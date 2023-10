Raadinta Dhirta Shisheeyaha: Daaqadda Nolosha Ka Baxsan ee Dhulka

By

Tobannaan sano, saynisyahannadu waxay ka fikirayeen fikradda nolosha shisheeye iyo sida ay u ekaan karto. Mid ka mid ah suurtogalnimada xiisaha leh ee qabsaday mala-awaalka cilmi-baarayaasha waa jiritaanka "dhirta" ka baxsan dhulka. Siday u muuqan karaan dhirtan shisheeye, sideesenu ku ogaan karnaa?

Meel qoto dheer oo ku dhex jirta cududda Orion ee galaxyada Milky Way, oo qiyaastii 93 milyan mayl u jirta xiddigeeda jaallaha ah, ayaa ku taal meere leh sifo gaar ah: haro kulul-casaan oo ay ku hareeraysan yihiin crystalline, xeebo baraf-cad ah. Harada, oo loo yaqaan harada Hillier, waxay hoy u tahay microorganisms-ka hore ee loo yaqaan "halobacteria." Qaabab nololeedkan dahsoon, ee leh midabkooda guduudan ee cajiibka ah, waxay ku koraan xaalado u muuqda kuwo aan wanaagsanayn. In kasta oo haradani ay iska leedahay xeebaha koonfureed ee Dunida ee Galbeedka Australia, sirta ay hayaan halobakteeriyadan ayaa laga yaabaa inay bixiyaan aragtiyo ku saabsan helitaanka dhirta shisheeyaha ee adduunyada fog.

Sannadihii ugu dambeeyay, cirbixiyayaashu waxay aqoonsadeen in ka badan 5,500 meereyaal ka baxsan nidaamkayaga qoraxda, iyaga oo daaha ka qaadaya adduunyo kala duwan oo la yaab leh iyo kuwo gaar ah. Horumarinta tignoolajiyada, saynisyahannadu waxay ku kalsoon yihiin inay ugu dambeyntii daaha ka qaadi doonaan saxiixa aan la garan karin ee sawir-qaadista ka baxsan dhulka, taasoo iftiiminaysa jiritaanka dhirta shisheeye.

Fikradda dhirta shisheeyaha waa sida adduunyo kale sida la qiyaasi karo. Bal qiyaas kaymaha geedo madow ee cirka hoostooda leh qorrax badan, geedo shisheeye ah oo dhamaantood u janjeera dhanka qorrax dhaca, iyo hooska hilibka hilibka leh ee cuna hab-nololeedyo aan laga shakin.

Si loo fahmo noocyada suurtagalka ah ee nolosha shisheeye, waxaa muhiim ah in la tixgeliyo mabaadi'da uu farayo fiisigiska. Nolosha oo dhami waxay u baahan tahay il tamar si ay uga hortagto xoogga aan joogsiga lahayn ee entropy. Noolaha ka baxsan dhulka waxay tamartan ku heli karaan saddex hab oo la yaqaan: ka faa'iidaysiga iftiinka qoraxda sida dhirta, ka faa'iidaysiga kiimikooyinka aan noolaha ahayn sida bakteeriyada hawo-mareenka hydrothermal, ama cunista noolaha kale ee hore u helay tamar iyada oo loo marayo labadii hab ee hore.

Marka aan sahamino fursadaha dhirta shisheeyaha, waxaa xiiso leh in laga fikiro baahsanaanta nolosha sawir-qaadista ee koonka. Dhulka, nolosha dhirtu waxay ka ciyaartaa doorka ugu muhiimsan, iyada oo xisaabinaysa inta badan noole noolaha. Miyay noqon kartaa in diiradayada aan diirada saarno kuwa caqliga leh ee raadinta nolol ka baxsan adduunka in la marin habaabiyay dhammaantiis, iyo furaha ayaa ku jira aqoonsiga flora halkii laga heli lahaa fauna?

Nancy Kiang, oo ah khabiir ku takhasusay cilmiga noolaha oo ka tirsan machadka Goddard ee daraasaadka hawada sare ee Nasa, ayaa tidhi, "Waan ognahay in meereheena, photosynthesis uu ahaa mid guulaystay ilaa ku dhawaad ​​bilawgii nolosha…

Si kastaba ha ahaatee, raadinta lagu ogaanayo dhirta ka baxsan dhulka ayaa keenaysa caqabado. Tijaabo taariikhi ah oo uu sameeyay dayax gacmeedkii Galileo sanadkii 1990kii ayaa bixiyay aragtiyo qiimo leh oo ku saabsan sida loo raadiyo calaamadaha nolosha hawada sare. Helitaanka ogsijiinta iyo joogitaanka chlorophyll, oo ah midab meel walba ku yaal dhirta, ayaa ka mid ahaa tilmaamayaasha la arkay. Si kastaba ha ahaatee, aqoonsiga "cirifka cas", ifafaale halkaas oo dhirtu ay nuugaan iftiinka cas laakiin aan ahayn infrared, waxay caddeeyeen inay tahay hab lagu kalsoonaan karo oo lagu ogaanayo dhirta.

Raadintayada dhirta shisheeyaha, ku-noqoshada tijaabadan iyadoo la raadinayo cidhifka cas ee dusha sare ee exoplanets waxay caddayn kartaa faa'iido. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in la xasuusto in horumarinta dhirta dhulka ee Earth ay qaadatay qiyaastii 500 milyan oo sano. Hab-nololeedka ka baxsan dhulka waxa laga yaabaa in ay raaceen hab-nololeedka kobcinta ee ka duwan, taasoo keentay kala duwanaansho muuqaalkooda iyo sifooyinkooda.

Marka fahamkayaga caalamku sii balaadhiyo oo awoodeena teknoloojiyadeed ay sii socoto, raadinta nolol ka baxsan dhulka, oo ay ku jirto daahfurka suurtagalka ah ee dhirta shisheeyaha, waxay ballanqaadaysaa inay nagu soo jiidanayso oo dhiirigelinayso. Sahankan, waxaan ku helnaa fikrado qiimo leh oo ku saabsan suurtagalnimada nolosha ee ka baxsan meeraheena guriga.

Su'aalaha Badiya La Weydiiyo

S: Waa maxay halobacteria?

J: Halobacteria waa nooleyaal asaasi ah oo laga helo deegaanka hypersaline sida harada Hillier. Waxay leeyihiin midab guduudan oo gaar ah waxayna ku koraan xaalado u muuqda kuwo aan ku habboonayn qaababka kale ee nolosha.

S: Maxay yihiin saddexda dariiqo ee noolaha dhulka ka baxsan ay u heli karaan tamar?

J: Noolaha ka baxsan dhulka waxa ay tamar ku heli karaan iyagoo ka faa'iidaysanaya iftiinka qorraxda, ka faa'iidaysiga kiimikooyinka aan noolaha ahayn, ama cuna noole kale. Hababkani waxay la mid yihiin sida dhirta, bakteeriyada hawo-mareenka biyaha-biyoodka, iyo xayawaanku u helaan tamar, siday u kala horreeyaan.

S: Sideen ku ogaan karnaa dhirta shisheeyaha?

J: Hal dariiqo ayaa ah in la raadiyo "cirifka cas", oo ah dhacdo ay dhirtu nuugaan cadad badan oo iftiin cas ah laakiin aan ahayn infrared. Ku celcelinta tijaabooyinka sida kan uu sameeyay dayax gacmeedkii Galileo waxa ay noo suurta galin kartaa in aan aqoonsano joogitaanka dhirta ee duleelka.

S: Maxay tahay sababta diiradda loo saarayo dhirta shisheeyaha halkii aad ka heli lahayd nolol caqli leh?

J: In kasta oo raadinta nolol ka baxsan garaadka ay ahayd mid caan ah, badinta nolosha sawir-qaadista waxay soo jeedinaysaa in dhirta shisheeye ay aad ugu badan tahay koonka. Sahaminta suurtagalnimada dhirta shisheeye waxay siinaysaa aragti cusub oo ku saabsan jiritaanka nolosha ka baxsan meeraheena.