Dayax Cusub, Dayax-madoobaad Cusub: Muuqaalka Cirka

Qoob-ka-ciyaarka samada ayaa ku dhow inuu ka dhaco cirka habeenkii, sida dayax-madoobaadka ayaa soo jiidanaya aragtideena laba toddobaad ka dib qorrax madoobaad cajiib ah. Bishan, Oktoobar 28-keeda, dayaxu waxa uu hakin doona cidhifka woqooyi ee hadhka dhulka, isaga oo samayn doona muuqaal muuqaal ah oo cajiib ah.

In kasta oo qorrax-madoobaadkii dhowaa uu daawadayaasha kaga farxiyey "garaanta dabka", dayax-madoobaadka qayb ahaan soo socdaa wuxuu noqon doonaa muuqaal ka duwan guud ahaan. Nasiib darro, dadkii goob joogga u ahaa dayax-madoobaadka qorrax-madoobaadka ayaa laga yaabaa inay waayaan dhacdadan dayax-madoobaad maadaama ay dhici doonto maalintaas oo dayaxu ka hooseeyo cirifka. Markan, Bariga Hemisphere, oo ay ku jiraan Kanada iyo New England, waxay ahaan doonaan booska ugu sarreeya si ay u marag kacaan u dhacaaya.

Sida dayaxu u soo baxayo samada fiidkii, dadka degan gobolada badda ee Kanada waxa laga yaabaa inay arkaan xudunta, qaybta gudeed ee mugdiga ah ee hooska Dhulka, oo ka siibanaysa oogada dayaxa. Daawadeyaasha indho fiiqan ee New England sidoo kale waxay ogaan karaan hadhka daciifka ah ee penumbra, qaybta sare ee hooska.

Si aad u qabsato muuqaalka ugu wanaagsan ee dayax madoobaadka, xasuusnoow in dayaxu soo baxo isla marka ay qorraxdu dhacdo, taas oo keenaysa in cirku qorraxdu iftiimo. Si aad u hesho tallaal cad oo dayaxa ah, sug ilaa cirku in yar madoobaado oo dayaxu ka sareeyo cirifka sare. Newfoundland iyo Labrador waxay la kulmi doonaan dayax-madoobaad badhtamaha xilliga dayaxu soo baxayo, taasoo u oggolaanaysa fursad daawasho yar oo dheer.

Halkan waxaa ah jadwalka dhacdooyinka dayax-madoobaadka (waqtiga maxaliga ah):

- Dayaxu wuxuu galaa penumbra: Lama arki karo

– Dayaxu wuxuu galaa umbra: lama arki karo

- Mid-madoobaad: 5:45 galabnimo (EDT)

- Dayaxu wuxuu ka baxaa bartamaha: 5:52 pm (ADT)

- Dayaxu wuxuu ka baxaa penumbra: 6:26 pm (ADT)

Inta lagu jiro qorrax-madoobaadka, dayaxu wuxuu si tartiib tartiib ah uga wareegayaa penumbra una gudbayaa xuddunta. Penumbra, cirifka sare ee hooska dhulka, wuxuu bilaabi doonaa inuu muujiyo hooska daciifka ah ee dhinaca bidix ee dayaxa. Marka uu wakhtigu sii socdo, cidhifka dayaxu wuxuu gali doonaa xudunta mugdiga ah, taasoo calaamadaynaysa bilawga qorrax-madoobaadka qayb ahaan. Xuddunta waxay dabooli doontaa kaliya qayb yar oo dhexroorka dayaxa ah, oo gaareysa xishoodka godka Tycho.

Dayax-madoobaadku waxa uu soo xidhmi doonaa 77 daqiiqo ka dib marka dayaxu ka baxo xuddunta, isaga oo uga tagaya xasuus murugo leh kuwa nasiibka u yeeshay inay marag ka noqdaan.

Su'aalaha Inta Badan La Isweydiiyo (FAQ):

S: Waa maxay dayax-madoobaad?

J: Dayax madoobaadku waxa uu yimaadaa marka uu dhulku is waafajiyo cadceedda iyo dayaxa, oo uu hadh ku sameeyo dayaxa.

S: Dayax-madoobaadka soo socda ma laga arki doonaa adduunka oo dhan?

J: Maya, dayax-madoobaadkan ayaa marka hore laga arki doonaa Bariga Dhexe, iyadoo Kanada iyo New England ay leeyihiin aragtida ugu fiican.

S: Immisa jeer ayuu dayax-madoobaadku dhacaa?

J: Qorrax-madoobaadyada qorraxda iyo dayaxu waxay caadi ahaan u yimaadaan laba-labo, iyadoo dayax-madoobaadku uu dhaco laba toddobaad ka hor ama ka dib qorrax-madoobaadka.

S: Goorma ayuu dayax-madoobaadka xiga dhacayaa?

J: Dayax-madoobaadka xiga waxa uu noqon doonaa dhacdo aan caadi ahayn 25-ka March ee sanadka soo socda, taas oo u xaglinaysa Waqooyiga iyo Koonfurta Ameerika.

S: Sideen ku qabsan karaa aragtida ugu fiican ee dayax-madoobaadka?

J: Sug ilaa cirku madoobaado, dayaxuna uu ka sareeyo cirifka sare si aad u hubiso in si cad loo toogtay. Tixgeli isticmaalka telescopes ama muraayadaha indhaha si aad u eegno dhow.

Sida dayaxu u soo booqdo hadhka dhulka, aynu ku rayrayno cajaa'ibka koonkeena oo aynu qaddarinno waqtiyada gaaban ee ballet-ka samada ah.