Kahadalka Alaabta: Kobcinta Wadahadalka iyo Dhisida Xiriirka

In la bilaabo wada hadal lala yeesho shisheeye waxay noqon kartaa waayo-aragnimo cabsi leh. Haddii ay tahay maalinta ugu horreysa ee dugsi cusub ama shaqo cusub, isdhexgalka bilowga ah wuxuu badanaa la yimaadaa walaac iyo walaac bulsho. Si kastaba ha ahaatee, cilmi-baaris cusub oo ka socota Jaamacadda Albany iyo Duke University ayaa soo jeedinaysa in ka wada-hadalka alaabada la soo bandhigay ay noqon karto qalab waxtar u leh jebinta barafka iyo hagaajinta natiijooyinka wada hadalka.

Qoraaga hormuudka ah Hillary JD Wiener, oo ay weheliyaan la-qoraalayaal James R. Bettman iyo Mary Frances Luce, ayaa sameeyay daraasad cinwaan looga dhigay "Wadahadallada la fududeeyay badeecada: Goorma ayuu bilaabayaa wada hadalka iyada oo la xusayo badeecadu horseedo natiijooyin wada hadal oo wanaagsan?" Cilmi-baarista, oo lagu daabacay Joornaalka Cilmi-nafsiga Macaamiisha, waxay sahamisaa sida badeecadaha ay si cad u soo bandhigaan macaamiishu ay saameyn ugu yeelan karaan habka ay kuwa kale u bilaabaan wadahadal iyaga.

Natiijadu waxay daaha ka qaadaysaa in wada-hadallada lagu bilaabay sheegista badeecaddu ay inta badan yihiin kuwo lagu raaxaysto oo is-muujin. Adiga oo si fudud u tixraacaya shay uu leeyahay shisheeyaha, shakhsiyaadka waxay abuuri karaan buundada wada sheekaysiga taasoo horseedda dood qoto dheer oo aad loogu qanco oo ku saabsan khibradaha, danaha, ama mawduucyada kale.

Cilmi-baadhayaashu waxay sameeyeen saddex daraasadood si ay u baaraan saamaynta bilawga wadahadalka iyada oo loo marayo sheyga. Waxay ogaadeen in wada hadalku aad u guulaysto marka la bilaabo sheegista alaabta. Intaa waxaa dheer, waxay sahamiyeen sifooyinka walxaha inta badan la sheego oo keena natiijooyin wada hadal oo wanaagsan.

Iyadoo cilmi-baaris hore ay diiradda saartay hoos-u-dhacyada ka-hadalka alaabada halkii ay ka ahaan lahayd waayo-aragnimada, daraasaddan ayaa soo jeedinaysa in alaabtu ay u adeegi karaan sidii bilawga wada-hadalka ee fududeynaya isku-xirnaanta macnaha leh. Alaabooyinka waxaa loo isticmaali karaa meelaha laga soo galo si looga hadlo khibradaha sida safarada ama riwaayadaha laga yaabo inaan si kale loo soo qaadin.

Si kastaba ha ahaatee, daraasaddu waxay sidoo kale soo bandhigtay su'aalo u baahan baaritaan dheeraad ah. Waxay soo jeedinaysaa sahaminta habab kala duwan oo lagu maareeyo mawduucyada wada sheekaysiga iyo sahaminta bilawga wada sheekaysiga wixii ka baxsan mawduucyada cimilada la xidhiidha. Intaa waxaa dheer, cilmi-baaris ayaa loo baahan yahay si loo fahmo hababka ay alaabadu u fududeeyaan wada sheekaysiga xiisaha leh.

Daraasadu waxay sidoo kale soo jeedinaysaa in alaabooyinka soo jiidashada leh ay u janjeeraan inay helaan bogaadin ama sheegid laakiin laga yaabo inaysan u horseedin wadahadal dheer. Dhanka kale, alaabooyinka la xidhiidha raaxada ama qaybaha gaarka ah ee aqoonsiga shakhsi ahaaneed, sida diinta, ayaa dhif ah lagu sheegaa nacaybka bulshada awgeed. Intaa waxaa dheer, qaar ka mid ah dadka la wareystay ayaa ku tilmaamay isticmaalka bandhigyada alaabta si ay u cabbiraan waafaqsanaanta marka la samaynayo saaxiibo cusub.

Cilmi-baadhista mustaqbalka waa in ay u fiirsato inta jeer ee iyo duruufaha ay ku jiraan wada sheekaysiga wax soo saarka fududeeyey. Waxa kale oo muhiim ah in la sahamiyo xidhiidhka ka dhexeeya sheyga la sheegayo iyo xaaladaha la canaantay, sida naafanimada jidhka. Daraasadu waxay soo saartaa su'aalo xiiso leh oo ku saabsan in shakhsiyaadka leh xaaladaha la takooro ay soo bandhigaan alaab si ay u dhiirigeliyaan wada sheekaysiga ka fogeeya mawduucyada aan raaxada lahayn ama aan la rabin.

Gebagebadii, cilmi-baadhistani waxay muujinaysaa suurtogalnimada isticmaalka alaabta sida bilawga wada sheekeysiga si kor loogu qaado isdhexgalka bulshada iyo dhisidda cilaaqaadka. Sheegidda badeecada uu si fagaare ah u soo bandhigo qof qalaad waxa ay u abuuri kartaa buundo wada sheekaysi qoto dheer oo xiiso leh. Waxay bixisaa hab fudud oo wax ku ool ah oo lagu jebiyo caqabadaha bulshada oo lagula dagaallamo caqabadaha bilaabista wada sheekaysiga shakhsiyaadka aan la aqoon.

S: Sidee ka doodista alaabta u hagaajin kartaa wada sheekaysiga?

J: Ka sheekaynta alaabta la soo bandhigay waxay u adeegi kartaa bilaw wada sheekeysi waxayna fududayn kartaa isdhexgalka xiisaha badan iyo is-muujinta. Waxay albaabada u furaysaa doodo qoto dheer oo ku saabsan khibradaha, xiisaha, ama mawduucyada kale.

S: Ma jiraan noocyo gaar ah oo badeecado ah oo u horseedaya wada hadal wanaagsan?

J: Daraasadu waxay soo jeedinaysaa in shayada inta badan la sheego ee aan lala xidhiidhin mawduucyada xasaasiga ah sida diinta ama raaxada ay keeni karaan natiijooyin wada hadal oo wanaagsan.

S: Sidee bay alaabadu u fududayn kartaa wada hadalka ku saabsan khibradaha?

J: Alaabooyinku waxay u dhaqmi karaan sidii weji wada hadal ah oo u oggolaanaya shakhsiyaadka inay ka hadlaan ama bartaan khibradaha sida safarrada ama riwaayadaha oo laga yaabo inaysan si kale uga hadlin.

S: Wada sheekaysiga wax soo saarka fududeeyay ma ka caawin karaa in laga gudbo caqabadaha bulshada?

J: Haa, sheegista badeecada uu soo bandhigay qof qalaad waxay kaa caawin kartaa in la jebiyo caqabadaha bulshada iyo la dagaalanka "bulsho la'aanta" oo inta badan la kulmo marka la bilaabayo wada sheekeysiga shakhsiyaadka aan la aqoon.

S: Soo bandhigida alaabooyinka leh rafcaan xaddidan miyuu leeyahay faa'iidooyin?

J: Soo bandhigida alaabada leh rafcaan xaddidan waxay u adeegi kartaa hab baadhiseed oo loogu talagalay samaynta saaxiibtinimo cusub. Waxay ka caawisaa shakhsiyaadka inay cabbiraan falcelinta saaxiibada iman kara iyo danaha.

