Aqoonsiga Low-Mass, Broad-line AGN ee Caalamka Hore

Godad madow oo aad u sarreeya (SMBHs) ayaa ah sifo caan ah oo ku taal bartamaha galaaxyada waaweyn. Si kastaba ha ahaatee, asalka godadka madow ee waaweyn ee caalamka hore ayaa ah qarsoodi. Hal aragti ayaa soo jeedinaysa in SMBH-yadu ay ka koreen awooweyaal yar yar iyaga oo ku ururinaya cuf iyaga oo isticmaalaya saxanadooda. Godadkan yar yar ee madow, ee loo yaqaan "seedaha", waxay leeyihiin tirooyin u dhexeeya 100 ilaa in ka badan 100,000 jeer cufka qorraxda. Laakiin marka la fiirinayo SMBH-yadii ugu horreeyay, cilmi-baarayaashu waxay heleen qiyaas dhan bilyan jeer cufka qorraxda. Indho-indhayntani waxay u xaglinayaan quasars-yada ugu iftiinka badan, markaa sidee baan ku heli karnaa quasars-ka jilicsan iyo godadka madow ee hoose ee laga yaabo inay ka jiraan caalamka hore?

Cilmi baadhayaashu waxay u jeesteen James Webb Space Telescope (JWST) si ay uga gudbaan caqabadan. Iyadoo la adeegsanayo dareenka JWST ee hirarka dhaadheer ee infrared-ka, daraasad dhowaan la sameeyay ayaa lagu aqoonsaday laba nuclei firfircoon oo firfircoon (AGN) at redshift z>5, qiyaastii bilyan sano ka dib Big Bang. Kuwan AGN, oo loo yaqaan CEERS 2782 iyo CEERS 746, ayaa lagu aqoonsaday NIRSpec spectroscopy ee barnaamijka Cosmic Evolution Early Release Science (CEERS).

Markay baranayaan muuqaalka AGN-kan, cilmi-baarayaashu waxay awoodeen inay falanqeeyaan khadadka qiiqa sii daaya ee muhiimka ah oo ay go'aamiyaan in labada shay ay yihiin AGN-ballaaran. Qorayaashu waxay isticmaaleen jaantusyada saamiga xariiqda si ay u kala saaraan AGN iyo galaxies-samaynta xiddigaha. Si kastaba ha ahaatee, jaantusyadani way awoodi waayeen inay si qeexan u kala saaraan CEERS 2782 iyo CEERS 746 sababtoo ah isbeddelkooda sare ee casaanka ah iyo birahooda hoose. Intaa waxaa dheer, qorayaashu waxay xisaabiyeen tirada godadka madow ee aadka u weyn ee ku yaal bartamaha AGN iyaga oo isticmaalaya xariiqda qiiqa Hα. Maqnaanshaha gaaska iyo boodhka ayaa saameyn ku yeelan kara cabbiradan, taasoo suurtogal ah in la dhayalsado tirada godka madow.

Helitaanka CEERS 2782 iyo CEERS 746 waxay gacan ka geysataa soo afjarida farqiga u dhexeeya indho-indheynta AGN maxalliga ah iyo kuwa casaanka ah ee sare. Kuwan daciifka ah, casaanka sare ee AGN waxay bixiyaan aragtiyo qiimo leh oo ku saabsan caalamka hore iyo samaynta godadka madow ee aadka u weyn. Iyadoo James Webb Space Telescope uu sii wado inuu daaha ka rogo bahalyo qarsoon oo koonka ku jira, waxa laga yaabaa inaan dhawaan daaha ka qaadno siraha ku xeeran asalka walxahan samada wayn.

Ilo:

