Jiirarku ma baran karaan hees cusub?

By

Muddo sanado ah, cilmi-baarayaashu waxay rumaysnaayeen in heesaha jiirka ay ahaayeen kuwo dareen leh oo go'an. Si kastaba ha ahaatee, 2012, koox ka mid ah dhakhaatiirta neerfayaasha ee Jaamacadda Duke ayaa sameeyay tijaabo si ay u tijaabiyaan malo-awaalkan. Cilmi-baarayaashu waxay qalliin ku dhegaysteen shan jiir, waxayna barbar dhigeen heesahooda iyo kuwa maqalka jiirka. Waxay ogaadeen in heesaha jiirarka dhegaha la’ ay noqdeen kuwo hoos u dhacay oo aan la aqoonsan karin, taas oo muujinaysa in awoodda maqalka nafteeda iyo kuwa kale ay muhiim u tahay heesta jiirka.

Tijaabadani waxa ay tilmaan u siisay asalka luqadda, kaas oo muddo dheer loo tixgeliyey "dhibaatada ugu adag ee sayniska." Inkasta oo barashada codka lagu arkay noocyada sida shimbiraha heesaha iyo nibiriga, saynisyahannadu waxay rumaysnaayeen in awoodahani aanay xidhiidh la lahayn luqadda aadanaha. Helitaanka barashada codka ee jiirarka ayaa soo jeedisay in awoodda luqadda-muhiimka ah ay jiri karto si joogto ah.

Natiijooyinka kale waxay sii xumeeyeen khadka u dhexeeya isgaarsiinta aadanaha iyo xayawaanka. Qulqullada soo saara oo ka jawaaba dhawaaqyada, dirxiga shacaab ee maqli kara reefs caafimaad qaba, iyo dhirta lagu ogaan karo dhawaaqyada dhammaantood waa la daraaseeyay. Cilmi-baadhisyadani waxay soo jeedinayaan in ujeeddada iyo macnaha laga heli karo dhawaaqyada aan bini-aadmiga ahayn, iyaga oo tilmaamaya soo ifbaxa qaab-dhismeedka xeerar ku salaysan luqadda.

Qarniyo badan, luqadda waxaa loo arkayay sifo gaar ah oo bini'aadamku leeyahay, taas oo naga soocaysa noocyada kale. Caqiidadani waxay sabab u noqotay in aynu ka talinayno xayawaanka waxaanay ka dhigtay horumarka luqadda mid qarsoon. Si kastaba ha ahaatee, khubarada cilmiga afafka, bayoolajiga, iyo sayniska garashada ayaa hadda ka shakisan in afku laga yaabo in uu ka kooban yahay qaybo ka mid ah noocyada, taas oo iftiiminaysa nolosha gudaha ee xayawaanka iyo taariikhda horumarkayaga.

Xigasho: The New York Times

Qeexitaanno:

- Barashada codka: Awoodda barashada iyo soo saarista dhawaaqyada iyadoo la adeegsanayo ku dayasho iyo ku-dhaqan.

- Sonogram: Muuqaal muuqaal ah oo dhawaaq ah, oo muujinaya inta jeer iyo xoojinta qaybaha kala duwan.

– Neurobiologist: Saynis yahan daraaseeya hab-dhiska neerfaha iyo xidhiidhka uu la leeyahay hab-dhaqanka.

- Cetaceans: Naasleyda badda, oo ay ku jiraan dolphins iyo nibiriga.

- Pinnipeds: Naasleyda badda, oo ay ku jiraan shaabadood iyo libaax badeed.

- Maskaxda hore: qaybta hore ee maskaxda, oo masuul ka ah hawlaha garashada sare.

– Buundada dhulka hoostiisa: Waa isku xidhka dhulka ee ka dhexeeya laba dhul-beereed oo ah biyaha hoostooda oo ay ugu wacan tahay kor u kaca heerka badda.