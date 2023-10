Aragtiyo cusub oo ku saabsan Faafinta Wave Actin: Daahfurka Farsamaynta Ka Danbaysa Dhaqdhaqaaqa Unugga

By

Actin filaments waxay door muhiim ah ka ciyaaraan cytoskeleton ee unugyada eukaryotic, saameeya qaabka unugyada, polarity, iyo dhaqdhaqaaqa. Cilmi-baaristii ugu dambeysay waxay daaha ka qaaday aragtiyo soo jiidasho leh oo ku saabsan ifafaalaha "mawjadaha actin" - dhaqdhaqaaqyada mowjadaha u eg ee actin filaments kuwaas oo ku faafa unugyada gudaha - iftiiminta iftiinka dhismaha hoose iyo habka ka dambeeya dhaqdhaqaaqa unugyada.

Markii hore, waxaa la ogaa in hirarka actin ay ku dhacaan noocyo kala duwan oo unug ah waxayna ku lug leeyihiin hababka sida guuritaanka unugyada, adhesion, cytokinesis, iyo neurogenesis. Si kastaba ha ahaatee, habka saxda ah ee ay hirarkan ku faafiyaan ayaan la garanayn.

Koox cilmi-baarayaal ah oo ay hogaaminayaan Günther Gerisch iyo Marion Jasnin oo ka tirsan Machadka Max Planck ee Biochemistry ee Martinsried, Jarmalka, ayaa adeegsaday farsamooyinka sawir-qaadista ee horumarsan si ay u bartaan faafinta hirarka actin ee unugyada Dictyostelium. Iyada oo loo marayo goobta goobta cryo-electron tomografi iyo diyaarinta muunad muunad alwaax ah oo diiradda saaraya ion, kooxdu waxay heleen muuqaal 3D-ga sare ah oo muuqaal ah borotiinnada actin ee deegaankooda gacanta.

Natiijooyinkooda ayaa shaaca ka qaaday in hirarka actin ay ku faafiyaan hab ku lug leh polymerization actin oo ay kicisay borotiinno loo yaqaan 'Arp2/3 complex'. polymerization Tani waxay keenaysaa in la gooyo fiilooyinka cusub ee kuwa jira. Muhiimad ahaan, cilmi-baarayaashu waxay arkeen in nukleemka fiilaha, halkii ay ka dheerayn lahaayeen, ay u muuqato inay tahay habka aasaasiga ah ee wadista faafinta hirarka.

Intaa waxaa dheer, iyada oo la baranayo abaabulka laamaha actin iyo xiriirka ay la leeyihiin xuubka unugyada substrate-ku xiran ee mowjadaha ay ku faafiyaan, kooxdu waxay ogaadeen in Arp2 / 3 isku dhafan ay jecel yihiin nucleation-ka xuubabka. Fiilaha hooyadu waxay inta badan barbar koraan xuubka, halka fiilooyinka gabadhuna ay soo wajahan yihiin xuubka.

Indho-indhayntani waxay horseedday soo jeedinta hannaan cusub oo loogu talagalay hor-u-socodka hirarka. Polymerization Actin waxaa lagu kiciyaa xuubka arrimo ay ka mid yihiin VASP, kaas oo la kaashada dhismaha Arp2/3 si ay u soo saaraan fiilooyinka ka soo baxa laanta. Sida mowjadu u faafto, jiilal cusub oo fiilooyin iyo teendho la mid ah ayaa la sameeyay, taas oo gacan ka geysta horumarka la amray ee shabakadda actin.

Natiijooyinkani waxay bixiyaan fikrado qiimo leh oo ku saabsan habka qallafsan ee faafinta hirarka actin waxayna gacan ka geystaan ​​fahamka dhaqdhaqaaqa unugyada. Cilmi-baaris dheeraad ah oo ku saabsan goobtan ayaa laga yaabaa inay furto fursado cusub oo waxqabadyo daweyn ah oo lagu beegsanayo hababka gacanta ee ku tiirsan dhaqdhaqaaqa actin.

Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo (Su'aalo)

Waa maxay hirarka actin?

Mowjadaha Actin waxay tixraacaan dhaqdhaqaaqa hirarka u eg ee falmentiyada actin ee ku dhex jira unugyada eukaryotic. Mowjadahani waxay door muhiim ah ka ciyaaraan habaynta qaabka unugyada, polarity, iyo dhaqdhaqaaqa.

Waa maxay hababka ay hirarka actin ku lug leeyihiin?

Mowjadaha Actin ayaa la ogaaday inay ku lug leeyihiin habab kala duwan oo unugyo ah, oo ay ku jiraan guuritaanka unugyada, adhesion, cytokinesis, iyo neurogenesis.

Waa maxay habka ka dambeeya faafinta hirarka actin?

Cilmi-baaristii ugu dambeysay waxay soo jeedinaysaa in hirarka actin ay ku faafiyaan hab ku lug leh polymerization actin oo ay kicisay borotiinno sida isku-dhafka Arp2/3. Fiilooyin cusub ayaa ka baxay kuwa hadda jira, iyaga oo gacan ka geysta faafinta hirarka oo kale.

Sidee loo bartay qaab-dhismeedka hirarka actin?

Cilmi-baadhayaashu waxay adeegsadeen farsamooyin sawir-qaadis sare leh, oo ay ku jiraan situ cryo-electron tomografi iyo diyaarinta muunad muunad alwaax ah oo diiradda saaraya, si ay u arkaan borotiinnada actin ee deegaankooda gacanta. Tani waxay ogolaatay faham faahfaahsan oo ku saabsan abaabulka iyo habaynta fiilooyinka actin inta lagu jiro faafinta hirarka.