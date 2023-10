Aragtiyo cusub oo ku saabsan Wacyigelinta Diigga: Wixii ka dambeeya Imtixaanka Muraayada

By

Diiqaarku waa ka badan yahay kaliya mashiinada xabagta iyo ukunta. Daraasad dhowaan ay sameeyeen cilmi-baarayaal ka socda Jaamacadaha Bonn iyo Bochum, oo ay weheliyaan MSH Medical School Hamburg, ayaa soo jeedinaysa in diiqu ay awood u leeyihiin inay isku aqoonsadaan muraayadda. Si kastaba ha ahaatee, guusha is-aqoonsigan waxay ku xiran tahay xaalado kala duwan oo tijaabo ah. Helitaankan xiisaha leh kaliya ma iftiiminayso awoodaha garashada ee diiqu laakiin sidoo kale waxay leedahay saamayn ballaadhan oo lagu fahmo is-wacyigelinta noocyada kale ee xayawaanka. Daraasadda, oo lagu daabacay joornaalka PLOS ONE, ayaa caqabad ku ah fahamkeena caadiga ah ee dabeecadda digaaga.

Fikradda samaynta tijaabooyinka muraayadaha ee digaagga waxay ka dhalatay iskaashiga u dhexeeya saynisyahannada iyo Prof. Dr. Dr. hc Onur Güntürkün oo ka socda Waaxda Cilmi-nafsiga ee Jaamacadda Ruhr ee Bochum. Tijaabada summada, calaamad midab leh ayaa la saarayaa madaxa xayawaanka kaas oo kaliya lagu arki karo muraayadda. Haddii xayawaanku u sahamiyo aagga la calaamadeeyay markuu arko milicsigiisa, waxaa loo tixgelinayaa caddaynta is-aqoonsiga. Si kastaba ha ahaatee, xayawaanka oo dhan ma muujiyaan dhaqankan, kor u qaadaya su'aalo ku saabsan ansaxnimada imtixaanka.

Raadinta hab ku habboon deegaan ahaan, cilmi-baarayaashu waxay go'aansadeen inay ku daraan tijaabada muraayadda iyo dabeecadda dabiiciga ah ee diiqu. Diiqu waxa la og yahay in ay soo daayaan qaylo dhaanta marka uu ugaarsi joogo, iyaga oo uga digaya khatartooda. Cilmi-baadhayaashu waxay dejiyeen goob tijaabo ah waxayna ku saadaaliyeen shimbir sawirka ugaadhsiga ah hal qol, iyagoo tijaabinaya in diiqu ay soo dayn doonaan qaylo-dhaanta iyada oo ay jirto muuqaalkooda oo muuqda oo ay weheliyaan kicinta ugaarta.

Waxa la yaab leh, natiijadu waxay muujisay in diiqu ay soo daayeen qaylo-dhaan aad u yar markii ay la kulmaan muuqaalkooda muraayadda marka loo eego mid gaar ah. Tani waxay soo jeedinaysaa in diiqu laga yaabo inay isku garteen muraayadda oo ay fahmeen in sawirka muuqda uusan ahayn mid gaar ah. Si kastaba ha ahaatee, cilmi-baaris dheeraad ah ayaa loo baahan yahay si loo xaqiijiyo tafsiirkan oo loo sahamiyo sharraxaadyo kale.

Daraasadani waxay caqabad ku noqonaysaa fahamka dhaqanka ee digaagga inay yihiin xayawaan dareen leh oo kaliya waxayna iftiiminaysaa kartida ay u leeyihiin is-wacyigelinta. Iyadoo lagu eegayo dabeecadda diiqu xaalad deegaan ahaan aad u khusaysa, cilmi-baarayaashu waxay bixiyeen fikrado qiimo leh oo ku saabsan awoodaha garashada ee makhluuqyadan xiisaha leh. Tani waxay furaysaa wadooyin cusub oo lagu baranayo is-aqoonsiga xayawaanka kale iyo sii kordhinta fahamkeena miyirka ee ka baxsan bini'aadamka.

Su'aalaha Badiya La Weydiiyo:

S: Waa maxay tijaabada muraayadda?

Tijaabada muraayadda waa hab tijaabo ah oo caadi ah oo loo isticmaalo in lagu go'aamiyo in xayawaanku isku aqoonsan karaan muraayadda, taas oo muujinaysa is-wacyigelinta. Tijaabadaan, calaamad ayaa lagu dhejiyaa jirka xayawaanka, waxaana la arkayaa dareenkooda sumadda iyagoo muraayadda ku eegaya muuqaalkooda.

S: Maxay muujisay daraasadda diiqu?

Daraasada diiqu oo ay sameeyeen cilmi-baarayaal ka kala socday jaamacadaha Bonn iyo Bochum ayaa bixiyay caddaymo muujinaya in diiqu uu awood u leeyahay inuu isku aqoonsado muraayadda. Si kastaba ha ahaatee, diiqu waxa ay sii daayeen qaylo-dhaan yar markii ay la kulmaan muuqaalkooda muraayadda marka la barbar dhigo mid gaar ah, iyaga oo soo jeedinaya in loo baahan yahay baaritaanno dheeraad ah si loo caddeeyo is-aqoonsigooda.

S: Maxay daraasaddu muhiim u tahay?

Daraasadani waxay caqabad ku noqonaysaa caqiidada guud ee ah in digaagadu yihiin xayawaan fudud waxayna iftiiminaysaa kartidooda wacyiga naftooda. Marka la sahamiyo hab-dhaqanka diiqu xaalad deegaan ahaan aad u habboon, daraasaddu waxay furaysaa waddooyin cusub oo lagu fahmo is-aqoonsiga xayawaanka iyo ballaarinta aqoontayada miyir-qabka ee ka baxsan aadanaha.