Asteroid 33 Polyhymnia: Hay'ad dahsoon oo aad u cufan

Cilmi-baarayaal ka tirsan jaamacadda Arizona ee ku taal Tucson ayaa sameeyay daah-fur wareer badan iyagoo baranaya asteroid 33 Polyhymnia. Asteroid-kan, oo loogu magac daray matxafka Giriigga ee heesaha xurmada leh, ayaa kiciyay xiisaha aqoonyahannada astrophysicists sababtoo ah cufnaanta cajiibka ah. Dhab ahaantii, 33 Polyhymnia waa cufan taas oo ay saynisyahannadu qiyaaseen in laga yaabo inay ka kooban yihiin walxo aan laga helin miiska xilliyeedka.

Suurtagalnimada in asteroids-ka ay leeyihiin halabuur aan la aqoon dhulka ayaa si gaar ah muhiim ugu ah kuwa ku lug leh dadaallada macdanta hawada sare. Shirkadaha xiiseynaya macdanta asteroids-ka ee biraha qaaliga ah sida dahabka waxay heli doonaan jiritaanka walxahan oo kale mid aad u xiiso badan.

Daraasad lagu daabacay wargeyska The European Physical Journal Plus, cilmi-baarayaashu waxay u kala saareen 33 Polyhymnia inuu yahay shay ultraranse ah oo is haysta (CUDO) waxayna ogaadeen inuu leeyahay cufnaan la cabbiray oo ka sarreeya curiye kasta oo la yaqaan oo dhulka ku yaal. Waxay qiyaasayaan in asteroid-kani uu ka koobnaan karo walxo aad u culus oo aanay hore dadku u aqoonsan.

Cufnaanta walxahan mala-awaalka ah ayaa xitaa ka weynaan doona kan Osmium, kaas oo hadda ah midka ugu cufan ee dabiiciga ah ee deggan. Tirada atomiga ah ee ku dhow 164, curiyeyaashani waxay dhaafi doonaan Osmium cufnaanta.

Kooxda Jaamacadda Arizona waxay sahamiyeen sifooyinka walxaha leh nambarada atomiga ee ka sarreeya kuwa miiska xilliyeedka. In kasta oo ay baareen walxaha sida Osmium iyo kuwa kale oo si macmal ah loo soo saaray oo leh tirooyinka atomiga sare, way kari waayeen in ay helaan cufnaan tiro badan oo ku xisaabtami kara indha-indhaynta lagu sameeyay 33 Polyhymnia.

Cilmi-baadhayaashu waxay soo jeediyeen in haddii walxaha aadka u culus ay xasilloon yihiin, ay suurtogal tahay inay ku dhex jiraan xudunta asteroids-ka cufan sida 33 Polyhymnia. Tani waxay furaysaa fursadaha soo jiidashada leh ee sahaminta dheeraadka ah iyo fahamka ka kooban asteroids ee nidaamkayaga qoraxda.

Dadaaladii ugu dambeeyay ee NASA ee lagu baranayo oo laga helayo muunado laga soo qaatay asteroids ayaa la jaan qaadaya natiijooyinka Jaamacadda Arizona. Soo kabashada guusha leh ee muunada asteroid-ka ee abid ugu horeysay ee laga helay asteroid Bennu, iyo sidoo kale soo saarista dayaxgacmeedka Psyche si loo daraaseeyo maskaxda asteroid-ka macdan, waxay hoosta ka xariiqaysaa muhiimada ay leedahay in la baaro meydadkan samada. Hawlgalladani waxay bixin karaan fikrado qiimo leh oo ku saabsan samaynta iyo ka kooban asteroids, oo iftiiminaya taariikhda hore ee nidaamka qorraxdeena.

