Gliese 367 b: Exoplanet aad u cufan oo asal ahaan dahsoon

Saynisyahannadu waxay heleen xayndaab cajiib ah oo lagu magacaabo Gliese 367 b, oo sidoo kale loo yaqaan Tahay, kaas oo soo jiitay dareenkooda sababtoo ah sifooyinka gaarka ah ee uu leeyahay. Gliese 367 b waxa loo kala saaraa meeraha Ultrashort Period (USP), isaga oo ku dhamaystiraya wareegtada xidigta 7.7 saacadood gudahood. Waa mid ka mid ah ku dhawaad ​​200 oo meere USP oo kale oo ilaa hadda la aqoonsaday. Si kastaba ha ahaatee, waxa ka sooca Gliese 367 b waa cufnaantiisa cajiibka ah, ku dhawaad ​​laba jeer ka Dhulka.

Cufnaanta intaa le'eg, saynisyahannadu waxay aaminsan yihiin in Gliese 367 b ay tahay inay ka kooban tahay gebi ahaanba bir, maadaama go'iisii ​​dhagaxa ahaa laga siibay. Elisa Goffo, oo ah qoraaga hormuudka ka ah daraasad dhowaan lagu sameeyay Gliese 367 b, waxay la barbardhigtay meeraha dhulka oo kale oo aan lahayn gogol dhagax ah.

Gliese 367 b ayaa markii hore la helay iyadoo la adeegsanayo xogta NASA's Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Cilmi-baadhistii xigtay waxay hagaajisay cabbirada waxayna bixisay qiyaas sax ah oo cufkeeda iyo radius ah. Baaxadda meeraha ayaa hadda la go'aamiyay in uu yahay 63% dhulka, iyo radius-kiisu waa 70% dhulka.

Mid ka mid ah dhinacyada xiisaha leh ee Gliese 367 b waa asalkiisa. Aad bay u adag tahay in meerahani uu ku samaysmay xaaladda uu hadda ku sugan yahay. Mid ka mid ah suurtogalnimada ayaa ah in uu yahay udub dhexaadka meeraha maradiisa laga siibay iyada oo loo marayo dhacdo masiibo ah ama isku dhacyo kale oo protoplanets ah intii lagu jiray abuuritaankiisa hore. Suurtagalnimada kale ayaa ah in Gliese 367 b ay ku hareeraysan tahay gobolka qani ku ah birta ee saxanka protoplanetary ee uu ka sameeyay.

Cilmi-baarista ay sameeyeen Goffo iyo kooxdeeda ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday joogitaanka laba meerayaal kale oo ku jira nidaamka Gliese 367: Gliese 367 c iyo d. Joogitaanka meerayaashan dheeraadka ah waxay taageertaa fikradda ah in meerayaasha USP inta badan laga helo nidaamyo leh meerayaal badan, iyaga oo tilmaamaya xaalado samayn kara.

Gliese 367 b waa xubin ka mid ah fasal u gaar ah exoplanets loo yaqaan super-Mercuries. Meereyaashani waxay leeyihiin halabuur la mid ah kan Mercury laakiin waa ka weyn yihiin oo cufan. Gliese 367 b, gaar ahaan, waa meeraha USP ee ugu cufan ee la helay ilaa hadda, oo leh xudunta birta oo ka kooban 91% cufkeeda.

Iyadoo asalka saxda ah ee Gliese 367 b uu yahay qarsoodi, sifooyinkeeda aan caadiga ahayn waxay sii wadaan inay caqabad ku noqdaan moodooyinka hadda jira ee samaynta meeraha. Daraasado dheeraad ah iyo indho-indheyn lagu sameeyay exoplanet-kan soo jiidashada leh ayaa laga yaabaa inay bixiyaan fikrado qiimo leh oo ku saabsan samaynta iyo koboca meerayaasha xaaladaha daran.

