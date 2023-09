SpaceX Waxay Gaartay Bilowgii 50aad ee Sanadka

SpaceX waxa ay gaadhay guul cusub iyada oo si guul ah u dhamaystirtay soo saaristeeda 50-aad ee sanadka, iyada oo iftiimisay Xeebta hawada sare iyada oo kor u kacday gantaalka Falcon 9. Hawlgalkan ayaa sidoo kale calaamad u ah duulimaadkii 17-aad ee xoojinta, isagoo dhigay rikoor cusub oo shirkadda ah. Gantaalka Falcon 9 ayaa laga soo tuuray Saldhigga Ciidanka Cirka ee Cape Canaveral Space Launch Complex 40, isagoo siday 22 ka mid ah dayax gacmeedyada SpaceX ee Starlink.

Kobciyaha loo isticmaalo howlgalkan wuxuu leeyahay taariikh duullimaad oo cajiib ah, horeyna wuxuu u bilaabay howlo kala duwan oo ay ku jiraan GPS III-3, Turksat 5A, iyo dhowr howlgal oo Starlink ah. Waxa ay si guul leh ugu degtay markabka A Short Fall of Gravitas ee Badweynta Atlaantigga. SpaceX waxa ay ahayd xoogga ka danbeysa inta badan duullimaadyada Xeebta Hawada sanadkan, iyada oo United Launch Alliance iyo Space Relativity Space ay ku xisaabtamayaan kaliya dhowr ka mid ah soo-saareyntii hadhay.

Marka laga soo tago 37 diyaaradood oo laga soo diray Cape Canaveral, SpaceX waxa ay sidoo kale dhamaystirtay 10 diyaaradood oo laga soo diray xarunta Kennedy Space Center, oo ay ku jiraan dhammaan saddexda duullimaad ee bini’aadamka ee Maraykanka sanadkan. Shirkaddu waxay leedahay qorshayaal dhowr hawlgal oo kale oo Falcon 9 ah iyo ugu yaraan hal Falcon Heavy oo la bilaabay bisha soo socota. Haddii wax walba ay u dhacaan sidii loogu talagalay, Xeebta Hawada Sare waxay ku socotaa waddadii ay ku dhaafi lahayd rikoorkeedii hore ee 57 soo saarista sannadkii, oo la dejiyay 2022.

Tan iyo markii ugu horreysay ee SpaceX ay si guul leh u billowday 2008, shirkaddu waxay noqotay bixiyaha ugu wax-soo-saarka badan warshadaha. Soo-bandhigiddan guusha leh ee u dambaysay waxay keenaysaa tirada guud ee tirade guusha leh ee SpaceX 265 gantaallada Falcon 1, Falcon 9, iyo Falcon Heavy. Waxaa xusid mudan, shirkaddu waxay sidoo kale ku guulaysatay 227 degenaansho guul leh iyo 199 dib u adeegsiga gantaallada. Marka la barbardhigo, United Launch Alliance waxa ay samaysay 157 furitaan tan iyo markii la aasaasay 2006.

In kasta oo SpaceX ay hoggaanka u qabato soo noqnoqoshada soo noqnoqda, Rocket Lab waa bixiyaha bilaabista ugu mashquulka badan, in kasta oo leh gantaallo yaryar. In kasta oo ay soo food saartay dib u dhac isku daygii bilawga ahaa horaantii todobaadkan taaso keentay in culayska mushaharka la waayo, Rocket Lab waxa uu ku socday wadadii uu ku dhamaystiri lahaa 15 soo bandhigay sanadkan. Shirkadda ayaa hadda baaritaan ku wadda sababta keentay arrintan, waxayna la shaqeyneysaa maamulka duulista hawada ee dowladda Federaalka.

Isku soo wada duuboo, daahfurka SpaceX ee dhawaantan ayaa markhaati u ah guusha joogtada ah ee shirkadu gaadhay iyo sida ay uga go'an tahay horumarinta sahaminta hawada sare. Iyada oo la soo bandhigayo badan oo la qorsheeyay inta ka harsan sanadka, SpaceX waxay sii wadaysaa inay riixdo xuduudaha oo ay dib u qeexdo waxa suurtogalka ah ee tiknoolajiyada hawada.

