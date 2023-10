SpaceX Falcon 9 Gantaal si loo bilaabo 21 Satellites ee Starlink

By

Gantaalka SpaceX Falcon 9 ayaa la qorsheeyay inuu 21 dayax-gacmeed oo internet-ka ah oo Starlink ah uu ka soo duulo Saldhigga Ciidanka Cirka ee Vandenberg ee California. Dibad-baxa ayaa loo dejiyay subaxnimadii hore ee maanta, iyadoo gantaalku uu kor u kacay 3:47 am EDT. Si kastaba ha ahaatee, haddii wakhtigu uu shaqayn waayo, waxaa jira saddex fursadood oo kayd ah oo la heli karo.

Daahfurka waxa lagu baahin doonaa mareegta X, oo hore loogu yiqiin Twitter, iyada oo caymisku bilaabmayo ku dhawaad ​​shan daqiiqo ka hor inta aan la qaadin. Haddii wax walba ay u dhacaan sidii loo qorsheeyay, Marxaladda koowaad ee Falcon 9 waxay si badbaado leh ugu soo laaban doontaa Dhulka, oo ku degi doonta markabka aan duuliyaha lahayn "Dabcan weli waan ku jeclahay" qiyaastii 8.5 daqiiqo ka dib markii la bilaabay. Marxaladda koowaad ee gantaalkan ayaa durba dhammeeyay 16 duullimaad, kaliya hal xishood oo ah rikoorka dib-u-isticmaalka SpaceX.

Dayax gacmeedyada 21-ka ah ee Starlink ayaa laga soo dayn doonaa qaybta sare ee Falcon 9 qiyaastii 62.5 daqiiqo kadib hawada sare. Daahfurkaani wuxuu calaamad u yahay howlgalka 75th orbital ee SpaceX sanadka 2023, iyadoo shirkadu ay higsaneyso inay gaarto 100 duulimaad dhamaadka sanadka iyo 144 ee 2024.

SpaceX waxa ay diirada saartay sanadkan waxa ay ahayd in ay dhisto Starlink megaconstellation, kaas oo ujeedadiisu tahay in la bixiyo daboolka internetka ee caalamiga ah. Hadda, Starlink waxay ka kooban tahay ku dhawaad ​​4,900 dayax-gacmeed shaqeynaya, tiradanina way sii socon doontaa mustaqbalka.

Raac AzerNews on Twitter si aad u hesho warar badan oo ku saabsan bilaabista iyo wararka kale.

Ilo:

–Space.com

– Azernews