By

Cirbixiyeenada Kenya Susan Murabana waxay ku jirtaa hadaf si ay u tusto carruurta bulshooyinka miyiga ku nool in sayniska uu yahay qof kasta. Iyada oo ay weheliso ninkeeda, sawir qaade Daniel Chu Owen, Murabana waxa ay bulshooyinkan ku safartaa iyada oo wadata telescope iyo meere la buufin karo, iyada oo baraya ilaa 300 carruur ah xiddigaha iyo meerayaasha. Hindisahan waxa lagu maalgeliyaa dhaqaalaha safarka ee taageera Telescope-ka Safarka, oo ah shirkad bulsho oo uu aasaasay Murabana si ay wax u barato oo ugu dhiirigeliso dhalinyarada wax ku saabsan xiddigiska iyo sayniska.

La'aanta helitaanka telescopes iyo planetariums waa caqabad ay soo food saartay caruur badan oo ku nool Kenya. Murabana waxa uu rajaynayaa in waayo-aragnimadaasi ay ballaadhin doonto aragtidooda oo ay ballaadhiso aragtidooda adduunka. Markay u soo bandhigto carruurta cajaa'ibka adduunka, waxay higsanaysaa inay dhiirigeliso oo ay kiciso xiisaha ay u qabaan adduunka iyo fursadaha ka baxsan Kenya.

Xigasho: The Guardian

Wax ka qabashada Heerarka Dhimashada Hooyada iyadoo loo marayo Taageerada Dhalmada

Jaamacadda Huston-Tillotson, jaamacad taariikhi ah oo Madoow ah oo ku taal Austin, Texas, ayaa bilawday barnaamijka geesinimada leh ee BLUE si wax looga qabto heerarka sare ee dhimashada hooyada ee gobolka, gaar ahaan dumarka Madow. Hindisaha ayaa ujeedadiisu tahay in lagu tababaro doulas, umulisooyin, iyo la taliyayaasha nuujinta si ay u bixiyaan taageerada muhiimka ah inta lagu jiro habka dhalmada.

Iyada oo la kordhinayo kala duwanaanshaha iyo helitaanka khubarada dhalashada ee Bartamaha Texas, jaamacaddu waxay rajaynaysaa inay horumariso helitaanka dhaqan ahaan iyo daryeel joogto ah oo loogu talagalay shakhsiyaadka dhalmada. Barnaamijku wuxuu marka hore diiradda saari doonaa tababarka doulas, iyada oo la qorsheynayo in lagu ballaariyo la-taliyeyaasha nuujinta iyo umulisooyinka sanadka soo socda. Bixinta adeegyadan lacag la'aan waxay caawinaysaa in la hubiyo in dad badan ay heli karaan taageerada ay u baahan yihiin xilliga uurka iyo dhalmada.

Xigasho: KUT

U Beddelka Baytariyada Dhintay una beddelaan Khayraad waara

Dib-u-warshadaynta baytariyada dhintay waxay hayn kartaa furaha wax-soo-saarka batteriga si loogu beddelo tamar nadiif ah. Xeerarka Yurub ayaa riixaya kordhinta dib u warshadaynta batteriga, taas oo yareyn karta saameynta deegaanka ee wax soo saarka batteriga iyadoo la yareynayo baahida macdanta ballaaran iyo yaraynta qashinka.

Markii hore, dib u warshadaynta baytariyada lithium-ion waxay ahayd mid xaddidan oo adag. Si kastaba ha ahaatee, xeerarka cusub ee Yurub ayaa amraya ururinta iyo dib u warshadaynta baytariyada lithium-ion ee baabuurta korantada, baaskiilada elektaroonigga ah, iyo hababka kaydinta tamarta. Xeerarka sidoo kale waxaa ku jira bartilmaameedyo adag oo soo kabashada birta. Xeerarkan ayaa loo arkaa inay yihiin tallaabo loo qaadayo abuurista wareeg xidhan oo agab muhiim ah.

Dib-u-warshadaynta biraha sida lithium, cobalt, iyo nikkel ee baytariyada dhintay, soo saarista baytariyada cusub waxay noqon karaan kuwo waara oo deegaan ahaan u wanaagsan.

Xigasho: Grist