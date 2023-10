Cilmi baadhayaashu waxay soo saartaan nanoparticles Magnetic si ay u nadiifiyaan wasakhowga Hydrocarbon ee biyaha

By

Marka laga soo tago ka qayb qaadashada dhibaatooyinka cimilada iyada oo loo marayo qiiqa gaaska aqalka dhirta lagu koriyo, isticmaalka baahsan ee hydrocarbons, oo ah qaybaha ugu muhiimsan ee shidaalka fosil, waxay keenaysaa caqabado waaweyn oo deegaanka ah. Hydrocarbons waa nooca ugu badan ee wasakhowga dabiiciga ah ee dhulka waxaana laga helaa saliid ceyriin, oo caadi ahaan loo isticmaalo shidaal ahaan gaadiidka iyo kuleylinta, iyo sidoo kale walxaha balaastikada ah.

In kasta oo ay sii kordheyso wacyiga saameynta xun ee isbeddelka cimilada, dhaqaalaha adduunku wuxuu weli si weyn ugu tiirsan yahay shidaalka. Sida laga soo xigtay xaashi dhawaan lagu daabacay Advanced Science, wax soo saarka saliidda cayriin iyo gaaska dabiiciga ah ee adduunka ayaa gaaraya balaayiin tan, taas oo gacan ka geysata sii deynta xaddi badan oo gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo ah. Marka laga reebo saameynta deegaanka ee caanka ah, joogitaanka ballaaran ee wasakhowga microplastic ee ka soo jeeda hydrocarbons ayaa kicisay walaac. Microplastics ayaa laga helay meelaha fog fog sida Arctic, iyo xitaa daruuraha.

Wax ka qabashada arrintan degdegga ah ee wasakhowga caagga ah iyo wasakhowga hydrocarbon ee biyaha waxay u baahan tahay xalal wax ku ool ah. In kasta oo lagu dadaalayo in laga gudbo shidaalka fosil iyo in la sahamiyo xulashooyinka beddelka ah ee badeecadaha caagga ah, hab la isku halayn karo oo biyaha lagaga saaro hydrocarbons ayaa loo baahan yahay. Hababka hadda jira, sida skimming iyo flocculation, kaliya ka saari kara qaybaha waaweyn ee microplastics, tegaayo qaybo yaryar oo aan saamayn.

Si wax looga qabto dhibaatadan, koox cilmi-baarayaal ah oo uu hoggaaminayo Marcus Halik oo ka tirsan Friedrich-Alexander-Universität ayaa sameeyay hab dib-u-hagaajin caalami ah iyadoo la adeegsanayo superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs). Nanoparticles-yadani waxay leeyihiin cabbir qiyaastii 10 nm waxayna leeyihiin aag sare oo firfircoon. Hantida superparamagnetism ee SPIONs waxay u ogolaataa in si fudud loo ururiyo iyadoo la isticmaalayo magnet dibadda ah.

Cilmi-baarayaashu waxay muujiyeen waxtarka tignoolajiyada nadiifinta biyaha magnetic iyaga oo si guul leh uga saaray hydrogen-karboonnada kala duwan, oo ay ku jiraan saliidaha iyo walxaha microplastic, muunadaha biyaha ee kala duwan. SPION-yada waxaa la ogaaday inay yihiin kuwo dib loo warshadayn karo waxaana la isticmaali karaa dhowr jeer. Waxa xiisaha lihi leh, ka dib hal wareeg oo dib-u-habayn ah, isku darka walxaha birta ah iyo qashinka balaastikada ah ayaa wali muujiyay sifooyin saliid nuugista, oo dhaafiyay SPIONs nadiif ah oo keliya.

In kasta oo ay jiraan caqabado weli laga gudbi karo, sida xal u helidda dib-u-warshadaynta hydrocarbons-ka la ururiyey, kooxda ayaa aaminsan in shaqadoodu ay ka qayb qaadan doonto ka hortagga gelitaanka microplastics-ka iyo wasakhowga dabiiciga ah ee badaha iyo ilaha kale ee biyaha. Waxa kale oo ay ka shaqaynayaan balaadhinta kala duwanaanshaha wasakhowga ay SPION-yadu beegsan karaan, oo ay ku jiraan wasakhowga aan noolaha ahayn. Horumarinta dheeraadka ah ee kala-soocida magnetic iyo taageero maaliyadeed ayaa loo baahan yahay si loo xaqiijiyo horumarkan.

Habkan cusub ee isticmaalka nanoparticles magnetic wuxuu bixiyaa rajo rajo leh oo wax looga qabanayo arrinta caalamiga ah ee wasakhowga hydrocarbon ee biyaha. Anagoo horumarinayna habab wax ku ool ah oo meesha looga saaro oo dib loogu warshadeeyo hydrocarbons, waxaan yareyn karnaa saameynta deegaanka oo aan u dhaqaaqno mustaqbal waara.

Tixraac: Marcus Halik, et al., Habka Joogtada ah ee Ka Saaridda Xadka Buuxa ee dareeraha iyo Hydrocarbons-ka Adag ee Biyaha ay ku jiraan Kor-iyo Dib-u-warshadaynta, Sayniska Sare (2023). DOI: 10.1002/advs.202302495