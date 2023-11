Bivalve Mollusk Anadara Kagoshimensis: Si guul leh uga badbaaday salinity Biyo Sare

Hypersaliinity, oo lagu garto milix badan oo biyaha ku jira, ayaa caqabad ku ah noole badan oo ku nool biyaha. Mussels bivalve, sida Anadara kagoshimensis, waxay si gaar ah ugu nugul yihiin saamaynta hypersaliinity. Si kastaba ha ahaatee, cilmi-baaris dhowaan la sameeyay ayaa iftiimisay awoodaha badbaadada ee cajiibka ah ee noocyada mollusk-ga gaarka ah ee deegaanka milixdu sareeyo.

Daraasado hore ayaa muujiyay in hypersalinity ay carqaladeyn karto dheelitirka milixda oo ay saameyn ku yeelato hababka nafleyda ee kala duwan ee noolaha biyaha, oo ay ku jiraan muuska bivalve. Xusuusta iyo fahamka in Anadara kagoshimensis uu yahay duullaan ku sugan Badda Madow ilaa 1950-meeyadii ayaa muhiim u ah in la qiimeeyo sida ay ula qabsadeen si ay ugu noolaadaan xaaladahan oo kale.

Iyada oo laga jawaabayo salinity biyaha sare, Anadara kagoshimensis waxay samaysay laqabsiga gacanta ee gaarka ah iyo habab sharciyeed. La-qabsigani wuxuu u oggolaanayaa mollusk-ku inuu beddelo dheef-shiid kiimikaad iyo hab-dhaqankiisa inuu ku kobco xaalado kale oo aan fiicnayn. Cilmi-baarayaal ka socda Shaybaarka Immunology Ecological of Aquatic Organisms ee AO Kovalevsky Institute of Biology of the Southern Seas of RAS (Moscow) iyo Department of Physiology and Biochemistry of Animals ayaa sameeyay daraasad sahaminaysa halabuurka gacanta ee hemolymph (dareeraha buuxinaya). gaadiidka iyo hawlaha ilaalinta) ee mussels bivalve iyo jawaabteeda xaaladaha hypersaline.

Daraasadu waxay ku lug lahayd in Anadara kagoshimensis la hoos geeyo si tartiib tartiib ah u korodho xoojinta milixda laga bilaabo 18% ilaa 35% iyo 45% muddo laba maalmood ah. Cilmi-baadhayaashu waxay ogaadeen in soo-gaadhista 35% milixdu ay keentay isbeddel ku yimaada qaabka iyo xajmiga unugyada dhiigga cas ee mollusk. Intaa waxaa dheer, deegaanka leh 45% salinity, waxay arkeen kororka xajmiga unugyada hemolymph. Waxaa xusid mudan, soo-gaadhista dheeraadka ah ee biyaha hypersaline ma aysan horseedin dhimashada unugyada dhiigga ee qolofka doonnida, taasoo muujinaysa dulqaadka sare ee A. kagoshimensis si ku-meel-gaar ah biyaha cusbada leh.

Natiijooyinka waxay soo jeedinayaan in kartida la qabsiga gaarka ah ee Anadara kagoshimensis ee jawiga hypersaline waxaa loo aaneyn karaa dib-u-dhiska intracellular, gaar ahaan hemocytes. Si kastaba ha ahaatee, cilmi-baaris dheeraad ah ayaa loo baahan yahay si loo baaro hababka saxda ah iyo xeeladaha ay adeegsadaan mollusks-bivalve-ka dulqaadka leh si loo ilaaliyo xasilloonida gacanta ee cadaadiska osmotic.

Daraasadani waxay bixisa fikrado qiimo leh oo ku saabsan adkeysiga cajiibka ah ee Anadara kagoshimensis ee wejiga milixda biyaha ee sarreeya, iyada oo xoogga saaraysa muhiimada fahamka awoodaha la qabsiga ee noolaha ee jawiga adag.

FAQ

Waa maxay hypersaliinity?

Hypersaliinity waxaa loola jeedaa xaalad ay biyuhu ka kooban yihiin xaddi badan oo milix ah. Waxaa sida caadiga ah lagu arkaa harooyinka milixda, baysyada, ama meelaha kale ee biyaha halkaasoo biyaha cusubi ay si degdeg ah uga baxaan.

Waa maxay sababta ay mussels bivalve u nugul yihiin hypersaliinity?

Mussels Bivalve, oo ay ku jiraan Anadara kagoshimensis, waxay u nugul yihiin hypersalinity sababtoo ah khalkhalka suurtagalka ah ee ay u keento dheelitirka milixda iyo dheef-shiid kiimikaadka gacanta. Saliida sare waxay u horseedi kartaa cadaadiska osmotic iyo fuuqbaxa unugyada, si xun u saameeya koritaankooda, korriinkooda, iyo taranka.

Sidee buu Anadara kagoshimensis ula qabsaday bay'ada cusbada leh?

Anadara kagoshimensis waxa ay horumarisay habab gacanta oo gaar ah si ay ula qabsadaan milixyada biyaha sare. Hababkani waxay awood u siinayaan mollusk inuu nidaamiyo dheef-shiid kiimikaad oo uu habeeyo dhaqankiisa si uu ugu noolaado xaalado aan fiicneyn. Dib-u-dhiska intracellular iyo la-qabsiga jireed ee gaarka ah ayaa door muhiim ah ka ciyaara ilaalinta xasilloonida gacanta ee cadaadiska osmotic.

Maxay ahaayeen natiijooyinka muhiimka ah ee daraasadda?

Daraasadu waxay ogaatay in Anadara kagoshimensis ay muujisay dulqaad sare oo loogu talagalay soo-gaadhista muddada gaaban ee biyaha hypersaline. Isbeddellada qaabka iyo cabbirka unugyada dhiigga cas ee mollusk ayaa lagu arkay heerar kala duwan oo milix ah. Soo-gaadhista muddada dheer ee xaaladaha hypersaline ma keenin dhimashada unugyada dhiigga ee mollusk.

Waa maxay saamaynta cilmi-baadhistan?

Fahamka awoodaha la qabsiga noolaha, sida Anadara kagoshimensis, ee jawi adag sida xaaladaha hypersaline waxay bixisaa fikrado qiimo leh oo ku saabsan adkeysiga iyo xeeladaha badbaadada. Aqoontaani waxay gacan ka geysan kartaa dadaallada ilaalinta deegaanka iyo deegaanka ee ballaaran ee lagu ilaalinayo noocyada iyo nidaamyada deegaanka ee nugul.