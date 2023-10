Godka Madow ee aadka u sarreeya ee ku jira Galaxy-keena: Ku wareegaya Heer Yaab leh

By

Dooro shay kasta oo samada ah oo ku yaal ballaadhinta koonka, fursadahana waa in uu leeyahay awood cajiib ah oo uu ku wareego. Laga soo bilaabo asteroids-ka ku dhaca dhamaadka dhamaadka ilaa meerayaasha iyo dayaxyada ku wareegaya faasaskooda, xitaa godad madow ayaa muujinaya ifafaalahan xiisaha leh. Waxaa la yaab leh, waxaa jira heerka ugu sarreeya ee walxahan ay isku rogi karaan, iyagoo siinaya aragti soo jiidasho leh oo ku saabsan dharka kosmos.

Jidadka samada sida gurigeena, Dhulka, heerka ugu sarreeya ee wareegga waxaa lagu go'aamiyaa cuf-jiidkiisa oogada. Iyadoo xoogga cufisjiidku uu noo jiidayo bartamaha meereheena, wareegtada dhulku waxa ay abuurtaa riixid qarsoon oo dibadda ah oo loo yaqaan xoogga centrifugal. Inkasta oo ay yar tahay, haddana xooggan centrifugal waxa uu keenaa miisaan yar oo lagala kulmo dhulbaraha marka loo eego tiirarka. Dhab ahaantii, sababtoo ah maalinteena 24-saac, farqiga miisaanka u dhexeeya dhulbaraha iyo tiirarka ayaa taagan 0.3% kaliya.

Si kastaba ha ahaatee, Saturn, oo leh 10 saacadood oo degdeg ah, waxay soo bandhigaysaa kala duwanaansho weyn, iyada oo farqiga miisaanka u dhexeeya dhulbaraha iyo tiirarka uu gaaro 19% muhiim ah. Kala duwanaanshuhu wuxuu keenaa in jirka gaaska ee Saturn uu wax yar ka soo bursado dhulbaraha. Hadda, qiyaas meeraha mala awaalka ah oo si cajiib ah u wareegaya si cajiib ah oo farqiga miisaanku u kordhay 100%. Halkaa marka ay marayso, jiidashada meeraha iyo xoogga centrifugal ee dhulbaraha ayaa midba midka kale si fiican isugu dheeli tiri lahaa. Kordhin kasta oo kale ee xawaaraha wareeggu wuxuu dhalin doonaa cawaaqib xun - meeraha ayaa si fudud u burburi doona. In kasta oo ay u badan tahay in meerahani uu ku gaadhi doono go'aankiisa xawaare wareeg hooseeya, xaaladdan mala-awaalka ahi waxa ay muujinaysaa fikradda heerka ugu sarreeya ee wareegga.

Godad madow, meelaha xiisaha leh ee cosmic, waxay leeyihiin astaamo u gaar ah. Si ka duwan walxaha la taaban karo ee dusha sare leh, godadka madow waxay ka kooban yihiin qallooc maskaxeed oo meel iyo waqti ah, oo ay sababto cuf-jiidkooda baaxadda leh. Muuqaalka dhacdada, xadka ka baxsan oo aan waxba ka baxsan karin godka madow ee qabsashada culeyska culeyska, ma calaamadin dusha jirka. Si kastaba ha ahaatee, xitaa godadka madow waxay leeyihiin heerka ugu sarreeya ee wareegga. In kasta oo aan la xidhiidhin wareegtada shay, wareegtada godka madow waxa loo aaneeyaa maroojinka wakhtiga hawada. Dhacdadan, oo loo yaqaan jir jiidid, waxay sababtaa in meel bannaan ay si hoose isugu beddesho sida maydadka samada, sida Dhulka, oo wareegsada.

Go'aaminta xawaaraha wareega ee dalool madow waxay noqon kartaa hawl adag. Daraasad dhowaan la sameeyay, saynisyahannadu waxay diiradda saareen godka madow ee aadka u weyn ee galaxyadayada iyagoo falanqeynaya raadiyaha iyo raajada indha-indheynta agagaarkeeda. Cufis-jiidad ba'an ee godka madow waxa ay qalloocisaa muuqaalka iftiinka ee ka soo baxa walxaha u dhow, isaga oo bixinaya fikrado muhiim ah. Iyagoo si taxadar leh u darsay xoojinta iftiinka mawjadaha dhaadheer ee kala duwan, kooxda cilmi-baarista waxay qiyaaseen wareegga madow ee godka madow. Si la yaab leh, natiijadoodu waxay daaha ka qaaday in cabbirka wareegga godka madow, ee loo yaqaan "a," uu u dhexeeyo tirada cajiibka ah ee 0.84 iyo 0.96. Tani waxay ka dhigan tahay in godka madow ee aadka u wayn ee galaxyadayagu uu u wareegayo xawli la yaab leh oo degdeg ah, isagoo ku soo dhawaanaya heerka ugu sarreeya ee wareegga. Si xiiso leh, miiqankiisu wuu dhaafaa xitaa kan godka madow ee M87, kaas oo ku faanaya cabbirka wareegga u dhexeeya 0.89 iyo 0.91.

Cilmi-baadhistan-fog-goynta ahi waxay iftiiminaysaa iftiin cusub oo ku saabsan dabeecadda hal-abuurka leh ee godadka madow iyo sifooyinkooda wareeg ee cajiibka ah. Natiijooyinka waxay ku martiqaadayaan sahaminta dheeraadka ah ee qarsoodiga cosmos, oo daaha ka qaadaya fikrado soo jiidasho leh oo ku saabsan shaqada aasaasiga ah ee goobta iyo waqtiga.

FAQ

S: Waa maxay heerka ugu sarreeya ee wareegga walxaha samada?

J: Inta ugu badan ee wareeggu way kala duwan tahay iyadoo ku xidhan shayga samada. Walxaha sida Earth, heerka ugu sarreeya waxaa saameeya cuf-jiidka dusha sare, halka godad madow, waxaa lagu go'aamiyaa qallooca wakhtiga hawada.

S: Sidee ayuu wareeggu u saameeyaa miisaanka shay dhulka?

J: Wareega dhulku waxa uu keenaa riixid debecsan oo qarsoon oo loo yaqaano xooga centrifugal, taasoo keentay in miisaan yar ka yaraado dhulbaraha marka loo eego tiirarka.

S: Meeraha si degdeg ah ma u miiqayaa si uu u kala duulo?

J: Haa, haddii meere uu ku miiqdo xawli sare oo cajiib ah, xooga centrifugal ee dhulbaraha ayaa ugu dambaynta isu dheeli tiraya jiidashada meeraha, taasoo keenaysa in uu burburo.

S: Maxaa go'aamiya wareegtada godadka madow?

J: Iyadoo wareegtada walxaha la taaban karo ay kaxeeyaan wareegga cufnaanta jireed, godadka madow waxay wareegaan iyada oo ay ugu wacan tahay qallooca wakhtiga spacetime ee ay sababtay cuf-jiidkooda baaxadda leh.

S: Sidee lagu qiyaasaa wareegtada godka madow ee wayn ee galaxykeena?

J: Saynis yahanadu waxay falanqeeyeen raadiyaha iyo raajada ee agagaarka godka madow ee ku hareeraysan, iyaga oo daraaseynaya qallooca muraayadaha iftiinka ee ka soo baxa walxaha u dhow si ay u qiyaasaan wareeggiisa.