Daahfurka Xamuulka Cusub ee CRS-29 Dib u dhac ayaa ku yimid Habsocodsiinta Bilaashka ugu Dambeyso

By

NASA iyo SpaceX ayaa ku dhawaaqay dib u dhac laba maalmood ah oo lagu bilaabi lahaa howlgalka Cargo Dragon CRS-29 ee Xarunta Hawada Caalamiga ah (ISS). Daahfurka, oo markii hore loo qorsheeyay Noofambar 5, ayaa hadda dhici doonta Noofambar 7 saacadda 9:16 pm EST. Wakhtiga dheeraadka ah ayaa u ogolaan doona dhamaystirka hawsha ugu danbeysa ee ka hor bilaabashada, sida ay sheegeen saraakiisha NASA.

Cargo Dragon CRS-29 waxa uu sido culayska cajiibka ah ee ku dhawaad ​​6,500 rodol (ku dhawaad ​​3,000 kg) oo sahay, cilmi baaris, iyo qalab ah ISS. Hadafkani wuxuu hayaa muhiimad weyn, maadaama ay ku jiraan tijaabooyin cilmiyeedyo kala duwan iyo qalab kuwaas oo gacan ka geysan doona horumarinta sahaminta hawada iyo teknolojiyadda.

Mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee howlgalkan ayaa ah soo saarista laysarka laba-geesoodka ah, kaas oo tijaabin doona isgaarsiin xawaare sare leh oo ku socda wareegga dhulka hooseeya. NASA waxa ay hiigsaneysaa in ay kor u qaado awooda isgaarsiineed iyo in ay kordhiso xawliga iyada oo qayb ka ah barnaamijkeeda Artemis, kaas oo ujeedadiisu tahay in cirbixiyeenada ku soo degaan dayaxa dushiisa 2025 ama 2026

Tijaabooyinka kale ee la saaray Cargo Dragon CRS-29 waxaa ka mid ah daraasad ku saabsan khalkhalgelinta hawada ee jawiga dhulka iyada oo loo marayo tijaabada NASA ee mowjadaha atmospheric. Waxa kale oo jira baadhitaan Wakaaladda Hawada Yurub oo diiradda saaraysa ka soo kabashada biyaha ee ISS, iyo sidoo kale tijaabada Shaybaadhka Qaranka ee ISS ee sahaminta saamaynta xuubka xabka ee habka neefsiga ee gudbinta daroogada.

Intaa waxaa dheer, iniinaha dhaxalka ah ee ay koreen Choctaw Nation ee Oklahoma waxaa loo diri doonaa ISS si ay u helaan fursad waxbarasho oo saynis, tignoolajiyada, injineernimada, iyo xisaabta (STEM). Waxqabadyadani waxay muujinayaan muhiimadda ay leedahay iskaashiga ka dhexeeya ururada iyo bulshooyinka kala duwan si loo sii kordhiyo aqoonta sayniska loona dhiirigeliyo jiilalka mustaqbalka.

Marka howlgalka si guul leh loo bilaabo, dayaxgacmeedka Dragon wuxuu ku soo xiran doonaa ISS Noofambar 9 wax yar ka hor 12 pm EST. Dhacdadan muhiimka ah waxaa si toos ah u dabooli doonta Space.com, iyadoo siinaya daawadayaasha fursad ay ku marag kacaan howlgalkan muhiimka ah ee furmaya.

FAQ:

S: Maxay ahayd sababta ka danbeysa dib u dhaca labada maalmood ah ee Hawshii Xamuulka Xamuulka ee CRS-29?

J: Dib u dhacu waxa uu ahaa lama huraan si loo ogolaado dhamaystirka hawsha bilaabista ka hor.

S: Waa maxay culayska culeyska ee howlgalka Dragon CRS-29?

J: Cargo Dragon CRS-29 wuxuu sido ku dhawaad ​​6,500 rodol (ku dhawaad ​​3,000 kg) oo sahay, cilmi baaris, iyo qalab ah ISS.

S: Maxaa ka mid ah tijaabooyinka lagu soo daray howlgalkan?

J: Tijaabooyinku waxa ka mid ah in la tijaabiyo isgaadhsiinta xawaaraha sare ku socda ee meeraha dhulka hooseeya, daraasaynta qaska hawada ee jawiga dhulka, baadhista soo kabashada biyaha ee ISS, iyo sahaminta saamaynta xuubka xabxabku ku leeyahay habka neefsiga ee gudbinta daroogada.

S: Waa maxay fursada waxbarasho ee uu howlgalkani bixiyaa?

J: Hawlgalku wuxuu keeni doonaa abuur dhaxal ah oo ay koreen Choctaw Nation of Oklahoma ISS si loo helo waxbarashada STEM iyo fursada horumarinta xoogga shaqada.