Fursad Daawasho Qorrax-madoobaad Sannadeed Xiiso Badan Oo Ka Taagan Beeraha Gobolka Texas

Xadiiqadaha Gobolka Texas waxay isu diyaarinayaan inay bixiyaan fursado daawasho wacan oo qorrax-madoobaad ah oo sannadle ah kaas oo laga arki doono guud ahaan cirka Texas Oktoobar 14-keeda. Caannimada la filayo ee dhacdada awgeed, gelitaanka jardiinooyinka dawladda maalintaas waxa lagu xaddidi doonaa kuwa hore u iibsaday kaarka maalinta ama oggolaanshaha kaamamka. Waxaa muhiim ah in la ogaado in kaarka baarkinka ee gobolku aanu dammaanad qaadin gelitaanka, sidaa awgeed waxa lagu talinayaa in aad kaydsato kaamamka ama kaarka maalinta sida ugu dhakhsaha badan si loo sugo booskaaga.

Dayax-madoobaadka annular wuxuu dhaafi doonaa Texas min Midland/Odessa una gudbaya Corpus Christi, oo leh toddobo iyo toban Jardiinooyin Gobolka Texas ah oo ku yaal jidkeeda. Dayax-madoobaadku wuxuu dhacaa marka qorraxda, dayaxa, iyo dhulku ay isla jaan-qaadaan hawada sare. Inta lagu jiro dayax madoobaadka sanadlaha ah, dayaxu waxa uu u muuqdaa mid ka yara yar qorraxda, isaga oo abuuraya dhalanteedka giraanta dabka ee cirka. Dayaxu waxa uu bilaabi doonaa in uu xidho qorraxda agagaarka 10:20 subaxnimo ee Oktoobar 14-keeda, waxaana giraanta dabka lagu arki doonaa 11:40 subaxnimo ee xadka Texas iyo New Mexico.

Dayax-madoobaadku wuxuu markaa u safri doonaa koonfur-bari ee gobolka oo dhan, iyadoo muddada wadarta guud ay ku kala duwan tahay iyadoo ku xiran hadba meesha laga rabo. Mar kasta oo aad u dhawaato dariiqa madoobaadka, ayaa waxa aad ku sii dheeraan doontaa in aad ku raaxaysato giraanta dabka. Waxaa lagu talinayaa in la qorsheeyo in goor hore la yimaado oo aad ku daahdo jardiinooyinka, sababtoo ah waxaa jiri kara dib u dhac ku yimaada gaadiidka sababtoo ah booqdayaasha gobolka iyo qaranka oo dhan. Hubi inaad keento cunto, biyo, iyo shidaal ku filan haddii ay dhacdo dib u dhac aan la filayn.

Markaad ka qayb galayso daawashada dayax-madoobaadka ee Texas State Park, waa muhiim inaad dhigato meelaha loo qoondeeyay oo kaliya oo aad ka fogaato wadooyinka si aad badbaado u hesho. Shaqaalaha baarkinka ayaa hagi doona booqdayaasha meesha ay dhiganayaan laamiga haddii loo baahdo. Intaa waxaa dheer, jardiinooyinku waxay bixiyaan barnaamijyo uu hogaamiyo waardiyaha ka hor ama ka dib dayax-madoobaadka, sidaa darteed waxaa lagu talinayaa inaad ka qaybgasho barnaamijyadan wargelinta iyo waxbarashada ah.

Ha lumin fursadan gaarka ah ee xiisaha badan si aad u markhaati kacdo qorrax-madoobaadka sannadlaha ah ee Beeraha Gobolka Texas. Samee boos celin iyo diyaargarow goor hore si aad u hubiso khibrad xusuus leh.

