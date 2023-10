Da'da La Yaabka leh ee Dayaxa: Aragtiyo ka yimid Kiristaalo Zircon

By

Cilmi-baadhis cusub oo ay samaysay Jaamacadda Waqooyi-Galbeed ayaa daaha ka qaaday in dayaxu dhab ahaantii 40 milyan oo sanno ka weyn yahay markii hore la rumaysan yahay. Natiijaddan cusubi waxay ku salaysan tahay falanqaynta kiristaalo zircon ee laga helay muunado dhagaxa dayaxa ah oo uu dib u soo celiyay hawlgalkii Apollo 17 ee Diseembar 1972. Daraasadda, oo lagu daabacay joornaalka Waraaqaha Aragtida Geochemical, waxay caqabad ku tahay aragtida jirta ee samaynta dayaxa waxayna bixisaa fikrado cusub. galay taariikhda hore ee nidaamka qoraxda our.

Mala-awaalka jira waxa uu soo jeedinayaa in dayaxu uu ka dhashay saamayn wayn oo dhexmarta shayga cabbirka Mars iyo Dhulka da'da yar. Dhacdadan musiibada ahi waxay dhacday qiyaastii 4.425 bilyan sano ka hor, marka loo eego qiyaasihii hore. Si kastaba ha ahaatee, falanqaynta cusub ee kiristaalo zircon waxay muujinaysaa in dhalashada dayaxu ay dhab ahaantii dhacday qiyaastii 40 milyan oo sano ka hor, qiyaastii 4.46 bilyan oo sano ka hor. Muujintani waxay muujinaysaa isbeddel weyn oo ku yimid fahamkayaga asalka dayaxa.

Zircon, macdan caadi ah oo laga helo qolofta Dhulka, ayaa door muhiim ah ka ciyaartay daahfurkan. Markii ay baareen da'da kiristaalo zircon laga soo qaaday muunado dayaxa iyo dhulka labadaba, saynisyahannadu waxay awoodeen inay si sax ah u go'aamiyaan da'da dayaxa. Isticmaalka atom-probe tomografi ee xarunta Jaamacadda Northwestern waxay bixisay baaritaan faahfaahsan oo ku saabsan qaab dhismeedka atomiga zircon, taasoo u oggolaanaysa cilmi-baarayaasha inay tiriyaan tirada atamka ee soo maray suuska shucaaca. Tani waxay bixisay macluumaad qiimo leh oo ku saabsan da'da crystals.

Qoraaga hormuudka ka ah cilmi-baarista, Jennika Greer oo ka tirsan jaamacadda Glasgow, ayaa sharraxday in kiristaalo zircon ee laga helay dusha dayaxa ay tahay inay abuurmaan ka dib markii ay qaboojisay badda magma dayaxa. Joogitaanka crystals kuwanu waxay muujinaysaa da'da ugu yar ee suurtogalka ah ee dayaxa. Markii ay la haasaawayeen kiristaalo kii ugu da'da weynaa ee sambabada dayaxa, saynis yahanadu waxa ay awoodeen in ay hubiyaan in dayaxu jiro ugu yaraan 4.46 bilyan oo sano.

Muhiimadda cilmi-baaristan ayaa ka baxsan xiisaha. Fahamka da'da dayaxa iyo samayntiisa waxay ku siinaysaa aragtiyo qiimo leh oo ku saabsan taariikhda nidaamka qorraxdeena iyo booska aan ku leenahay koonka. Saamaynta cuf-isjiidadka dayaxu waxa ay dejisaa dhidibka wareega dhulka, taas oo keenta ifafaale ay ka mid yihiin mawjadaha iyo maalinta 24-saac. Dayax la'aanteed, nolosha dhulka si qoto dheer ayay u kala duwanaan lahayd. Fahamkan cusub ee da'da dayaxa waxa ay gacan ka geysataa yoolka ballaaran ee fahamka dheellitirka jilicsan iyo isku xirnaanta nidaamkayaga dabiiciga ah.

Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo (Su'aalo)

S: meeqa sano ayuu dayaxu jiraa?

J: Iyadoo lagu salaynayo cilmi-baadhis dhawaan la sameeyay, dayaxa waxa la rumaysan yahay in uu jiro ku dhawaad ​​4.46 bilyan oo sanno, taas oo ka dhigaysa 40 milyan oo sanno in uu ka weyn yahay sidii markii hore loo malaynayay.

S: Maxaa keenay in saynisyahannadu ku soo gabagabeeyaan in dayaxu ka weyn yahay?

J: Saynis yahanadu waxay sameeyeen falanqaynta kiristaalo zircon ee laga helay muunado dhagaxa dayaxa. Marka la baarayo qaab dhismeedka atomiga ee kiristaalo kuwaas oo isticmaalaya atom-probe tomografi, cilmi-baarayaashu waxay awoodeen inay si sax ah u go'aamiyaan da'da dayaxa.

S: Maxay da'da dayaxu muhiim u tahay?

J: Fahamka da'da dayaxa waxa ay ka caawisaa saynis yahanada in ay si wadajir ah u qaybiyaan halxiraalaha nidaamka qoraxda hore iyo in ay helaan fikrado ku saabsan saamaynta ay ku yeelatay samaynta dhulka. Intaa waxa dheer, saamaynta cufisjiidadka dayaxu waxa ay door muhiim ah ka ciyaartaa xasilinta dhidibka wareegta dhulka iyo saamaynaya ifafaalaha sida mowjadaha.

S: Sidee bay crystals zircon gacan uga geysteen go'aaminta da'da dayaxa?

J: crystals Zircon, oo laga helay dhulka iyo dayaxa labadaba, waxay u ogolaatay saynisyahanada inay isticmaalaan hababka shukaansiga shucaaca si ay u go'aamiyaan da'dooda. Marka la falanqeeyo tirada atamka ee soo maray suuska shucaaca, cilmi-baarayaashu waxay dejin karaan da'da ugu yar ee dayaxa.