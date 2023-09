Gut Microbiome Oo Ku Xidhan Caafimaadka Lafaha iyo Halista Lafo-jileecu, Bandhigyada Daraasada

Daraasad dhowaan la sameeyay ayaa soo jeedinaysa in microbiome mindhicirkeena laga yaabo inay door ka ciyaaraan caafimaadka lafaheena oo ay ka caawiyaan khatarta lafaha iyo jabka. Daraasadda, oo lagu daabacay Frontiers in Endocrinology, waxay sahamisaa beerta "osteomicrobiology" iyo suurtogalnimada ay u beddesho microbiomes mindhicirka si ay u fiicnaato caafimaadka lafaha.

Cilmi-baarayaal ka socda Cibraaniga SeniorLife iyo Hinda iyo Arthur Marcus Institute for Aging Research ee Maraykanka ayaa daraasad ku sameeyay ragga da'da ah si ay u aqoonsadaan arrimo la bedeli karo oo gacan ka geysta caafimaadka lafaha. Isticmaalka sawirka sare ee gacanta iyo lugta, waxay ogaadeen in bakteeriyada qaarkood ay leeyihiin xiriiro xun oo caafimaadka lafaha ah ee dadka waaweyn.

Mid ka mid ah bakteeriyada, Akkermansia, ayaa lala xiriiriyay cayilka, halka bakteeriyada Clostridiales DTU089 ay aad ugu badan tahay shakhsiyaadka leh dhaqdhaqaaq jireed oo hooseeya iyo qaadashada borotiinka. Daraasado hore ayaa sameeyay xiriir ka dhexeeya qaadashada borotiinka, dhaqdhaqaaqa jirka, iyo caafimaadka lafaha.

Daraasadu waxay cadaysay qaabab tilmaamaya in tiro badan oo ah microbiota qaarkood ay la xiriirto qiyaaso xun oo cufnaanta lafaha iyo microarchitecture. Cilmi-baarayaashu waxay soo jeedinayaan daraasado dheeraad ah si loo baaro xiriirka ka dhexeeya noocyada bakteeriyada gaarka ah ee mindhicirka iyo daacadnimada lafaha. Waxay sidoo kale ujeedadoodu tahay inay aqoonsadaan dariiqyada shaqeynaya ee ay saameysay bakteeriyadan kuwaas oo laga yaabo inay saameyn ku yeeshaan caafimaadka lafaha.

In kasta oo ay dhicis tahay in la soo gabagabeeyo in noolaha bakteeriyada laftoodu ay saameyn toos ah ku leeyihiin caafimaadka lafaha, natiijooyinka waxay soo jeedinayaan in microbiome-ka mindhicirka uu noqon karo bartilmaameed saameyn ku leh caafimaadka lafaha mustaqbalka. Bakteeriyada ku jirta mindhicirka qaarkood waxay u horseedi kartaa heerar hoose oo barar ah, taas oo saameyn karta caafimaadka lafaha.

Fahmidda xiriirka ka dhexeeya microbiome-ga mindhicirka iyo caafimaadka lafaha ayaa gacan ka geysan kara horumarinta waxqabadyada si looga hortago lafo-jileeca iyo jabka. Cilmi-baaris dheeraad ah oo ku saabsan goobtan ayaa laga yaabaa inay bixiso fikrado ku saabsan hababka daaweynta ee suurtogalka ah ee hagaajinta caafimaadka lafaha iyadoo lagu saleynayo wax ka qabashada microbiome-ka mindhicirka.

Ilo:

- Xuduudaha daraasadda Endocrinology: [ Geli magaca isha, tixraac]

- Douglas P. Kiel, Saynisyahanka Sare ee Machadka Marcus