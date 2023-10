Cilmi-baadhayaashu waxay sameeyaan jilidda tirada ee socodka wakhtiga beddelka iyagoo isticmaalaya isku-duubni

Cilmi-baarayaal ka tirsan Jaamacadda Cambridge waxay sameeyeen daahfur xiiso leh oo ku saabsan farsamada quantum-ka. Iyagoo wax ka beddelaya is-dhex-galka quantum-ka, waxay awoodeen inay la jaanqaadaan waxa dhici kara haddii socodka wakhtiga la beddelo. Waxaa hogaaminaya David Arvidsson-Shukur oo ka socda shaybaadhka Hitachi Cambridge, kooxdu waxay ku xidheen aragtidooda ku saabsan cabbirka tirada, goob adeegsata aragtida quantum si loo sameeyo cabbirro xasaasi ah. Tijaabadu waxa ay ku lug lahayd in la isku xidho laba qaybood, kuwaas oo mid ka mid ah lagu farsameeyey in lagu beddelo xaaladdii hore ee qaybta kale, taas oo beddeleysa natiijada tijaabada.

Isku-duubnida waxa loola jeedaa marka koox ka mid ah qaybo ka mid ah ay wadaagaan dawlado tiro isku mid ah xitaa ka dib marka la kala saaro masaafo weyn. Dhacdadani waxa ay taageertaa xisaabinta quantum-ka, halkaas oo qaybaha isku xidhan loo isticmaalo in lagu sameeyo xisaabin adag. Iyadoo fikradda qaybo ka mid ah dib-u-socodka wakhtiga ay ahayd mawduuca doodda, habka kooxda Cambridge waxay iftiiminaysaa iftiin cusub oo ku saabsan fursadaha.

Jilidda kooxdu waxa ay muujisay in aragti ahaan ay suurtogal tahay in dib loo beddelo ficilladii hore iyada oo la adeegsanayo khalkhalgelinta quantum entanglement. Tusaale ahaan, waxay tusaaleeyeen sida qof hadyad ugu diri karo qof kale maalinta koowaad isagoo aan garanayn liiska rabitaankiisa ilaa maalinta labaad, laakiin ay weli ku guulaystaan ​​inay beddelaan wixii la soo diray maalinta koowaad iyadoo lagu saleynayo macluumaadka la helay. Hal-abuurkan ayaa furaya codsiyada suurtagalka ah ee xisaabinta tirada iyo tignoolajiyada kale.

Tijaabadu waxay daaha ka qaaday 75% fursadda guuldarada ee saamaynta la arkay, taasoo la micno ah natiijada la rabay in lagu gaaro hal kaliya afartii orodba. Si loo yareeyo tan, cilmi-baarayaashu waxay soo jeediyeen in la diro sawiro badan oo isku xidhan oo la isticmaalo shaandhaynta si looga saaro sawir-qaadayaasha aan la saxin, iyaga oo hubinaya in qaar ka mid ah ugu dambeyntii qaadi doonaan macluumaadka la cusboonaysiiyay. Iyadoo kooxdu ay caddayso in shaqadoodu aanay awood u siinaynin safar dhaqameed, waxay ka dhigan tahay sahaminta muhiimka ah ee aasaaska makaanikada tirada iyo hab lagu saxo khaladaadkii hore si loo helo mustaqbal wanaagsan.

Daraasada waxaa taageeray aasaaso iyo ururo kala duwan, oo ay ku jiraan Sweden-America Foundation, Lars Hierta Memorial Foundation, Girton College, iyo Golaha Cilmi-baarista Injineerinka iyo Sayniska Jirka (EPSRC).

