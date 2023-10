Suurtagalnimada Koritaanka ee Macdanta Hawada Sare: Eeg mustaqbalka

Maaddaama wakaaladaha hawada sare iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ay sii wadaan sahaminta suurtagalnimada macdan qodista, dhaqaala-yahannadu waxay hadda tixgelinayaan kobaca iman kara iyo caqabadaha warshadahan soo baxaya. Baahida loo qabo biraha muhiimka ah ee loo isticmaalo teknoolojiyadda tamarta nadiifka ah ee kala duwan, sida elektiroonigga, baalayaasha cadceedda, marawaxadaha dabaysha, iyo qaybaha baabuurta korantada, macdanta bannaan waxay noqon kartaa qayb wax ku ool ah oo soo saarta kheyraadkan qiimaha leh.

Daraasad dhowaan uu sameeyay Ian Lange oo ka tirsan Iskuulka Macdanta ee Colorado, oo kaashanaya cilmi-baare ka socda Sanduuqa Lacagta Adduunka, ayaa ku qotonta qaabaynta kobaca macdanta bannaanka marka la barbar dhigo macdanta dhaqameed ee dhulka. Daraasadu waxay mashruucisa in 30 ilaa 40 sano ee soo socda, wax soo saarka biraha qaar ka mid ah hawada sare laga yaabaa in ka badan dhulka. Asteroids-ka birta ah, tusaale ahaan, waxa ku jira in ka badan kun jeer nikkel marka loo eego qolofta dhulka, oo ay weheliso xaddi badan oo ah cobalt, iron, platinum, iyo biro kale.

Hoos-u-dhaca kharashyada soo-diridda meelaha bannaan, iyada oo ay ugu wacan tahay gantaallada dib loo isticmaali karo ee ay sameeyeen shirkado ay ka mid yihiin SpaceX iyo Rocket Lab, ayaa ka dhigay macdan-qorid aad u macquul ah. Hoos u dhigista kharashaadka furitaanka oo ay weheliso badnaanta biraha qiimaha leh ee asteroids-ka waxay soo bandhigaysaa fursad gaar ah warshadaha. Macdanta kheyraadkan ayaa sidoo kale laga yaabaa inay ka fogaato kharashaadka bulshada iyo deegaanka ee la xiriira macdanta dhulka, sida shaqada carruurta, xadgudubyada xuquuqda aadanaha, xaalufka, iyo wasakheynta saadka biyaha.

Si kastaba ha ahaatee, waxaa weli jira caqabado laga gudbi karo. Hababka sifaynta hadda waxay si aad ah ugu tiirsan yihiin cuf-isjiidadka, taas oo adkeynaysa in laga soo saaro biraha deegaanka microgravity. Intaa waxaa dheer, hadda ma jiro qaab-dhismeed sharci ah oo lagu xakameynayo hawlaha macdanta bannaanka, kor u qaadista walaacyada ku saabsan saameynta deegaanka iyo sii jirista kheyraadka. Cilmi-yaqaannada booska ayaa u doodaya dhaqamada mas'uulka ah, hubinta in asteroids-ka aan la baabi'in inta lagu jiro hawlgallada macdanta iyo in kheyraadka loo daayo faa'iidada jiilalka mustaqbalka.

In kasta oo laga yaabo in macdanta bannaanku ay la kulanto welwelkeeda deegaanka, suurtagalnimada ay u leedahay in ay bixiso biraha muhiimka ah iyada oo aan waxyeello u geysan nidaamka deegaanka ama ku tiirsanaanta dhaqamada macdanta ee aan anshaxa ahayn ee Dhulka waa dhiirigelin. Marka ay tignoolajiyadu horumarto oo warshaduhu ay koraan, waxa ay noqon doontaa muhiim in la sameeyo xeerar iyo qaab-dhismeed lagu hagayo hawlgallada macdan qodista iyo hubinta soo saarista kheyraadka ee koonka.

