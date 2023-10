Waxa jira Kumanaan Asteroids-ka Khatarta Leh oo Waxyeelayn kara Magaalooyinka

By

Qeybta Difaaca Planetary ee NASA ayaa mas'uul ka ah ogaanshaha iyo daba-galka asteroids-ka ee suurtagalka ah inay isku dhacaan Dhulka oo sababi kara burbur baahsan. In kasta oo hawshu u ekaan karto mid fudud, dhab ahaantii aad bay u adag tahay. Asteroids-ka ma sii daayo iftiin, sidaas darteed waxaa sida caadiga ah la ogaadaa marka iftiinka qorraxdu uu ka soo baxo korkooda oo ay qabtaan telescopes eegaya habeenkii habeenkii. Dhowaan, waxaa kordhay tirada telescopes ee si gaar ah loogu talagalay in lagu ugaarsado asteroids.

Marka loo eego macluumaadka NASA ee la sii daayay Oktoobar 2023, hadda waxaa jira 32,000 oo loo yaqaan asteroids-ka dhow. Dadaalka lagu doonayo in lagu aqoonsado iyo dabagalka asteroids-kan ayaa ahaa mid cajiib ah, iyada oo in ka badan 405 milyan oo indho-indhayn ah ay soo gudbiyeen labada xiddig ee hiwaayadda iyo xirfadleyda ah Xarunta Minor Planet Center, oo xudun u ah istaraatiijiyadda difaaca meeraha ee NASA.

Si kastaba ha ahaatee, infographic-ga ayaa muujinaya qaar ka mid ah tirakoobyada dhibka leh. 32,000 ee asteroids-ka dhulka u dhow, in ka badan 10,000 waxay leeyihiin dhexroor ka weyn 140 mitir. Haddii mid ka mid ah asteroids-kan uu ku dhufan lahaa dhulka, waxay awood u yeelan doontaa inay tirtirto magaalo dhan. Si aan taas u qiyaasno, cirfiidkii ku dhuftay degmada Chelyabinsk ee Ruushka 2013 ayaa lagu qiyaasay 20 mitir dhexroor, waxaana uu geystay khasaare iyo dhaawac weyn.

Waxa ka sii naxdin badan in khubarada NASA ay aaminsan yihiin in aanu helnay wax ka yar kala badh asteroids-ka ballac ahaan 140-mitir ee khatarta ah. Waxay ku qiyaaseen inay jiraan in ka badan 14,000 oo ka mid ah asteroids-ka aan weli la helin. Intaa waxaa dheer, waxaa jira qiyaastii 50 asteroids oo leh dhexroor 1 kiiloomitir ah oo aan la helin. Saamaynta ka imanaysa asteroid cabbirkan waxay yeelan kartaa cawaaqib xumo aad uga fog burburka hal magaalo.

Bulshada difaaca meeraha, oo ay ku jiraan ururo ka baxsan NASA, ayaa wajahaya hawl adag oo lagu hubinayo badbaadada aadanaha. Dadaal kasta, haba yaraatee, waxa uu door muhiim ah ka ciyaara howlgalkan. Infographic-ka soo jiidashada leh wuxuu u adeegaa sidii xasuusin muhiimadda ay leedahay dadaallada joogtada ah ee lagu aqoonsanayo laguna raadinayo asteroids-ka khatarta ah.