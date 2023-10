Tuurista Dayax-gacmeedka: Walaaca deegaanka ee sii kordhaya ee booska

Satellite-ka gaaray dhamaadka noloshooda hawl-galnimo ayaa dhibaato ku ah wakaaladaha hawada sare. Hababka hadda loo tuuro dayax-gacmeedyadan ayaa iyaga ka tagaya orbit-ka, iyaga oo kor u qaadaya in ay xabaalo ku wareegaan dayax-gacmeedyada shaqaynaya, ama dib ugu hagaya xagga Dhulka si ay dib ugu soo noqdaan jawiga hawada. Si kastaba ha ahaatee, daraasad dhowaan ay sameeyeen cilmi-baarayaal ka socda Jaamacadda Purdue iyo NOAA ayaa muujisay in dib-u-soo-celinta atmospheric aysan ahayn natiijo la'aan.

Dhaqan ahaan, dib-u-soo-celinta atmospheric waxaa loo arkaa hab la isku halayn karo oo lagu tuurayo dayax-gacmeedyada dhulka hooseeya ee wareega (LEO). Maaddaama LEO ay si isa soo taraysa u noqotay dayax-gacmeedyada sannadihii la soo dhaafay, habkan qashin-qubka ayaa caan noqday. Si kastaba ha ahaatee, daraasaddan oo lagu daabacay Proceedings of the National Academy of Sciences ayaa daaha ka qaaday in dib-u-soo-celinta atmospheric ay sababto in gobolka sare ee jawiga dhulka uu ku wasakheeyo hadhaaga uumiga hawada sare.

Kooxda cilmi-baadhistu waxay dareemeen isbeddel ku yimid isku-dhafka daruuraha ion-ka ee ay ka tageen saadaasha hawada ee gelaysa jawiga. Waxay ogaadeen in isbeddelka faraha kiimikaad ee walxahan ay suurtagal tahay sababtoo ah tirada sii kordheysa ee dayax gacmeedyada dib u soo galaya jawiga. Si loo xaqiijiyo natiijooyinkooda, cilmi-baarayaashu waxay ku dhejiyeen qalab diyaarado waxayna sameeyeen cabbiraad toos ah jawiga qiyaastii 12 mayl ka sarreeya Alaska iyo qaaradaha Mareykanka.

Natiijooyinka cilmi-baadhistu waxay tuseen biraha ku urursan jawiga, oo ay ku jiraan lithium, aluminium, copper, lead, magnesium, iyo sodium, kuwaas oo si dhow ula socday dib u soo celinta dayax-gacmeedka. Intaa waxaa dheer, cilmi-baarayaashu waxay sidoo kale arkeen in 10% qaybaha hawada ee mas'uulka ka ah ilaalinta lakabka ozone ay ku jiraan aluminium.

Inkasta oo saamaynta buuxda ee natiijooyinkan ay ku leeyihiin deegaanka iyo isbeddelka cimiladu aanay weli caddayn, cilmi-baarayaashu waxay aaminsan yihiin inay xoogga saarayaan saameynta weyn ee duulimaadka hawada ee bani'aadamku ku leeyahay meeraha. Fahamka cawaaqibka ka dhalan kara uruurinta birta ee korodhay ee jawiga ayaa muhiim ah si loo qiimeeyo khataraha ka iman kara lakabka ozone iyo nolosha oogada Dhulka. Daraasado dheeraad ah ayaa loo baahan doonaa si si buuxda loo fahmo saamaynta hababka tuurista dayax-gacmeedka ee deegaanka iyo in la go'aamiyo in xeelado kale la baadho si loo yareeyo faddaraynta jawiga dhulka.

Ilo:

– Ciwaanka: Hababka Satelite-ka Tuurista iyo Saamaynta ay ku leeyihiin Hawada Dhulka

– Xigasho: Tallaabooyinka Akadeemiyada Cilmiga Qaranka

– Qeexid: Low Earth Orbit (LEO) waa dhul bannaan oo qiyaastii 2000 kilomitir u jira oogada Dhulka halkaas oo inta badan dayax gacmeedyada iyo Saldhigga Hawada Sare ay deggan yihiin.

– Qeexid: Dib-u-soo-celinta atmospheric waa habka uu dayax-gacmeedka ama dayax-gacmeedku u galo jawiga dhulka marka uu dhammeeyo hawshiisa ama uu gaadho dhammaadka cimrigiisa hawleed.