankan waxaa lagu arkay sideed ka mid ah 56 xashiish oo kor loo qaaday.

Geedi socodka qodista balaastiigga ayaa qaatay in ka badan laba saacadood, oo ay ku qaadanayeen nasasho qado ama biyo ah. Cilmi-baadhayaashu waxay sidoo kale xuseen in dhaqdhaqaaqa qodista xashiishku uu ka duwan yahay sida ay u qodayaan xameetida. Waxay u muuqatay in xashiishyadu ay lahaayeen dabeecad qodida dabacsan marka ay timaado meelaha balaastigga ah.

Awoodda xashiishyadani u leeyihiin inay dhex galaan balaastiiggu waxay soo bandhigaysaa su'aalo soo jiidasho leh. Ma cadda sida ay udubyadu u daloolaan dusha siman ee saxanka petri, gaar ahaan maadaama dildilaaca, oo ay inta badan kaga faa'iidaystaan ​​xameetida, aanay ku jirin caag. Intaa waxaa dheer, weli lama garanayo sababta noocyada kale ee la xidhiidha aysan u soo bandhigin dabeecad isku mid ah.

Daah-furkaani wuxuu yeelan karaa saameyn ballaaran oo lagu fahmo qalabka daloolinta ee cayayaanka kala duwan, oo ay ku jiraan kaneecada cudurrada sida. Waxay xitaa u horseedi kartaa horumarinta qalab cusub oo qalliin oo ay dhiirigelisay awoodaha qodista wasps-yada.

