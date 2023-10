Baaritaanka Dhaqdhaqaaqa Dhibcaha Biyaha ee Fibers: Aragtiyo Cusub oo ku saabsan Goynta Biyaha

By

Baadigoobka lagu horumarinayo habab cusub oo biyo goosashada ah ee gobollada oomanaha ah iyo kuwa siman-engega ah, cilmi-baarayaal ka socda Jaamacadda Liège ayaa sameeyay daraasad ay ku fahmayaan sida dhibcaha biyuhu ugu socdaan fiilooyinka. Natiijooyinkooda, oo lagu daabacay Dheecaannada Dib-u-eegista Jirka, ayaa iftiiminaya arrimaha saameeya dhaqdhaqaaqa dhibcahan oo saameyn ku leh qaabeynta qaabdhismeedka ururinta biyaha jawiga.

Si la mid ah fikradda beeraha qoyaanka ee sheekooyinka sayniska, noocyo badan oo geedo ah oo ku yaal gobollada oomanaha ah ayaa la qabsaday xeelado si ay biyaha uga qabtaan hawada si ay u badbaadaan. Si loo soo saaro loona kobciyo hababkaas, saynisyahannadu waxay darsayeen dhaqdhaqaaqa aasaasiga ah ee gaadiidka biyaha iyo ururinta qoyaanka hawada ee saxaraha.

Cilmi-baarista, oo ay hogaaminayaan Kooxda Cilmi-baarista iyo Codsiyada ee Tirakoobka Physics ee Jaamacadda Liège, ayaa diiradda saarey raadinta sifooyinka iyo dhaqdhaqaaqa dhibcaha biyaha marka ay la socdaan fiilooyinka shakhsi ahaaneed ama xirmooyinka fiilooyinka. Si looga gudbo caqabada ah in dhibco lagu raadiyo masaafo dheer, cilmi-baarayaashu waxay hindiseen qalab dejinaya fiber-ka dhaqdhaqaaqa si uu ula jaanqaado xawaaraha dhibicda, taasoo ka dhigaysa mid taagan kaamirada horteeda.

Daraasaddu waxay daaha ka qaaday in dhexroorka fiber-ka iyo dhismihiisa hoose ay door muhiim ah ka ciyaaraan xawaaraha qulqulka dhibcaha. Fiilooyinka qaro weyni waxay keeneen dhaq-dhaqaaq dhibicda tartiib tartiib ah, sida la filayo. Markii fiilooyinka badan la isku maroojiyey si ay xidhmo u sameeyaan, dhexroorka xidhmada ayaa kordhay, taasoo keentay in xawligu yaraado. Si kastaba ha ahaatee, dhacdo soo jiidasho leh ayaa la arkay: marka la barbar dhigo hal fiber oo dhexroorkiisu yahay 0.28mm iyo xidhmo ka kooban laba fiilood oo dhexroorkiisu yahay 0.14mm, dhibicda xidhmada ayaa si degdeg ah u socota oo lumisay mug badan. Cilmi-baadhayaashu waxay qiyaasayaan in dhibicdu ay buuxiso godadka u dhexeeya fiilooyinka, abuurista xadiidka dareeraha ah ee fududeynaya simbiriirixan degdeg ah.

Daraasadani waxay gacan ka geysataa horumarinta qaabab wax ku ool ah oo loogu talagalay ururinta biyaha jawiga, taasoo suurtogal ah in kor loo qaado waxtarka shabakadaha daruuriga ah oo qiimo jaban ah. Natiijooyinka ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqaya muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo qaab-dhismeedyada noolaha ku nool deegaannada saxaraha ah iyo kartidooda dhiirigelinta hal-abuurka tignoolajiyada ee gaadiidka biyaha.

FAQs

S: Maxay tahay ujeedada daraasadda ay sameeyeen cilmi-baarayaal ka socda Jaamacadda Liège?

Ujeedada daraasadda ayaa ahayd in la baaro arrimaha saameeya dhaq-dhaqaaqa dhibcaha biyaha ee fiilooyinka iyo in la helo aragtiyo ku saabsan hababka biyo-goosashada ee gobollada oomanaha ah iyo kuwa siman.

S: Sidee bay cilmi-baarayaashu ula socdeen dhibcaha dhibcaha?

Cilmi-baadhayaashu waxay soo saareen qalab ku rakibaya Fiber-ka dhaqdhaqaaqa si uu u dhigmo xawaaraha dhibcaha, taas oo ka dhigaysa mid taagan oo hor taagan kamaradda.

S: Door noocee ah ayuu ka ciyaaraa dhexroorka fiber-ku socodka dhibicda?

Fiilooyinka dhumucdiisuna waxay keenaan dhaqdhaqaaqa dhibicda tartiib tartiib ah, halka fiilooyinka khafiifka ah ay u oggolaanayaan socodka degdegga ah.

S: Waa maxay dhacdo xiiso leh oo lagu arkay daraasadda?

Marka la is barbar dhigo hal fiber oo leh xidhmo ka kooban laba fiilood oo dhexroor isku mid ah, dhibicda xidhmada ayaa si degdeg ah u socotay oo lumisay mug badan. Waxaa la qiyaasayaa in godadka u dhexeeya fiilooyinka ay abuuraan bir dareere ah oo fududeeya simbiriirixan degdeg ah.

S: Sidee bay natiijooyinkani gacan uga geysan karaan ururinta biyaha jawiga?

Natiijooyinkani waxay suurtogal u tahay inay wanaajiyaan naqshadaynta qaabdhismeedka ururinta biyaha jawiga, sida shabaqyada daruuraha, taasoo horseedaysa hufnaanta korodhka iyo kharashyada hoose.