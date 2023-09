Marqaati ka noqo Iftiinka Waqooyi ee Cajiibka ah ee Ireland iyo Waqooyiga Ireland

By

Nalalka woqooyi, mid ka mid ah bandhigyada dabiiciga ah ee ugu yaabka badan adduunka, ayaa laga arki karaa meelo kala duwan oo Ireland iyo Waqooyiga Ireland ah. In kasta oo aysan jirin dammaanad-qaadyo markhaati ah oo muujinaya bandhigga iftiinka quruxda badan, isku-dheelitirka soo socda ee Sebtembar 23 wuxuu ku siin karaa fursad wanaagsan, sida uu qabo David Moore, tifaftiraha majaladda Astronomy Ireland. Xaaladaha ku jira magnetic field ee dhulka iyo foorarsiga meeraha inta lagu jiro wakhtigan waxay kordhiyaan suurtogalnimada in la arko aurora.

Xeebta waqooyi ee miyiga ee Waqooyiga Ireland ayaa loo arkaa mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee lagu daawado nalalka, maadaama aysan jirin nalal magaalo oo fogaana, muuqaalkuna wuxuu eegayaa badweynta Atlantic. Mayo, oo sidoo kale leh muuqaalka badda, waa meel kale oo wanaagsan oo lagu ogaan karo nalalka waqooyiga. Si kastaba ha ahaatee, cirka cad ayaa lagama maarmaan u ah in laga daawado meel kasta oo dalka ah.

Habka aurora wuxuu ku bilaabmayaa ololka qorraxda ee qorraxda, kaas oo sii daaya balaayiin tan oo shucaac ah hawada sare. Qaybahaan atomiiga ah waxay gaadhaan jawiga dhulka qiyaas ahaan laba maalmood ka dib waxaana loo jiidaa dhinaca tiirarka Waqooyiga iyo Koonfurta iyadoo ay dhulka birlabaysan tahay. Marka ay isku dhacaan atamka iyo molecules jawiga, waxay abuuraan midabyo firfircoon oo lagu garto nalalka woqooyiga.

Xoogga nalalka waxay ku xiran tahay dhaqdhaqaaqa qaybaha, oo leh qaab oval ah oo caadi ah oo ka sameysan agagaarka Cirifka Waqooyi. Xaalado naadir ah, marka uu jiro qarax weyn oo qoraxda ah, giraantu way balaartaa oo waxay gaari kartaa ilaa koonfur ilaa Ireland. Si loo kordhiyo fursadaha daawashada aurora, waxaa muhiim ah in laga fogaado nalalka bini'aadamka sameeyay. Ku noolaanshaha magaalo ama magaalo waxay bixin kartaa oo kaliya muuqaal bandhigyo waaweyn, halka meelaha madow ee baadiyaha ay bixiyaan aragti wanaagsan.

Astronomy Ireland waxa ay waddaa adeega digniinta aurora, iyada oo siinaya warar maalinle ah oo ku saabsan xaaladaha cirka iyo suurtagalnimada in la arko nalalka woqooyiga. Waxaa muhiim ah in la ogaado in aurora la arki karo wakhti kasta inta lagu jiro habeenkii, iyada oo waqtiyadu u dhexeeyaan dhowr saacadood ilaa habeenkii oo dhan.

In kasta oo xaaladaha cimilada Ireland ay inta badan soo bandhigaan caqabado, dhawrka sano ee soo socda ayaa ah kuwo rajo ah inay markhaati ka noqdaan nalalka woqooyiga, maadaama dhaqdhaqaaqa qorraxdu uu qarka u saaran yahay inuu sare u kaco sanadka 2025. Haddaba, isha ku hay cirka oo rajeynaya habeeno cad si aad u aragto cabsidan. dhacdo dabiici ah oo dhiirigelinaysa.

Ilo:

– Majaladda Astronomy Ireland