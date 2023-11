Ka Beddelka Ergooyinka Hawada Sare: 3D-Daabacan Gariiradaha Copper ayaa qaabeeya mustaqbalka

Innovation and technological advancements in the field of space exploration have reached new heights with the development of 3D-printed electromagnetic coils made from pure copper. Traditionally, fabricating electromagnetic coils with complex shapes for space missions has been a challenging and time-consuming process. However, thanks to the European Space Agency’s General Support Technology Programme (GSTP), this hurdle has been overcome.

GSTP waxay door muhiim ah ka ciyaartay kobcinta iskaashiga ka dhexeeya warshadaha Yurub iyo tacliinta 30kii sano ee la soo dhaafay, iyada oo fududaysay in ka badan 2,000 qandaraasyo cilmi baaris ah. Isbahaysiyadani waxay dardar galiyeen sifaynta tignoolajiyada, iyaga oo wax ka qabanaya baahiyaha duulimaadyada hawada sare iyo codsiyada ganacsiga labadaba.

Hal mashruuc oo caan ah, oo uu hoggaaminayo Zarm Technik ee Jarmalka oo hoos yimaada dallada GSTP, ayaa si guul leh u horumarisay hab-dhamaadka-ilaa-dhamaadka loogu talagalay soo saarista gariiradaha korantada iyadoo la adeegsanayo farsamada daabacaadda 3D ee sariirta budada laysarka. Marka la isku daro korantada korantada ee naxaasta saafiga ah iyo xoriyadda naqshadeynta ee ay bixiso wax soo saarka wax-soo-saarka, qaababka qallafsan ee magnetic ayaa hadda la soo saari karaa si sahlan oo sax ah.

Kartida cajiibka ah ee gariiradaha naxaasta ah ee daabacan ee 3D ayaa dhaafsiisan hawlgallada bannaan. Gariiradahani waxay ka helaan codsiyo muhiim ah matoorada korantada, xadhkaha magnetic, iyo magnetorquers ee loo isticmaalo xakamaynta dabeecadda dayax-gacmeedka. Kala-duwanaanta tignoolajiyada ayaa u oggolaanaysa naqshadaha gariiradda la habeeyay ee ku habboon shuruudaha goobta magnetic-ka ee gaarka ah, taasoo awood u siinaysa waxqabadka la xoojiyay iyo hufnaanta warshadaha kala duwan.

Maadaama GSTP uu xusayo sannad-guuradii 30-aad ee ka soo wareegtay, muhiimadda uu u leeyahay kicinta hindisayaasha tignoolajiyada ESA lama soo koobi karo. Asal ahaan waxa la raray 1993 si loo hubiyo in Wakaaladdu ay sii ahaato safka hore ee tignoolajiyada soo baxaya, barnaamijku waxa uu u xuubsiibtay qayb lama huraan ah oo ka mid ah istiraatiijiyadda ESA. Guusha GSTP waxay ku caddahay ka qaybgalka wadajirka ah ee dhammaan Dawladaha Xubinta ka ah ESA.

Safarka GSTP, oo ay ka buuxaan guulo iyo horumarro, waxaa lagu sahmin karaa muuqaal gaar ah oo ay samaysay ESA. Fiidiyowgu wuxuu koobayaa soddon sano oo horumar tignoolajiyadeed ah wuxuuna muujinayaa wax ku biirinta saamaynta leh ee uu barnaamijku ku sameeyay qaabaynta mustaqbalka sahaminta hawada sare.

Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo (Su'aalo)

Waa maxay gariiradaha korantada?



Electromagnetic coils are devices that generate a magnetic field when an electric current passes through them. They are widely used in various applications, including electric motors and control systems. Sidee bay gariiradaha naxaasta daabacan ee 3D faa'iido ugu leeyihiin hawlgallada bannaan?



Gariiradaha naxaasta ah ee 3D-daabacan waxay bixiyaan awood ay ku soo saaraan qaabab goob magnetic adag si sax ah. Tani waxay muhiim u tahay hawlgallada meel bannaan ee u baahan dhul magnetic gaar ah ujeedooyin kala duwan, sida kicinta, xakamaynta dabeecadda, iyo tijaabooyinka sayniska. Waa maxay muhiimada uu leeyahay Barnaamijka Tiknoolajiyada Taageerada Guud (GSTP) ee horumarinta tignoolajiyada hawada sare?



GSTP waxay door muhiim ah ka ciyaartaa horumarinta tignoolajiyada hawada sare iyada oo loo marayo qandaraasyada cilmi baarista iyo iskaashiga warshadaha iyo tacliinta. Waxay taageertay horumarinta tignoolajiyada cusub ee badan, oo ay ku jiraan gariiradaha 3D-daabacan ee naxaasta ah, taasoo u sahlaysa ESA inay ku sii jirto safka hore ee tignoolajiyada bannaan ee lagama maarmaanka ah. Waa maxay codsiyada kale ee 3D-daabacan gariiradda naxaasta yeelan karaan?



Ka sokow hawlgallada bannaanka, gariiradaha 3D-daabacan ee naxaasta ah waxay ka helaan codsiyada matoorada korantada, biradaha birlabeedka, iyo nidaamyada warshadaha kala duwan ee u baahan kontoroolka goobta magnetic saxda ah. Dabacsanaanta wax-soo-saarka wax-soo-saarka wax-soo-saarka ayaa u oggolaanaysa naqshadaha gariiradda oo la habeeyay si loo daboolo baahiyo gaar ah.