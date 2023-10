Tababarka iska caabinta ee dadka waaweyn ee gabowga: Kobcinta tayada nolosha iyo ka hortagga luminta murqaha

Marka aan da'danahay, waxay noqotaa mid sii kordheysa oo muhiim ah in aan mudnaanta koowaad siinno jirdhiska jirka iyo caafimaadka si aan u ilaalino awoodda aan u leenahay inaan qabanno hawl maalmeedka annaga oo aan dareemin daal jireed. Firfircoonida jir ahaaneed markaan sii weynaano kaliya ma wanaajineyso tayada nolosheenna laakiin sidoo kale waxay noo ogolaaneysaa inaan sii wadno abuurista xasuus gaar ah kuwa aan jecelnahay. Mid ka mid ah habka wax ku oolka ah ee ilaalinta shaqada jirka iyo ka hortagga luminta murqaha ee da'da waa tababarka iska caabinta.

Tababarka iska caabinta, oo sidoo kale loo yaqaan tababarka xoogga, waxay ku lug leedahay samaynta jimicsiyada caqabad ku ah muruqyada si ay uga gudbaan iska caabbinta. Waxay qaadan kartaa qaabab kala duwan oo waa la gaaryeelan karaa si ay ugu habboonaato baahida qofka marka ay da'da noqoto. Ku darida tababbarka iska caabinta ee jimicsigayaga jimicsiga waxay kaa caawin kartaa la dagaalanka hoos u dhaca dabiiciga ah ee shaqada muruqa iyo cufnaanta ku dhacda da'da, loo yaqaan sarcopenia. Sarcopenia waxay la xiriirtaa khatarta sii kordheysa ee hoos u dhaca, cudurada wadnaha, cudurada dheef-shiid kiimikaadka, iyo arrimo kale oo caafimaad.

Cilmi-baaristii ugu dambeysay waxay soo jeedinaysaa in xoogga murqaha hooseeya ay tahay arrin wax ku ool ah oo gacan ka geysata sarcopenia. Sidaa darteed, hirgelinta barnaamijka tababbarka iska caabinta saxda ah oo diiradda saaraya hagaajinta xoogga ayaa lagama maarmaan u ah la dagaallanka ama dib-u-celinta hoos-u-dhacan. Tababarka joogtada ah ee xoogga leh oo leh miisaan dhexdhexaad ah iyo mid culus ayaa la muujiyay inuu waxtar u leeyahay ka hortagga sarcopenia waxaana loo tixgeliyaa ammaan marka si sax ah loo sameeyo. Si kastaba ha ahaatee, waa muhiim inaad raadsato hagitaan xirfadlayaal aqoon u leh, sida tababarayaasha gaarka ah ama xoogga iyo qaboojinta takhasusayaasha, si loo hubiyo qaabka iyo farsamada saxda ah.

Sida laga soo xigtay Ururka Xoogga iyo qaboojinta Qaranka, dadka waaweyn waa in ay galaan tababarka xoogga laba ilaa saddex maalmood toddobaadkii. Jimicsiga waa in ay ku jiraan jimicsiyo ku lug leh kalagoysyo badan koox kasta oo muruqa weyn ah, oo leh lix ilaa 12 ku celcelin kasta. Xoojinta waa in la dejiyaa inta u dhaxaysa 50% ilaa 85% ee ugu badnaan hal ku celcelinta qofka. Nasashada laba ilaa saddex daqiiqo inta u dhaxaysa jaantusyada ayaa lagula talinayaa, taasoo u oggolaanaysa waqti soo kabasho oo ku filan. Waxaa la soo jeediyay in dadka waaweyni ay qabtaan barnaamijkan laba ilaa saddex maalmood usbuucii, iyada oo 24 ilaa 48 saacadood u dhexeeya fadhiyada.

Hirgelinta barnaamijka tababbarka iska caabinta ee ku habboon baahiyahaaga iyo yoolalkaaga waxay si weyn kor ugu qaadi kartaa xoogga waxayna kor u qaadi kartaa dayactirka murqaha iyo lafaha caafimaadka leh markaad da 'weyn tahay. Iyadoo tilmaamaha kor ku xusan ay bixinayaan qaab-dhismeed, la-talinta xirfadlaha waxay u oggolaan doontaa barnaamij jimicsi shaqsiyeed oo dheeraad ah. Mudnaanta koowaad ee tababarka iska caabinta kaliya ma xoojiso murqaha laakiin sidoo kale waxay wanaajisaa tayada guud ee nolosha iyo firfircoonida dadka waaweyn ee gabowga.

Tababarka iska caabinta wuxuu qaadan karaa qaabab badan. Jamie Grill/Sawirada Tetra ee loo maro Sawirrada Getty

