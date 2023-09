Fahamka Godka Kulaylka Bartamaha ee Maraykanka: Xaalad Isbeddelka Cimilada

By

Dhacdo dhowaan la yiraahdo "dalool kulul" ayaa soo jiidatay dareenka bartamaha Mareykanka. Iyadoo celceliska heerkulka caalamku uu si joogto ah kor ugu sii kacayay isbeddelka cimilada awgeed, gobolkan gaarka ah ma uusan la kulmin kulayl la mid ah tan iyo bartamihii qarnigii 20aad. Si kastaba ha ahaatee, saynisyahannadu waxay ogaadeen in cilladani aanay ahayn natiijada isbeddelka cimilada ee ka booday bartamaha Maraykanka laakiin ay tahay arrimo isku dhafan oo isku dhafan.

Hal aragti ayaa soo jeedinaysa in hawada hawada ku jirta ee badhtamaha Maraykanka ay ka tarjumayso qayb tamarta qorraxda ka mid ah oo hawada sare ku soo laabata, taas oo qaboojinaysa gobolka. Suurtagalnimada kale waa in dhulka beeralayda ah ee aagga, oo ay la socdaan hababka waraabka, u dhaqmaan sida qaboojiye uumi dabiici ah. Roobabka korodhay ee lagu arkay gobolka labaatankii sano ee la soo dhaafay marka loo eego sanadihii hore ayaa sii taageeraysa aragtidan. Biyaha dheeraadka ah ee muuqaalka muuqaalka ah waxay u dhaqmaan sida qaboojiye uumi-baxsan, taasoo keenta heerkul hoose.

Iyadoo heerkulka caalamku uu kordhay celcelis ahaan, waxaa muhiim ah in la qiro kala duwanaanshaha dabiiciga ah ee nidaamka cimilada dhulka. Meelaha qaar ayaa laga yaabaa inay la kulmaan heerar kuleyl ka dhaqso badan ama ka hooseeya kuwa kale. Intaa waxaa dheer, arrimaha dabiiciga ah, sida nidaamyada cadaadiska hooseeya iyo xaaladaha jawiga, waxay gacan ka geystaan ​​sii-joogista daloolka kululaynta. Arrimahani waxay horseedaan kor u kaca daboolka daruuraha, roobka da'aya, iyo kulaylka qaboojiyaha, oo u shaqeeya sidii difaac ka hortagga kulaylka ba'an.

Asalka daloolku kulaalayaa waxa dib loogu noqon karaa isbeddellada ku yimi kulaylka Badweynta Baasifigga ee kulaylaha, kuwaas oo ay saameeyaan kala duwanaanshaha dabiiciga ah iyo kulaylka caalamiga ah labadaba. Isbeddelladan heerkulka baddu waxay saameeyaan wareegga hawada ee Maraykanka, taas oo keentay in cimilada qabow iyo qoyan ay ka dhacdo qaybaha bari ee dalka.

Inkasta oo ay jirto xaaladda godka kululaynta hadda, waxaa la filayaa in ay hoos u dhacdo mustaqbalka. Moodooyinka cimiladu waxay soo jeedinayaan in bartamaha Mareykanka uu ugu dambeyntii la kulmi doono kulayl aad u badan oo aad u badan, inkastoo uu si tartiib tartiib ah u barbar dhigo gobollada kale. Marka la gaaro 2040 ama 2050, heerkul aad u daran oo la mid ah kuwii soo maray xilligii Bowlka boodhka ayaa laga yaabaa inay aad ugu dhowaato.

Jiritaanka daloolka kululaynta ayaa muujinaya kakanaanta isbeddelka cimilada gobolka ee macnaha weyn ee kulaylka caalamiga ah. Waxay u adeegtaa xusuusin in maalin kasta aysan sii kululaaneynin, iyo kala duwanaanshiyaha dabiiciga ah ayaa door ka ciyaara qaabeynta qaababka cimilada deegaanka. Iyadoo bartamaha Mareykanka laga yaabo inuu si ku meel gaar ah ugu raaxaysto heerkul qabow, waxaa muhiim ah in la aqoonsado in isbeddelka guud ee kulaylka adduunku uu sii socdo oo aakhirka si qoto dheer u saameyn doono gobolka.

