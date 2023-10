Geesiyaasha Sayniska ee Aan La Helin: Aqoonsiga Haweenka Ka Danbeeyey Helitaanka Weyn

By

Bal qiyaas adduun ay buugaagta taariikhda cilmigu xuseen waxtarka haweenka oo ay weheliyaan rag dhiggooda ah. Sawir taariikh si sax ah u muujisa doorka muhiimka ah ee ay haween saynisyahano ahi ka ciyaaraan qaabaynta fahamkayaga koonka Nasiib darro, tani waa mid xaqiiqda ka fog.

Ku qarsoon boggaga taariikhda, maskax aan la soo koobi karin oo iftiimaya ayaa la ilduufay, iyada oo wax-soo-saarkooda lagu tiriyo kuwa kale. Mid ka mid ah tusaale ahaan waa sheekada Dr. Lise Meitner, oo ah physicist Yuhuudi ah oo aan caadi ahayn oo shaqadiisu ay aasaas u tahay horumarinta bamka atomiga.

Sannadihii 1930-aadkii, Meitner iyo lammaaneheed, Otto Hahn, waxay hormuud ka ahaayeen cilmi-baarista fiisigiska nukliyeerka ee machadka caanka ah ee Kaiser Wilhelm ee Berlin. Iskaashigoodu waxa uu keenay in ay qarka u saran daahfurka wax-soo-saarka: fission nukliyeer. Si kastaba ha ahaatee, markii Jarmalku qabsaday Awstaria 1938-kii, Meitner noloshiisii ​​waxay qaadatay weji khatar ah.

Lagu qasbay inay ka cararaan Berlin si ay uga baxsadaan gacanta Nazis, Meitner waxay isku aragtay inay ka xayuubisay mudnaanta iyo ilaalinta. In kasta oo ay jireen caqabado waaweyn, haddana waxa ay ku guulaysatay in ay sii waddo la shaqaynta Hahn meel fog. Waxay ahayd Meitner kii falanqeeyay natiijooyinka tijaabooyinkooda oo soo saaray ereyga "fission nukliyeer." Si la yaab leh, waxay ahayd Hahn oo daabacday warqadda ku qaadanaysa sumcadda kaliya ee daahfurka, dib ugu celisay Meitner si qarsoodi ah.

Xitaa dagaalka ka dib, wax ku darsiga Meitner ayaa ahaa mid aan la aqoonsan. Hahn ayaa la siiyay abaalmarinta Nobel Prize ee helitaanka nukliyeerka, halka magaca Meitner aan waligiis la xusin. Ku guuldareysiga guddiga Nobel in uu qirto guulaheeda ayaa ka tarjumaysa arrin nidaameed oo ballaaran oo la iska indho tiray wax ku biirinta haweenka ee sayniska.

Habkan tirtirka ah ayaa ka baxsan Meitner. Rosalind Franklin, oo ah saynisyahan cajiib ah, ayaa la kulmay duruufo la mid ah markii saaxiibkeed uu si khaldan ula wadaagay cilmi-baadhisteeda, taasoo keentay in la helo qaab-dhismeedka DNA-da laba-geesoodka ah ee loo aqoonsanayo kuwa kale. Dr. Kati Kariko, oo loo yaqaan "hooyada mRNA," waxay u adkaysatay sannado badan oo diidmo ah, hoos u dhigid, iyo xitaa kharriba ka hor inta aysan ugu dambeyntii helin aqoonsiga ay ku mutaysatay abaalmarinta Nobel Prize.

Waxaa la joogaa waqtigii aan saxan lahayn cadaalad darada taariikhiga ah oo aan iftiiminno haweenka cajiibka ah ee ku qaabeeyay adduunkeena waxtarkooda cilmiyeed. Sheekadooda waxay mudan yihiin in laga sheekeeyo, la xuso, laguna daro manhajkeena waxbarasho.

Annaga oo aqoonsanayna shaqada qaaliga ah ee haweenka sida Meitner, Franklin, Kariko, iyo kuwa kale oo aan tiro lahayn, waxaan u gogol xaareynaa jiilalka mustaqbalka ee saynisyahano dumar ah oo hammi leh. Aynu ku ammaanno halka ay ku habboon tahay oo aynu ixtiraamno geesiyaasha cilmiga ah ee aan la gabyin ee ka soo horjeestay jaangooyooyinka si ay gacan qoto dheer ugu geystaan ​​fahamkeenna koonka.

FAQ:

S: Maxaa loo indho-tiray wax-qabadkii haweenkan?

J: Tirtiridda taariikhiga ah ee wax ku biirinta haweenka ee cilmiga waxaa loo aaneyn karaa arrimo kala duwan, oo ay ku jiraan eexda jinsiga, hab-dhaqanka bulshada, iyo aasaas cilmiyeedka aabbaha oo meesha ka saaray waxqabadkooda.

S: Sideen ku xaqiijin karnaa in la aqoonsaday wax-ka-qabashada haweenka?

J: Waa muhiim in kor loo qaado sinnaanta jinsiga ee hay'adaha cilmi-baarista sayniska, in la siiyo fursado siman haweenka dhammaan dhinacyada sayniska, iyo si firfircoon u muujiyaan oo ay u dabaal guulaha ay waxbarashada iyo hadalka dadweynaha.

S: Saamayn intee le'eg ayay leedahay ciribtirka haweenka ee taariikhda sayniska?

J: Tirtiridda haweenka ee taariikhda cilmiyeedka kaliya maahan inay sii socoto sinnaan la'aanta jinsiga laakiin sidoo kale waxay xaday jiilalka mustaqbalka ee ku dayashada, caqabad ku ah horumarka iyo hal-abuurka. Aqoonsiga iyo u dabbaaldegga wax ku biirinta haweenka ayaa lama huraan u ah kobcinta isku-dhafka iyo dhiirigelinta jiilalka saynisyahannada mustaqbalka.